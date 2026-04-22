La banda de Manchester James, sustitutos de The Kooks en en cartel del Warm Up 2026

El Warm Up Estrella de Levante 2026, que se celebra el 1 y 2 de mayo en el Recinto Ferial La Fica de Murcia, ha resuelto el hueco dejado por la baja de The Kooks con un fichaje de peso mayor generacional. James, la banda de Mánchester que lleva activa desde 1982 y que el año pasado logró, por fin, su primer número uno de estudio en las listas británicas. La organización confirmó el cambio este miércoles a través de sus redes sociales: los poseedores de entrada del viernes recibirán un correo con información sobre el proceso de devolución, disponible durante 48 horas para quienes lo deseen.

The Kooks se caen del cartel por motivos médicos que afectan a uno de sus integrantes. El festival trasladó públicamente su apoyo al grupo y deseó una pronta recuperación al artista afectado.

Cuatro décadas y un primer número uno

James es una banda de rock alternativo formada en Mánchester en 1982 que, tras años de trabajo en los ochenta, se convirtió en una de las grandes referencias del indie británico de los noventa con singles como Sit Down, Laid, Come Home y Say Something. Yummy, su decimoctavo álbum de estudio publicado en abril de 2024, se convirtió en su primer número uno con material nuevo en las listas británicas tras cuarenta y dos años de carrera. El propio cantante y compositor Tim Booth describió el hito con una mezcla característica de gratitud y escepticismo ante los números: reconoció que ha sido muy gratificante, pero que nunca ha entendido del todo el juego de las cifras.

Bendecidos desde el principio por Morrissey —fueron teloneros de The Smiths antes de publicar su primer álbum—, James despuntaron con la fiebre Madchester, brillaron en el britpop de los noventa y sobrevivieron a su declive manteniéndose entre los más queridos de la escena indie británica, con canciones como Sit Down, Born of Frustration, Say Something o Lose Control. Hasta 2010, la banda había vendido más de 25 millones de álbumes en todo el mundo.

Tras separarse en 2001 cuando Booth emprendió carrera en solitario, la banda se reunió en 2007 y desde entonces no ha parado de publicar discos y girar. Su reputación como grupo de directo es, si cabe, aún más sólida que la discográfica: James son una de esas bandas que suenan mejor sobre el escenario que en estudio.

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El Warm Up Estrella de Levante 2026 se celebra los días 1 y 2 de mayo en el Recinto Ferial La Fica de Murcia, con un cartel que incluye además a Bloc Party, Guitarricadelafuente, Lori Meyers y Ultraligera, entre otros.