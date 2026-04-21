La protagonista de ‘Padre no hay más que uno' se convertirá en villana y heroína junto a la Sinfónica en Murcia
Luna Fulgencio cierra la temporada de los ‘Conciertos en familia’ en el Víctor Villegas con un espectáculo que guiará al público a través de algunas de las mejores bandas sonoras
Este domingo el ciclo de ‘Conciertos en familia’ de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia llegará a su fin en el Auditorio regional Víctor Villegas con un nuevo espectáculo de producción propia protagonizado por la actriz Luna Fulgencio, la joven que interpreta a Rocío en la taquillera saga de películas ‘Padre no hay más que uno’.
‘Las dos caras de la luna’ es el título de esta nueva producción, con guion de Fran Bermejo y la participación de Ana María Vivancos y Carlos Rubio, en la que Luna Fulgencio se interpretará a sí misma para compartir con el público su sueño de dar vida a heroínas y villanas en el cine, haciendo un repaso a las historias y bandas sonoras más conocidas del séptimo arte.
Así, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, dirigida por Virginia Martínez, acompañará la historia, que contará también con algunas intervenciones sorpresa, con la interpretación de piezas de películas como ‘Star Wars’, ‘Harry Potter’, ‘Superman’, ‘Indiana Jones’ o ‘Wonder Woman’, entre otras.
El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que “nuestra Sinfónica regional vuelve a sorprender con una propuesta única para la que estará acompañada por uno de los talentos emergentes del país, considerada como la actriz joven más taquillera del cine español, Luna Fulggencio. Luna compartirá con los niños y niñas asistentes al concierto sus sueños y ambiciones, transmitiendo un mensaje positivo en torno a las ilusiones, el esfuerzo y la valentía”.
Las últimas entradas para ‘Las dos caras de la luna’, que tendrá lugar este domingo, 26 de abril, a las 12:00 horas, en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, están disponibles en la taquilla (tfno. 968 343 080), así como en las páginas web auditoriomurcia,org y bacantix.com.
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