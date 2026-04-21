Morante de la Puebla permanece estable en la UCI tras la cornada en la Maestranza

Fue el destino el que quiso que el dios de los toreros cayera herido este lunes en la Maestranza. Morante de la Puebla sufrió una cornada con el capote en el cuarto toro de la tarde de nombre Clandestino. Fue a citarlo a los medios con el capote y se le coló directamente al cuerpo. La tragedia acababa de ocurrir. Se llevó la mano al glúteo y rápidamente se presagió lo peor: Morante llevaba una cornada muy grave.

El público, compungido y con silencio sepulcral, aguantó hasta el final del festejo en una gran dimensión de Borja Jiménez que se echó la tarde a las espaldas, sin acierto con la espada. La tristeza recorría entre los aficionados preguntándose por el estado de salud del torero de la Puebla. Fueron casi dos horas de operación, llevada a cabo por el cirujano Octavio Mullet, en la enfermería de la plaza. Al término del festejo, Borja Jiménez junto a miembros de su cuadrilla y aficionados se agolparon en la puerta para desearle ánimo al diestro de camino a la ambulancia, según las imágenes emitidas por Canal Sur TV.

Pronóstico muy grave

El parte médico que facilitó la Maestranza fue de "muy grave" por la complejidad de la operación que afectó a la zona anal y al recto. El doctor Octavio Mulet habló con Mundotoro sobre la operación: "Es una zona de dolor muy importante. La cornada ha tenido lesiones complejas, más que su propia gravedad. Es la zona anal, del recto. Ha habido que hacer una reparación de esfínteres, lo que hace de la intervención una cirugía más complicada".

Durante la intervención comprobaron posibles lesiones en la zona lumbar, algo que se descartó tras las primeras pruebas. La mayor preocupación no son los órganos vitales sino por las posibles infecciones y por la complejidad del sitio de la herida.

Morante, un icono de masas

Morante no es un torero más. El genio de la Puebla se ha convertido en un icono de masas agotando todas las entradas en pocas horas. Es una leyenda del toreo que deja huella en todos los ruedos de España. Un maestro del arte de Cúchares que ha dejado a los aficionados en vilo tras la grave cogida. Sus tres tardes en la Maestranza han sido memorables. Fue triunfal su reaparición el pasado Domingo de Resurrección tras cortar dos orejas bajo la atenta mirada del rey Emérito. En su segundo compromiso, el genio de la Puebla dejó escrito una página dorada en la tauromaquia tras firmar una faena antológica, de principio a final, el pasado jueves al toro de Álvaro Núñez.

Este lunes tuvo entre ceja y ceja la Puerta del Príncipe y se notó tras dejar una faena bellísima al primero de la tarde logrando una oreja. En el cuarto, todos sabemos el triste final. El torero sigue ingresado en la UCI en el hospital Viamed de Sevilla. Ha pasado la noche "estable y tranquilo" aunque la recuperación pide prudencia por la complejidad del sitio para los próximos compromisos.