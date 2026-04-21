Música
El Festival de Lo Ferro rinde homenaje a Fosforito en su 46ª edición
La Asamblea Regional acoge un año más la presentación de la programación y el cartel del certamen, que se celebrará del 20 al 26 de julio
L. O.
El Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro ha presentado su 46ª edición en la sede de la Asamblea Regional de Murcia con un homenaje que marcará toda la cita: el dedicado a Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', uno de los grandes del cante jondo, recientemente fallecido. Una despedida digna para un artista que dedicó su vida al flamenco más puro.
El certamen, que se celebrará del 20 al 26 de julio en Lo Ferro, llega con un cartel que equilibra veteranía y nuevos valores. Dorantes llevará al escenario su particular visión del piano flamenco, un instrumento al que está otorgando el protagonismo que históricamente ha tenido la guitarra. Le acompañarán los cantaores El Pele —con Paco Cepero al toque—, Antonio Reyes, Remedios Reyes, Jesús Méndez, Sandra Carrasco, Ezequiel Benítez, Julián Estrada y Bonela.
El programa se completa con Bambino por bandera, espectáculo protagonizado por el actor y cantante Manuel Bandera, y las coreografías del Ballet Flamenco de Lo Ferro, la Escuela Municipal de Danza de Torre Pacheco y el Ballet Kimbara.
Reivindicación del Melón de Oro
La presentación, que reunió a representantes de la Asamblea Regional, la Peña Flamenca "Melón de Oro" y el Ayuntamiento de Cartagena, sirvió también para reivindicar el peso del galardón Melón de Oro en el panorama flamenco actual. La presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, lo resumió con claridad: el festival es "un ejemplo de cómo la cultura puede generar oportunidades y economía". La presidenta de la Asamblea también ha destacado que esta nueva edición del Festival representa "más de cuatro décadas de compromiso con el flamenco, la cultura y con nuestras raíces. Lo Ferro representa la capacidad de un territorio para conservar lo suyo y, al mismo tiempo, proyectarlo al mundo".
En este sentido, Martínez reafirmó el compromiso de la Asamblea Regional "con este Festival, con su continuidad, con su crecimiento y con su proyección". El acto contó con la presencia de la consejera de Turismo y Cultura, Carmen María Conesa; el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca; y el presidente de la Peña, Mariano Escudero.
El cartel de esta edición es obra del artista plástico alhameño Diego Valero. Y el broche emocional lo pusieron la ganadora del Melón de Oro 2025, Carmen Carmona Lara, y el guitarrista Antonio Fernández 'El Torero', con una pincelada de cante que emocionó a los presentes. Una forma de recordar, antes de que empiece el verano, lo que está por venir en julio.
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