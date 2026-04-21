La Feria del Libro de Murcia apunta a los 200.000 visitantes y abre su puerta a Colombia y México

La Feria del Libro de Murcia, la popular Feria Bonica, ya tiene fecha y ambición para su próxima edición con el objetivo declarado de igualar o superar los 200.000 visitantes que pasaron por sus casetas en 2025. El plazo de inscripción para librerías, editoriales y agentes del sector está abierto desde este martes y se extenderá hasta el 31 de mayo a las 23:59 horas, a través del correo solicitudes@ferialibromurcia.com y de la web www.ferialibromurcia.com.

La presentación corrió a cargo del director de la feria, Jesús Boluda, presidente de la Asociación PALIN, junto a la concejala de Educación, Belén López, y el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez. Los tres coincidieron en un diagnóstico: la feria funciona, los datos lo avalan y toca seguir creciendo.

Colombia, México y un misterioso experto en la tuna

La edición de 2026, con fecha del 9 al 18 de octubre en el Paseo de Alfonso X el Sabio, llega con novedades internacionales. Habrá presencia de escritores colombianos que acercarán a Murcia las últimas novedades editoriales del país, y se trabaja en un evento con un autor mexicano especializado en la tuna cuyo nombre Boluda no quiso desvelar, pero del que avanzó que la actividad "trascenderá los límites de la literatura".

A estas presencias internacionales se sumará una apuesta decidida por los autores de la Región de Murcia, con espacio propio para dar visibilidad a las últimas publicaciones del ecosistema literario local. La edición de 2026 reunirá tanto a librerías consolidadas de la ciudad como a nuevos proyectos de reciente apertura, con lo que la feria funciona también como termómetro del sector en Murcia.

Una feria que baja de la estantería

Los números de la edición anterior son el punto de partida. 78 casetas, 104 actividades, más de 1.000 autores y una afluencia estimada de 200.000 personas en diez días. No es una cifra menor para una ciudad del tamaño de Murcia, y el director de la feria lo sabe. Para Boluda, el evento es "una forma de vivir la cultura, donde escritores y editores bajan de la estantería", y considera "imprescindible" mantener vivos "estos refugios" para la literatura.

La concejala Belén López añade otro matiz: la importancia de que la feria salga físicamente a la calle, "para que pequeños y mayores tengan una cita con la cultura y otras actividades que nos acercan a la lectura". Una apuesta por el espacio público como territorio lector que en Murcia lleva años dando resultados.

Esos resultados tienen también su reflejo estadístico. El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, señaló que la Biblioteca Regional de Murcia ha sumado 30.000 nuevos socios en los últimos cinco años y presta una media de 2.000 libros diarios, cerca de medio millón al año. Cifras que, dijo, demuestran que la feria está cumpliendo con su objetivo de fomentar la lectura más allá de los diez días que dura.

Los jóvenes leen, y mucho

Uno de los argumentos más llamativos de la presentación fue la defensa que hizo Boluda del público juvenil como lector activo y fiel. "Al contrario de lo que nos venden, el público que más lee hoy en día es el público joven", afirmó, señalando que los encuentros con autores de literatura juvenil son siempre "la foto" de la feria: llenos, con lectores que realizan una "lectura activa" de las obras, subrayando fragmentos que luego comparten en redes o aplican a sus propias vidas. Un retrato que choca frontalmente con el discurso del apocalipsis lector que cada cierto tiempo circula en los medios.

El público infantil y juvenil tendrá por tanto un lugar destacado en la programación, en línea con el trabajo que realiza durante todo el año la red de bibliotecas municipales de Murcia, donde se organizan actividades paralelas para acercar la lectura a los más pequeños.

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La feria está organizada por la Asociación PALIN y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Murcia y la Región de Murcia. Quien quiera participar como expositor tiene hasta el 31 de mayo para solicitarlo. El otoño lector empieza a tomar forma.