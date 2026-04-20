El Museo de la Música de Barranda conmemora su 20 aniversario con un ambicioso programa cultural

El Museo de la Música Étnica–Fundación Blanco Fadol de Barranda inicia esta semana la conmemoración de su vigésimo aniversario con un concierto excepcional que tendrá lugar este jueves, 23 de abril, a las 20:00 horas en la antigua iglesia de la Compañía de Caravaca de la Cruz. En esta actuación se interpretarán los instrumentos que componen la orquesta gamelán, conjunto tradicional de Indonesia y una de las piezas icónicas del museo, como resultado de un proyecto colaborativo entre el Conservatorio Profesional de Música ‘Leandro Martínez Romero’ de Caravaca de la Cruz y el Conservatorio Superior de Música de Murcia ‘Manuel Massotti Littel’.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), Manuel Cebrián, han presentado esta actividad especial, acompañados por el musicólogo Carlos Blanco Fadol y los directores de los conservatorios de Murcia, Miguel Torres, y Caravaca, Raúl Bartomeu.

En el concierto se estrenarán seis obras compuestas específicamente para este conjunto instrumental de la colección Blanco Fadol, procedente de Indonesia, que serán interpretadas por unos 70 estudiantes

Durante el acto, también se han dado a conocer los diez conciertos que acogerá el museo a partir del mes de mayo dentro de los ciclos ‘Conciertos Sentidos’ y ‘A la luna de Barranda’, junto a otras actividades que se irán anunciando en los próximos meses.

El alcalde ha destacado que “el Museo de la Música Étnica de Barranda supone uno de los grandes referentes culturales de nuestro municipio y de la Región, siendo un recurso único que combina patrimonio, educación y turismo. Este vigésimo aniversario es una oportunidad para poner en valor su singularidad y seguir proyectándolo como un espacio de encuentro entre culturas a través de la música”.

Por su parte, Manuel Cebrián ha señalado que “somos afortunados de contar con este activo de valor cultural y humanístico que es el Museo de Música Étnica y de celebrar su vigésimo aniversario uniendo los talentos del Conservatorio de Caravaca de la Cruz con los del Conservatorio de Música Manuel Massotti Littel”.

Estreno de las composiciones para gamelán

Carlos Blanco Fadol conversa con Manuel Cebrián, José Francisco García y el director del Conservatorio de Caravaca, Raúl Bartomeu / Enrique Soler

El concierto del 23 de abril supondrá un hito, ya que por primera vez se interpretará en el gamelán del Museo de la Música con obras compuestas específicamente para este conjunto instrumental tradicional de Indonesia. Se estrenarán seis obras creadas por profesorado y alumnado del grado de Composición del Conservatorio Superior de Música de Murcia, interpretadas por cerca de 70 estudiantes de distintas especialidades.

Este proyecto representa un ejemplo tangible de cómo la colaboración entre instituciones educativas, culturales y patrimoniales puede generar un impacto real en la comunidad. La unión entre el arte, la educación y el patrimonio no solo enriquece la formación del alumnado, sino que también fortalece la identidad cultural y el atractivo turístico de nuestro municipio.

Bajo el título ‘Ecos de Java, entre la tradición clásica y el gamelán’, el programa propone un diálogo entre culturas musicales, combinando la sonoridad característica del gamelán con lenguajes contemporáneos que abarcan desde lo sinfónico y cinematográfico hasta propuestas de vanguardia. Este proyecto ofrece al alumnado una experiencia formativa completa, comenzando con la creación de las piezas para continuar con su interpretación ante el público.

La jornada incluirá además una conferencia titulada ‘Donde el sonido nos une: instrumentos del mundo, vínculos humanos que construyen puentes’, una visita guiada al museo y diversas actividades de convivencia entre participantes.

Dos ciclos que dotan de una programación continúan al museo

La programación conmemorativa continuará a partir de mayo con el ciclo ‘Conciertos Sentidos’, que se celebra los últimos domingos de mes en el auditorio interior del museo con acceso gratuito. Este ciclo, recuperado en 2024 tras más de quince años sin celebrarse, ofrecerá actuaciones de artistas como Germán Díaz y Pedro Pascual (31 de mayo), Mixtura (28 de junio), Almasäla (27 de septiembre), La Ziringalla (25 de octubre) y Murmurare (29 de noviembre), con propuestas que recorren músicas mediterráneas, celtas, andalusíes o sefardíes.

A partir del próximo mes de mayo el museo acogerá diez conciertos enmarcados en los ciclos ‘Conciertos Sentidos’ y ‘A la luna de Barranda’

Durante el mes de agosto tendrá lugar una nueva edición de ‘A la luna de Barranda’, un ciclo consolidado con dos décadas de trayectoria que se celebra en el patio del museo y que reúne formaciones de ámbito regional, nacional e internacional. El cartel de este año incluye a Olga y los Ministriles (1 de agosto), La Musgaña (8 de agosto), Caamaño y Ameixeiras (15 de agosto), José Antonio S. Aarnoutse (22 de agosto) y Casapalma (29 de agosto).

Museo de la Música, referente cultural de la Región

Presentación de la programación / Enrique Soler

El Museo de la Música Étnica de Barranda alberga una colección única en el mundo, con más de un centenar de instrumentos musicales procedentes de 145 países, reunidos por Carlos Blanco Fadol. Este espacio se ubica en la pedanía de Barranda por su estrecha vinculación con la música de raíz, ya que es sede de la Fiesta de las Cuadrillas, declarada de Interés Turístico Nacional. El espacio constituye un referente en la investigación, difusión y puesta en valor de la música tradicional.

Durante 2025, el museo recibió 6.250 visitantes, consolidándose como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de Caravaca de la Cruz y de la Región de Murcia.