Infectados y ciencia: la serie que convierte Molina en un caos

Alejandro Gabriel Palazón Serrano, uno de los tres directores, guionistas y productores del piloto postapocalíptico rodado en Molina de Segura, lleva casi tres años detrás de esta historia: escribiendo, buscando financiación y armando un equipo técnico que, según él mismo reconoce, ha elevado el proyecto a cotas que no imaginaba alcanzar.

La serie, producida por la productora murciana El Kamarote Grylls, imagina un brote infeccioso de origen desconocido que colapsa el orden social del municipio y obliga a sus habitantes a luchar por sobrevivir. El código postal de la ciudad, el 30500, da nombre al proyecto. La Z añade algo más.

El origen: tres años buscando el momento

"El proyecto lleva su tiempo", explica Palazón. "Todo esto se empezó hace casi tres años en los que me sale la oportunidad de hacer algo así y me pongo a escribir con mi equipo el guión y a buscar financiación como un loco. Todo se resuelve casi tres años después, porque conseguir financiación es lo más difícil". A nivel creativo, el peso del guion recae principalmente en él y en Lucía, mientras el resto del equipo ejerce una función igualmente exigente: "Se encarga de destruir el guion cada vez que se escribe para mejorarlo, que no haya incongruencias ni fallos de ‘raccord".

Una fotografía durante la grabación. / L.O

El título no es solo un juego con el código postal. La letra Z apunta directamente al género, aunque con matices. "Es una serie de ciencia ficción de terror, de infectados. Podría buscarse la similitud con 28 días después o 28 semanas después. No son zombis al uso, pero cuando la gente ve a un infectado no suele diferenciar. Esa firma ya dice por dónde va".

En cuanto a los temas de fondo —la responsabilidad ética en la investigación científica, el abuso de las grandes corporaciones—, Palazón subraya que hay detrás un trabajo de documentación serio: "Nos gusta mucho cuidar los detalles y darle ‘lore’ al asunto, que tenga sentido. Había una investigación grande de cómo funcionan ciertos tipos de cosas, y de ahí se ha sacado una inspiración basada en situaciones que podrían ser posibles. El virus en sí es ficción pura, pero está muy cuidado".

Molina como personaje

Llevar el género postapocalíptico a Molina de Segura no era solo una decisión logística. Era, desde el principio, una declaración de intenciones. "Está rodado íntegramente en Molina básicamente porque es mi ciudad y me encanta. Llevamos siete u ocho años haciendo videoclips en los que le hemos dado visibilidad a nuestra zona, y ahora no solamente la usamos sino que queremos que la gente vea la ciudad como la vemos nosotros".

La traslación del género a la arquitectura y el paisaje local obliga a repensar muchos de los códigos visuales del cine de catástrofes anglosajón. Palazón lo ilustra con un ejemplo concreto: "Aquí en Molina no hay una sola casa que no tenga las típicas verjas de hierro forjado en las ventanas. Tú eso te vas a Londres y no lo encuentras. Cuando escribes pensando en una casa americana te imaginas todo abierto, y cuando intentas trasladarlo aquí es imposible. Nosotros ya la tenemos tapiada de base".

Está rodado íntegramente en Molina básicamente porque es mi ciudad y me encanta Alejandro Gabriel Palazón Serrano — Codirector de ‘Distrito 30500Z’

Esa diferencia, lejos de ser un problema, se convierte en uno de los rasgos distintivos de la serie: "Quisimos que tuviese nuestras cosas, las cosas de nuestra gente de aquí, de toda la vida".

Un equipo de primer nivel

La construcción del equipo técnico parte de una red de confianzas que se fue tejiendo de manera orgánica. El director de fotografía José Luis González (Noicca Producciones), el técnico de sonido Fernando Cano o la directora de arte María Sáez entraron al proyecto a través de recomendaciones encadenadas. "Trabajar a este nivel, con ese tipo de profesionales, eleva la producción a cotas que no nos podíamos imaginar", reconoce Palazón.

Una fotografía durante la grabación. / L.O

A ellos se suma Rafaka en la dirección de efectos visuales —"uno de los artistas más grandes que ha dado este país; es el tipo que hacía la introducción de La casa de papel"— y un reparto que incluye actores de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, de la escuela de teatro Teatres y, como figura central, Fernando Cayo.

La llegada del actor vallisoletano al proyecto se produjo a través del representante de la empresa de especialistas militares Merovigio, coronel Faramón, que participó en La casa de papel y que apostó por el guion desde el principio. "Conocer a Fernando Cayo ha sido de las experiencias más interesantes de mi vida. No me imaginaba poder trabajar con un actor de ese nivel en la primera vez que íbamos a hacer un proyecto así de grande. Es un gozo trabajar con él". Junto a Cayo destaca también la joven actriz Irene Ramírez, procedente de Teatres: "Cuando la gente la vea, le va a encantar. Tiene una proyección impresionante".

El horizonte: 2027 y conversaciones en marcha

A la pregunta de si ya hay contactos con plataformas o cadenas, Palazón responde con una sonrisa contenida: "Sí a las dos cosas que has dicho, y se están viendo. Hasta ahí voy a leer". La serie estaba pensada originalmente para una o varias temporadas de entre ocho y diez capítulos. El objetivo, si los astros se alinean, es que a finales de 2027 la primera temporada esté disponible para el público.

En cuanto a si Murcia seguirá siendo el corazón geográfico si el proyecto escala, la respuesta es diplomática pero firme: "El Distrito 30500Z' siempre va a estar ahí. La idea es llevarlo a muchos sitios, pero que el distrito siempre esté por ahí como núcleo".

Y sobre el momento que vive el audiovisual en la Región, Palazón no oculta la emoción: "El proyecto se vio bendecido por la providencia. Como si se juntasen los planetas. Te prometo que en este tipo de cosas no solo valen las ganas; se tiene que juntar todo. Y resulta que en ese momento en que se nos da la oportunidad, empieza todo a moverse. Estoy muy agradecido de poder vivir una oportunidad como esta. Es lo que estaba esperando para mi vida".