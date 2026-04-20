El Festival Iluro premia a Luis Alberto de Cuenca y reúne a Jerónimo Tristante, Inma Pelegrín y Juan Soto Ivars

El poeta y ensayista Luis Alberto de Cuenca recibirá el Premio Internacional de las Letras Iluro 2026, el reconocimiento más importante de un festival que en cuatro ediciones ha conseguido que La Unión aparezca en el mapa literario de la Región con personalidad propia. Este año, entre los autores que llegarán al municipio unionense, se encuentran Juan Soto Ivars, Jerónimo Tristante e Inma Pelegrín en un cartel que se anunció este lunes en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

El galardón de esta edición premiará a De Cuenca, un helenista, poeta y académico, que destaca como figura que lleva décadas moviéndose con igual soltura entre Píndaro y el cine de serie B, entre la poesía clásica y el ensayo cultural. Recogerá el premio el sábado 16 por la noche, en lo que será el momento central de un programa que no se queda solo en la literatura de escaparate.

Debate y novela

La cita es del 14 al 17 de mayo en el Salón de Actos del Ayuntamiento unionense con una programación que arranca el jueves 14 con una jornada que cruza literatura y flamenco, con la presentación de La higuera de las gitanas de Noelia Cortés, y continúa con una mesa redonda sobre desigualdad y escritura en la que participan Carmen Pujante, Charo Guarino, Pilar Garrido y Vicente Cervera. La jornada cerrará con un homenaje al rector de la Universidad de Murcia, José Luján Alcaraz.

El viernes aterriza Juan Soto Ivars, periodista y escritor que ha convertido la incomodidad intelectual en su seña de identidad, para hablar de su obra y del estado del pensamiento crítico. Comparte jornada con Inma Pelegrín, que presenta La Fosca, su primera novela, con la que ha ganado el Premio Lumen.

El sábado, antes de que De Cuenca reciba el galardón, Jerónimo Tristante presentará 1973 junto a Pepe Pérez Muelas (Días de sol y piedra) en una sesión dedicada a la narrativa histórica. Y el domingo el festival cierra con literatura infantil a cargo de María Ángeles Ibernón y Almudena Barba, porque un festival también trata de pensar en los lectores del futuro.

El cierre del festival, el domingo 17 de mayo, estará dedicado al público familiar con la actividad de literatura infantil y juvenil ¡Socorro! Los cuentos han cobrado vida, a cargo de María Ángeles Ibernón y Almudena Barba, una experiencia colaborativa diseñada para despertar la imaginación de los más pequeños.

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El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de La Unión, la Región de Murcia a través del ICA y la asociación Hay un tigre detrás de ti. Toda la programación está disponible en los canales oficiales del consistorio.