El diseño murciano recoge premios en el festival Día C, los ‘Goya’ de la creatividad

La Región de Murcia vuelve a colocarse en el centro del mapa de la industria publicitaria y creativa española. El laureado albaceteño afincado en Murcia Álvaro García Ruano (2002) —el profesional más joven en obtener un premio de la asociación C de la Creatividad— y Andrés García-Cuevas (Murcia, 1999) fueron premiados en Día C, el evento de la industria publicitaria española más relevante a nivel nacional —los ‘Goya’ de la creatividad— que entregó sus galardones el sábado por la noche en San Sebastián.

García Ruano se hizo con el bronce en la categoría de Diseño Gráfico por ‘Memoria del diseño gráfico en la Región de Murcia’ bajo el título 'Una huella imborrable'. Un trabajo que da cuerpo a la investigación que pone en valor la agitada actividad y creatividad del sector a lo largo de su historia en el territorio y recupera a sus figuras anónimas. Por su parte, Andrés García y su compañero Jesús Gómez fueron nombrados Jóvenes Creativos 2026 ganando el premio Juan Mariano Mancebo.

Los jóvenes que pisan fuerte en el diseño a nivel nacional

El diseñador albaceteño irrumpió en el festival como uno de los más jóvenes en presentarse de forma individual a los premios C de Creatividad: "Acuden las mejores agencias de España", afirma por teléfono a La Opinión. Su propuesta destacó entre más de 1400, pero es que solo en 2026 ha recogido reconocimientos en los ADC de Nueva York y los LAUS de Barcelona.

El premio Jóvenes Creativos es muy reconocido en el sector, la gente que lo gana con el tiempo es la más importante

El año pasado, además, se llevó el premio al diseño del propio trofeo Jóvenes Creativos, que este año recae en la dupla de la que Andrés García Cuevas forma parte. "Llevamos trabajando desde el principio y este es un premio muy reconocido en el sector, la gente que lo gana con el tiempo es la más importante", cuenta a esta redacción Andrés, aún con resaca emocional.

Andrés García y Jesús Gómez recogen el premio de Jóvenes Creativos. / Andres García Cuevas

García Cuevas y Gómez presentaron tres campañas de publicidad —dos de ellas con la agencia El Ruso de Rocky, con las que también se colaron en otras categorías.

"Nunca en la historia se había recopilado la historia del diseño en la Región de Murcia ni de sus diseñadores" Álvaro García Ruano — Diseñador gráfico

Una memoria inédita del sector en la Región

El libro 'Una huella imborrable' que configura ‘Memoria del diseño gráfico en la Región de Murcia’ es un proyecto colectivo que por primera vez reunió en 2025 el legado del sector en el territorio. Encargado por la Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la Región de Murcia (DIP), García Ruano dio a luz a una edición metálica, sólida y grabada para resistir el tiempo; tal fue el impacto que este último premio de la asociación C de Creatividad es solo uno más de los reconocimientos que ha recibido.

'Una huella imborrable', el proyecto de García Ruano que diseñó para la 'Memoria del Diseño en la Región de Murcia' / Álvaro García Ruano

"Nunca en la historia se había recopilado la historia del diseño en la Región de Murcia ni de sus diseñadores. El proyecto se empezó hace dos años. Rescata a más de 60 personas del anonimato y, por supuesto, también a mujeres", recuerda el joven diseñador. No había un candidato más ajustado para el encargo. Álvaro es uno de los profesionales más jóvenes y reconocidos por su trabajo. El siguiente eslabón del sector en la Región para quienes aparecen en el anuario.