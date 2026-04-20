Cine
El corto murciano que no para de ganar premios: 'La Mort' suma su 58º galardón en Alemania
El cortometraje del lorquino Jesús Martínez 'Nota' ganó ayer el Mejor Corto de Humor en el FilmFest Bremen, donde compitió contra 15 producciones internacionales
La Mort, del director lorquino Jesús Martínez 'Nota', hace dos cosas acumular premios y selecciones y ya van 58 galardones y 113 selecciones en festivales de todo el mundo, con 17 de ellos con categoría de preseleccionadores para los premios Goya. El último llegó ayer desde Bremen, donde el XI FilmFest Bremen le otorgó el premio al Mejor Cortometraje de Humor en una ceremonia que también rindió homenaje al actor Jason Isaacs.
El jurado, compuesto por los actores Florian Lukas y Gabriela Maria Schmeide junto al cineasta Ulf Israel, eligió la producción lorquina entre una selección de 15 cortometrajes internacionales. No es un premio menor: el FilmFest Bremen es uno de los festivales alemanes con mayor proyección en el circuito europeo de cortometrajes.
Cuando morirse es una forma de vida
Esa es la sinopsis oficial de La Mort, y dice más en siete palabras que muchos dossiers de producción en diez páginas. La película es una tragicomedia social con toques de humor surrealista en la que madre e hija —interpretadas por Luisa Gavasa y Pepa Aniorte— intentan lidiar con la presencia constante de la muerte en su vida cotidiana, con sarcasmo, con ternura y con todo el peso implícito de esa relación entre dos mujeres que se quieren y se rozan.
Luisa Gavasa, premio Goya por La novia, encabeza un reparto que completan Pepa Aniorte, Manuel Menárguez y Ainhoa Grácia. El guion es de Santiago Pajares, que ya firmó junto a Martínez 'Nota' los cortometrajes Una vida asegurada y La Cena —este último con 40 premios y más de 128 selecciones—, estableciendo una de las colaboraciones más productivas del cine murciano reciente.
Rodado en Lorca en la primavera de 2024, el cortometraje está producido por Filmamento Audiovisual y Jesús Soria P.C. con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca, y se distribuye en festivales a través de MMS Distribución. Quien quiera verlo sin esperar a que llegue a un festival cercano puede encontrarlo en Movistar+.
Un director con la maleta llena de premios
Jesús Martínez 'Nota' (Lorca, 1980) lleva años construyendo una carrera singular en el panorama del cortometraje español: profesor, y cineasta. Sus últimos trabajos —Eusebio80, Una Vida Asegurada, Porappé, La Cena y La Mort— acumulan más de 150 premios y 600 selecciones en festivales de todos los continentes. Entre ellos destaca la Biznaga de Plata del Premio del Público en el Festival de Málaga, obtenida con Eusebio80, un cortometraje de animación preseleccionado para los 34 premios Goya.
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