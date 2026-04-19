Vuelven las obras pictóricas del libro ‘Mitologías del Entierro de la Sardina’, tras 25 años, en formato de exposición

El catedrático de dibujo y editor Ángel Pina se reencontró ayer por la mañana con los artistas que hicieron posible el libro de bibliofilia ‘Mitologías del entierro de la sardina’, en la inauguración de una exposición que exhibe las veinticuatro serigrafías que componían el libro joya cuando se cumple un cuarto de siglo de su edición.

'Apolo', del pintor Vicente Ruiz; una de las serigrafías de la exposición. / Vicente Ruiz

La galería murciana La Innovadora (Plaza de Santo Domingo nº 8) expone hasta el 25 de abril la obra colectiva en la que participaron artistas regionales y escritores. El resultado: uno de los proyectos más singulares de diálogo entre literatura, arte y tradición murciana. Pina reunió a los pintores Vicente Ruiz, Ignacio García, Antonio Martínez Mengual, Manuel Barnuevo, Muher y Manolo Belzunce. Las serigrafías las completó con los textos de Carlos Valcárcel Mavor, Andrés Peláez, Ángel Pina y Germán Ramallo.

"Hace cuatro o cinco meses, entrando en la editorial, en los recortes de prensa, de pronto me di cuenta de lo de los veinticinco años. Dices, ¿cómo que hace veinticinco años que editamos el primer libro? José Carlos Nievas [dueño de la galería] dijo ‘vamos a montar una exposición", rememora Pina para La Opinión. En la presentación se reencontraron muchos de aquellos artistas con los que nació el proyecto editorial ‘Ahora’. Entre ellos, Francisca Muñoz y Manuel Herrera, la pareja artística que firma como Muher, y que este año han diseñado el catafalco móvil, que ya es histórico, del 175 aniversario del Entierro de la Sardina.

'Aquiles', de Ignacio Garcia; una de las serigrafías de la exposición de La Innovadora / Ignacio Garcia

Obras contemporáneas

Con esta exposición, Pina saca de aquel libro, que salió en su día a la venta por unos doscientos euros y estuvo expuesto durante un es en el escaparate de El Corte Inglés de Murcia, la vigencia de estas obras. "Es lo que decían los pintores que han ido. Esto son piezas que se podrían hacer ahora, a pesar de los 25 años".

El sello ‘Ahora’ nació en 2001 con la iniciativa y el empeño de Pina para publicar obras de arte. Y tal fue la calidad editorial, que dos de sus libros se hicieron con el primer premio Libros Mejor Editados del Ministerio de Cultura en 2002 y 2003, y el tercer galardón en 2006.

'Baco', de Martinez Mengual; en la exposición de La Innovadora / Martinez Mengual

Con esta trayectoria y ahora que se reencuentra con algunos de los artistas que hicieron posible el proyecto ‘Ahora’, a Ángel Pina le pica el gusanillo por retomar la editorial como una propuesta que aúna arte, literatura y erudición.