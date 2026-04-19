Vicente Garrido y Rosa Huertas clausurarán 'Escritores en su tinta' de Molina el 22 y 24 de abril

'Escritores en su tinta' clausura su XX edición con una semana intensa. Por un lado, el psicólogo y criminalista, Vicente Garrido, intervendrá el próximo 22 de abril (20 horas), en sesión de tarde para todos los públicos y, por otro, la autora Rosa Huertas protagonizará el 24 de abril una actividad dirigida a los más jóvenes con la participación de los IES Goya y Cañada de las Eras (13 horas). Los dos encuentros se celebrarán en la Biblioteca Salvador García Aguilar, con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo literario de Molina, organizado por la concejalía de Cultura de Molina de Segura, y coordinado y presentado por la periodista y escritora, Lola Gracia, se ha consolidado como una de las propuestas culturales más estables y reconocibles del panorama regional.

Catedrático de Criminología, Garrido traslada el conocimiento académico al gran público a través de una obra

Garrido hablará de sus libros de no ficción en sus especialidades como psicólogo y criminalista, tales como 'El psicópata integrado', 'La mente criminal' o 'Amores que matan' y también de su incursión en la ficción, de la mano de Nieves Abarca, con obras como 'Crímenes exquisitos', 'Martyrium' o 'Los muertos viajan deprisa', entre otras.

Literatura de calidad y popular

Lejos de limitarse a un único público o enfoque, 'Escritores en su tinta' ha construido a lo largo de sus veinte ediciones una identidad propia basada en un principio claro: apostar por una literatura de calidad que dialogue también con lo popular, tendiendo puentes entre distintos géneros, voces y sensibilidades. El ciclo reivindica así una concepción abierta de la cultura, en la que conviven el rigor, la divulgación y la capacidad de llegar a públicos diversos.

En este contexto, la presencia de Vicente Garrido refuerza la dimensión transversal del programa. Catedrático de Criminología y referente en el estudio de la conducta criminal, Garrido ha sabido trasladar el conocimiento académico al gran público a través de una obra que combina ensayo, divulgación y análisis narrativo del crimen.

La XX edición de 'Escritores', que se inició el pasado 26 de febrero con David Uclés, continuó con Marta Sanz, Jorge Molist y concluirá el 24 de abril con Rosa Huertas.