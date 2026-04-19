Pedro Alarcón: "No es por mí’ bebe de la estética quinqui, pero adaptada a nuestros días y rodado en Caravaca”

El teatro Thuillier de Caravaca de la Cruz acogió el pasado mes la presentación del cortometraje No es por mí, dirigido por el caravaqueño Pedro Alarcón. Cerca de un millar de personas se congregaron en los dos primeros pases de la ópera prima del director caravaqueño.

No es por mí es un drama costumbrista que bebe del cine quinqui, pero actualizado y rodado en su ciudad natal. La obra narra la historia de Fale, un joven de 20 años a cargo de su abuela, que enfrenta a lo largo de la historia desafíos amorosos, económicos y de maduración personal.

El cortometraje, producido por Metamorphosis Production, marca el inicio de la trayectoria en el ámbito de la ficción de su director. Una mirada íntima a la juventud, a la responsabilidad que llega antes de tiempo y a las decisiones que pueden cambiarlo todo. Un relato cargado de amistad, verdad y cercanía que conecta con el poder más grande del universo, el amor.

¿Cómo surge la idea de grabar este corto?

Todo surgió con el protagonista del corto. Conozco a Juan Manuel Romera, que interpreta a Fale, por octubre de 2022. Un día me comentó que tenía en mente una historia y así surgió el proyecto. Digamos que la idea original es suya, desde ese momento estuve cerca dos años, hasta diciembre de 2024 aproximadamente, desarrollando toda la trama y el guion. En marzo de 2025, comenzamos el rodaje y todo el trabajo de postproducción, hasta que por fin vimos el proyecto finalizado en la presentación en el Teatro Thuillier.

Un trabajo que bebe del cine quinqui, pero adaptado a nuestros tiempos, según la definen.

Realmente esa parte de cine quinqui la tiene sobre todo con la naturaleza de los personajes y un poco la caja que yo llamo, que al final es un poco la estética, pero evidentemente adaptada a nuestros días, básicamente es un drama disfrazado de cine quinqui. Al final tenemos al personaje de Fale, que vive con su abuela en una situación un poco desfavorecida. Junto a su amigo Javi van empalmando unos trabajos con otros, algunos de dudosa legalidad. A raíz de conocer a un señor un poco turbio y a una chica en un bar se van desencadenando una serie de infortunios y de malas decisiones que veremos cómo consigue resolver los personajes.

¿Qué exteriores va a poder reconocer el espectador de Caravaca?

Se reconocen bastantes localizaciones, sobre todo en la parte del cementerio viejo, donde tenemos un mirador hacia el castillo, así como buena parta de las calles del Barrio Nuevo, donde nuestro protagonista tiene un recorrido en moto. Y otro clásico del Barrio como es el bar del Catre. Al final todo caravaqueño que vea el corto se va a sentir representado.

¿Cómo fue el proceso de grabar en Caravaca? Llamaría también la atención de la gente que pasaba por la calle

La verdad es que fue muy ilusionante y la gente se sorprendía bastante. Siempre ha rondado por mi cabeza la idea de poder grabar en mi casa. Tantos rodajes en Madrid y al final es lo mismo de siempre, pero rodar aquí era un reto, que además fue genial. Por parte del Ayuntamiento todo fueron facilidades; ojalá poder desarrollar toda mi carrera artística aquí.

Pedro Alarcon posando junto al alcalde de Caravaca, José Francisco García, y varios cocejales del consistorio / Enrique Soler

¿Cómo descubrió el mundo del cine?

Nunca he sido muy cinéfilo, la verdad, ni tampoco me considero que lo soy ahora, solo que llegué un poco de rebote al mundo audiovisual, realizando videoclips para que un amigo pudiera empezar a rapear. Así fue como comencé, además de manera autodidacta. Luego vi que este mundo me gustaba y que no se me daba mal del todo, y estudié un grado de Formación Profesional de Realización, mientras seguía haciendo videoclips, cada vez más importantes a nivel regional. Posteriormente di el salto a Madrid, que es donde conocí más en profundidad el mundo del cine, así como a gente que artísticamente se movía en este arte. En verdad así es como me he ido enamorando de lo que es el cine y todo lo que lo rodea, a raíz de trabajar, de escuchar a personas y de ver películas. Al final todo ha sido muy orgánico, no me viene de pequeño, pero sí ha tenido un desarrollo con el paso de los años.

¿Cómo fue la presentación en el teatro Thuillier?

Fue inolvidable cómo respondió la gente. Al final en Caravaca no tenemos cine como tal, pero sí el teatro Thuillier que se adapta para una presentación, pero al ser más grande que una sala convencional, una vez que reservé para la gente del equipo y el protocolo sacamos el resto de las reservas para el público en general, que eran gratuitas, pero queríamos tener un control, y cuando vimos que se agotaron en tan solo 15 horas, decidimos crear un segundo pase que al final se completó también. Fue una noche muy mágica donde pude sentir el calor de mi gente y como me arroparon en este proyecto.

Alarcón junto a Juan Manuel Romera, protagonista del corto / Enrique Soler

Ahora se inicia un camino para dar a conocer el corto...

Con la presentación termina una parte de la historia y ahora comienza otro proceso, ver si interesa en festivales y el recorrido que puede tener, así como si hay productoras interesadas en otro formato como pueda ser un largo o incluso una serie. Aún queda mucho camino virgen por trabajar en este proyecto y me gustaría centrarme durante un tiempo en él.

Aun así, ¿tiene otros proyectos en mente?

Estoy escribiendo otras cosas, tengo un documental pensado que he medio rodado en un reciente viaje a Tailandia, pero ese es un trabajo que aún está muy verde y no sé qué forma va a tener, siempre estoy compaginándolo también con videoclips, que al final es lo que me da el sustento económico, que me permite poder seguir trabajando en mi carrera y desarrollar este tipo de proyectos.