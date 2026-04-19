El documental ‘El mar no cesa, el colapso del Mar Menor’ recibía en Zaragoza el premio especial en el Festival Internacional EcoZine

El documental dirigido por José María Egea y Paco Portero, analiza la grave crisis ambiental y social del Mar Menor, ofreciendo las perspectivas de expertos, científicos, agricultores y vecinos sobre las causas de la eutrofización y los episodios de mortandad de peces por anoxia, con un enfoque objetivo y a menudo contradictorio entre las partes implicadas.

A diferencia de otros documentales recientes sobre el Mar Menor, que han ofrecido visiones parciales y sin espacio para la réplica, El Mar no cesa se distingue por su independencia y rigor, según aseguran sus creadores. Autofinanciado y comprometido con la pluralidad de voces, el documental permite que científicos, vecinos y agricultores compartan sus perspectivas sin filtros, mostrando la complejidad real del conflicto y evitando narrativas simplistas o sesgadas.

El objetivo de EcoZine es divulgar y premiar documentales, cortometrajes y ficción que fomenten la reflexión sobre la sostenibilidad, el entorno y el impacto socia

El objetivo de EcoZine es divulgar y premiar documentales, cortometrajes y ficción que fomenten la reflexión sobre la sostenibilidad, el entorno y el impacto social. José María Egea ponía de manifiesto su alegría por la buena acogida que está teniendo, “para nosotros ha sido un honor y una responsabilidad ser premiados en este festival de gran calado y de referencia”.

Un documental que ha recibido varios premios nacionales e internacionales, “Hemos conseguido el premio a la Mejor edición en el Festival Internacional de Cine Ambiental y Animal (FICAA) en Ciudad de México. También hemos sido seleccionados en el Festival of Social and Environmental Cinema PLANET en Santa Catarina, Brasil, y en el Zuma International Film Festival de Abuya (Nigeria)”, destacaba Egea.

Resto de premiados

Jose María Ege, recibiendo el premio / La Opinión

Por su parte, el galardón al mejor largometraje nacional ha recaído en ‘Rapa’, del director Alejandro Enríquez.

Además, el premio Berta Cáceres ha sido concedido al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, en reconocimiento a su compromiso con la defensa del medio ambiente.

Además de una cuantía económica, el documental será emitido en Aragón Televisión.