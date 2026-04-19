Construir solo con piedra

Desde hace años he coincidido con Antonio Bernal Aznar en numerosos caminos y actividades en torno a la participación ciudadana, el movimiento vecinal y la cultura, el paisaje y las tradiciones rurales del Campo de Cartagena, en especial de su querido "secano cartagenero", como gusta él de llamar a la zona oeste del municipio cartagenero. Ha sido dirigente entregado de asociaciones de vecinos, presidente de la Junta Municipal, pero sobre todo, no puede descansar en su compromiso con esta hermosa zona que aún conserva bastante de su idiosincrasia campesina, con sus molinos de viento, sus cultivos de secano, sus terrazas de pedriza, sus norias, sus antiguos caseríos y sus campos de almendros. He quedado con él en el Museo Etnográfico de Los Puerto de Santa Bárbara, epicentro de este mundo tan antiguo como sostenible y con tantas posibilidades de futuro.

Antonio nació en La Magdalena, de donde procede la mitad de su familia. La otra mitad son de Costa Blanca y de Los Puertos de Santa Bárbara, todas localizaciones de esta zona rural de la que también forman parte Perín, Tallante o Galifa. En aquellos tiempos en que a la gente no se le conocía por su nombre sino por los apodos, a su abuelo le llamaban El Noi y a su madre La gasera, por el trabajo en la distribución del gas. Su madre, Ana Aznar, pertenecía a una familia de tradición trovera y cuadrillera. Su padre, Antonio, era un maestro albañil, como los de antes. El joven Antonio estudió Delineación y trabajó en la empresa familiar y en proyectos importantes y singulares que me va contando. En el año 1991 formó su propia empresa. En 1995 montaron un restaurante familiar en Los Dolores de Cartagena. Siempre ha compaginado sus actividades laborales con ese compromiso vecinal, cultural y social. Cuando presidió la Junta Municipal de la zona le dio un cambio de rumbo: pasó de la preocupación exclusiva por los baches en los caminos y por la falta de farolas a volcarse en temas culturales, festivos y de apoyo a las tradiciones y el patrimonio, un precedente de lo que luego hizo su amiga Isabel Andreu en la zona de Perín.

Entre otras actuaciones, ha sido el artífice de un taller de esparto que ha puesto en contacto a antiguos maestros de esta artesanía tradicional con numerosas personas que quieren aprender esta actividad. También ha puesto en marcha un taller de piedra seca, un sistema de construcción que aún hoy se puede observar en los márgenes de los bancales de nuestros campos. La piedra seca fue declarada, en 2018, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y es una técnica ancestral que utiliza exclusivamente la piedra para levantar muros sin ningún tipo de argamasa, una técnica que se pierde en los orígenes de la humanidad y que hasta no hace mucho tiempo se utilizaba abundantemente en nuestro país y en los campos de nuestra Región. Tal ha sido el éxito del taller y la demanda de gentes que quieren aprender este antiguo oficio, que Antonio Bernal y un inquieto grupo de personas han decidido constituir una asociación cultural, sin ánimo de lucro, a la que han puesto de sobrenombre La pedrisa, con el antiguo seseo cartagenero. La asociación nace con la intención de organizar talleres para restaurar las pedrizas de los campos y también con el objetivo de preservar, divulgar, dar a conocer y poner en valor este elemento tradicional y este ancestral oficio.

La conversación la terminamos en la porchá de una antigua venta de Cuesta Blanca. Compartimos un plato de michirones y otro de un surtido de embutidos de la tierra, rehogado con un vinico estupendo de barril. Hablamos el mismo idioma, en conexión con un profundo respeto por la cultura rural y con la convicción de que hay que proteger el paisaje y las tradiciones de los pueblos, no por un apego a lo antiguo y no por un desprecio a la modernidad y lo urbano, sino por la certeza de que ningún árbol puede desprenderse de sus raíces si quiere seguir creciendo hacia arriba y seguir echando nuevas ramas, nuevas hojas y nuevas flores en primavera.

Hablamos de lo importante que ha sido para la zona actividades como la protección del garbancillo de Tallante, una leguminosa del Campo de Cartagena, única en el mundo, que se creía extinguida hasta que en 2004 fue descubierta de nuevo, gracias a un profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena. En torno a esta planta se están realizando multitud de actividades y encuentros, rutas guiadas y excursiones, actividades gastronómicas y de conocimiento de la cultura de la zona y hasta unos premios que reconocen a las personas y colectivos que trabajan por la naturaleza, la cultura y todo lo singular de las zonas rurales y su patrimonio. Antonio me confiesa: "Yo estoy muy orgulloso de haber nacido y de vivir en la zona rural, soy muy rural, lo sé, pero no es por amor a lo de antes, sino porque soy muy consciente de la importancia que tiene para nuestro futuro un mundo más sostenible, en contacto con el campo, con el paisaje, con la fiesta, con la artesanía… Actividades de futuro, sin lugar a dudas". "¿Una espina?", le pregunto: "Eso que se dice de que en el municipio de Cartagena tenemos los pueblos más feos de España. Tiene parte de razón porque durante años se ha ido desmantelando la idiosincrasia y el sabor de las construcciones rurales. Aquí no se ha respetado la estética de la vivienda tradicional. Suerte que en el secano cartagenero aún queda bastante. Han tenido que venir los ingleses a comprar caseríos y restaurarlos para valorar más lo nuestro. No se puede poner aquí un chalet con tejado de pizarra, como si viviéramos en el norte de España, con sus nieves".

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Entre muchos proyectos de La pedrisa, Bernal Aznar me cuenta que a partir del 25 de abril hasta mediados de mayo van a organizar un taller de construcción tradicional con estas técnicas de la piedra seca en Los Días y en Los Roses de Canteras, en colaboración con la Asociación de Vecinos del lugar. No sé si he quedado con el último romántico de un mundo que no queremos ver desaparecer o con el primero de un futuro que tiene que volver a compaginar el progreso con lo tradicional y con la vuelta a lo sostenible. Un gran tipo, siempre al lado de los vecinos y de su amada tierra del secano cartagenero.