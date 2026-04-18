El 'Meet Fashion Talent' premia la moda emergente e inspira los jóvenes talentos con el nivel de Pablo Erráiz

La primavera; cielo azul, sol radiante y olor de azahar en Murcia colocan la mejor pasarela de moda para el evento 'Meet Fashion Talent', que ha desplegado color, creatividad y diseño en el Anexo del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas. Un desfile que dirigió los focos desde primera hora de la tarde a las propuestas de los finalistas del 'Meet Fashion Impulsa', los principales representantes del talento emergente y las nuevas narrativas de moda de la Región. Pero, además, en esta explosión de moda, vanguardia y vestir, la cita más esperada era la del desfile exclusivo de Pablo Erráiz, una de las voces más prometedoras del panorama nacional según las prestigiosas Vogue, Harper's Bazaar y Forbes.

Desde las cinco de la tarde, el evento tutelado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, reunió a profesionales del sector, seguidores de las tendencias emergentes y al público murciano en una experiencia abierta donde no dejó de sonar la música 'pasarelera' de Vondee Dj. Un entorno en el que se respiraba creatividad e innovación sin olvidar las raíces culturales huertanas y mediterráneas.

Meet Fashion Talent / ISRAEL SANCHEZ

El talento emergente del 'Meet Fashion Impulsa'

Los primeros en desfilar fueron voz a los diseñadores que se quedaron fuera del premio 'Impulsa' pero, aun así, lucieron sus proyectos seleccionados por su calidad conceptual. Las propuestas —bajo el nombre 'Al-Nur'— de Pascual Caballero inauguraron el festival de moda.

Detrás, Anvor Studios con ‘Reflejos’, Ángel Paretti con ‘Galerna’, Duality con ‘Cybernenes’, Pascual Caballero con ‘Al-Nur’, Ramil & Pujalte con ‘Señoras de Murcia’, y Zanami con ‘We are creating our own world’.

El festival propuso dos exposiciones: 'Insectum', una muestra fotográfica de moda y belleza, y una colección de piezas presentada en Madrid, en el lanzamiento de la Meet Fashion Región de Murcia.

La estética dominante de este festival se concentró en dos propuestas artísticas para hacer tiempo hasta la siguiente pasarela; la de los finalistas del pasado 'Meet Fashion Impulsa', a los que se les entregarían los galardones apenas unas horas después, y la exposición fotográfica 'Insectum'.

Los finalistas del pasado 'Meet Fashion Impulsa' se disputaban los premios. En la categoría de Diseñadores Emergentes, Mariano Moreno presentó las colecciones 'Les Fleurs du Mal y Groundbreaking', que le valieron el galardón. En la de Diseñadores Noveles, Ana Gabarrón —firma Funny Swing, premio a la Mejor Colección por 'Archivo'—, Paula Jiménez —reconocida por el Mejor Dossier de Presentación con 'Tradición & Anarkia'— y Rosana Cerón —marca TIU, distinguida por el Mejor Plan de Comunicación con 'Golden Hour'— completarán el programa de desfiles

El público de la pasarela 'Meet Fashion Talent' de Murcia. / ISRAEL SANCHEZ

Por un lado, la muestra presentada en Madrid con motivo del lanzamiento de Meet Fashion Región de Murcia, en la que firmas como Devota & Lomba, Duyos, Oteyza, De La Cierva & Nicolás y Mariano Moreno crearon piezas exclusivas inspiradas en la identidad regional, desde la gastronomía hasta el Mar Menor.

Por otro, 'Insectum', un proyecto fotográfico de moda y belleza inédito desarrollada bajo la dirección artística de Andrés Medina, maquillaje de José Méndez, estilismo de Andy Sánchez y fotografía de José David Sánchez. Inspirada en la naturaleza, plantea una explosión cromática en la que belleza y estética visual se funden en un único concepto.

El desfile de alto nivel de Pablo Erraz

Y por fin, a última hora de la tarde, pasearon pisando fuerte los diseños del mallorquín Pablo Erraz. Sus piezas textiles se revisten de un enfoque multidisciplinar, de sostenibilidad, arte y cultura.

Formado en las filas de Inditex y creador de su firma homónima en 2012, Erroz fue elegido mejor diseñador masculino español en el Woolmark Prize International en 2017 y ha desfilado en plataformas como MBFWMadrid y la Vienna Fashion Week. / Pere Joan Oliver

Formado en las filas de Inditex y creador de su firma homónima en 2012, Erroz fue elegido mejor diseñador masculino español en el Woolmark Prize International en 2017 y ha desfilado en plataformas como MBFWMadrid y la Vienna Fashion Week.

Todo lo que representa Erraz puede resumir el 'Meet Fashion Talent 2026', una propuesta coherente, con visiones comprometidas, emergentes y cuajadas con un poso de tradición; rompen fronteras y alcanza la proyección internacional.