El actor Nacho Guerreros se viste de profesor para la formación del Festival Estrenarte de Murcia

Nacho Guerreros (La Rioja, 1970) ha trabajado en cine, cortometrajes, televisión, teatro y la producción de espectáculos. Pero son sus interpretaciones de los conserjes Coque Calatrava en 'La que se avecina' y José María en 'Aquí no hay quien viva' los que lo han convertido en casi un icono 'pop' y una de las caras más reconocibles del cine de humor español y el drama social. Este sábado se puso en el papel de profesor para impartir una formación, una 'masterclass' de cine con la que arranca el Festival Estrenarte 2026, en el Centro Párraga de Murcia.

La formación, de entrada libre y gratuita y dirigida a jóvenes creadores y público interesado, abordó cuestiones vinculadas al trabajo interpretativo, los procesos de construcción de personajes y las dinámicas profesionales del sector audiovisual.

A lo largo del encuentro, Guerreros compartió su experiencia en cine, televisión y teatro, y ofreció una aproximación directa a los retos y condiciones reales de la práctica actoral.

Hasta el 9 podrán presentar sus proyectos a través de la sede electrónica de la CARM

La 'masterclass' es solo una de las actividades programadas de esta sexta edición del Festival Estrenarte, una iniciativa ya consolidada en la Región que impulsa el talento de jóvenes creadores de entre 18 y 40 años exclusivamente murcianos —nacidos o residentes— a través de la difusión y apoyo a sus propuestas creativas. Hasta el 9 podrán presentar sus proyectos a través de la sede electrónica de la CARM, en el apartado 'Presentación proyectos creativos para el festival Estrenarte'. Estos se deberán enmarcar dentro de las áreas de artes escénicas, plásticas y visuales, música, teatro musical, cine y videojuegos, diseño de moda, podcast y literatura.

Carmen María Muñoz, directora general de Juventud —presente durante la actividad— recordó que los encuentros con expertos “están orientados a generar espacios de aprendizaje en contacto con profesionales en activo, lo que favorece el intercambio de conocimientos y la reflexión crítica en torno a las prácticas culturales contemporáneas”.