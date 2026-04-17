Ventepijo vuelve a Pozo Estrecho con Mala Cotton, Adiós Noviembre y Julia Cry

El festival Ventepijo regresa este 2026 a Pozo Estrecho después de cuatro años sin celebrarse. La cita será el 6 de junio en el recinto Paco Saura, donde el evento recupera su formato original: una combinación de música en directo, gastronomía y programación diurna.

El festival, que nació como una propuesta alternativa dentro del calendario cultural de la Región de Murcia, mantiene su planteamiento de jornada completa y accesible, con un ambiente que busca alejarse del formato nocturno habitual y abrirse a públicos diversos.

Un cartel entre lo emergente y lo consolidado

La programación de esta edición sigue la línea de años anteriores, con protagonismo para bandas del ámbito local y regional. En el cartel figuran nombres como Adiós Noviembre, Julia Cry, Aurora Plazza, Calare o The Sonders, junto a otros proyectos como Carreto, Fruta Rara, Madbel, Nereida, Sedo, Insomnia Music DJs, Härex o DJ Lemon.

A ellos se suman propuestas híbridas que conectan música moderna con tradición, como las actuaciones conjuntas de Mala Cotton con la SAM Santa Cecilia de Pozo Estrecho y de Manva Negra con la Unión Musical de Torre Pacheco, en una fórmula que mezcla bandas contemporáneas con agrupaciones musicales locales.

Más allá del cartel, Ventepijo mantiene uno de sus rasgos distintivos: la convivencia entre conciertos y oferta gastronómica en un mismo espacio. El formato diurno permite recorrer el recinto sin horarios cerrados, alternando actuaciones con zonas de comida y descanso.

El festival conserva además una política de precios ajustados, con entradas anticipadas y la posibilidad de adquirir modalidades que incluyen menú, reforzando su carácter accesible.

Cuatro años después

La vuelta del festival supone la reactivación de una cita que había quedado interrumpida en los últimos años. Su regreso se produce en un contexto en el que los eventos de formato medio y enfoque local están recuperando espacio dentro de la programación cultural.

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Con esta nueva edición, Ventepijo retoma su actividad como punto de encuentro entre música emergente, escena regional y público, en un formato que prioriza la cercanía y la experiencia compartida a lo largo de toda la jornada.