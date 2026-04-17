Ramoncín: "¿Qué es más importante, la libertad para tomarse cañas o la justicia de que todo el mundo tenga un lugar donde vivir?"

Cincuenta años sobre los escenarios y una vida marcada por la coherencia definen a José Ramón Julio Márquez Martínez, conocido artísticamente como Ramoncín, que llega a Murcia con su gira ‘Celebración 50/70’, reivindicando la vigencia de sus canciones, la emoción intacta del directo y una mirada crítica que mezcla rabia, ironía y lucidez frente al paso del tiempo y la realidad actual

Ramón, ¿qué supone esta nueva gira?

Yo creo que todo lo que tiene esta nueva gira de novedoso es que le hemos puesto un nombre... Se llama Celebración 50/70, porque coinciden dos cifras muy llamativas en un momento determinado, y lo que supone: que estás ahí, que sigues ahí, que eso que un día decidiste hacer sigues haciéndolo. Yo en realidad no he parado casi nunca. Desde el año 76 he tenido períodos más largos donde he tocado menos y tal, pero no tengo una sensación de haber parado durante mucho tiempo.

Cincuenta años en el escenario y setenta de vida. ¿Qué siente ese chaval de Vallecas cuando se mira al espejo antes de salir a tocar ahora, comparado con el que grabó su primer disco?

El chaval de Delicias e hijo adoptivo de Vallecas. Hay una parte que no cambia, una parte dentro de ti, por muchos años que cumplas e independientemente de lo que estés haciendo y que conviene mantenerla, que es la emoción, la integridad, la necesidad de hacerlo, el deseo, la ilusión. Todo eso tiene que mantenerse ahí, porque si no, es mejor dedicarse a otra cosa.

En esta gira vuelves a defender canciones que tienen medio siglo. Como hombre de letras que cuida el significado de cada término, ¿qué palabra te define mejor hoy: ‘nostalgia’ por lo vivido, o ‘vigencia’ porque lo que gritabas entonces sigue haciendo falta hoy?

Algunas de las canciones efectivamente tienen medio siglo, y otras treinta y otras diez... No sé si es bueno o malo, tengo mis dudas, pero que canciones, por ejemplo del año 78, tengan la trascendencia que pueden tener hoy, desde un punto de vista social o políticocultural, pues no sé si es bueno o malo.Y hay que tener cuidado con la nostalgia, porque la nostalgia conduce a la frustración. Entonces, simplemente ver que son vigentes, por mucho que nos duela. Que ahora una nueva canción que se llama No volarán, si se oye dentro de diez años y las cosas siguen estando como están, los latigazos, las frases, son las mismas, pero puedes decir esta canción está escrita hace un montón de años y sigue hablando también de las mentiras, de las falsedades, de la gente que miente.

Me iré al otro barrio sin decir ‘chiques’, no pienso utilizar una aberración lingüística por mucho que signifique algo

En tu primer álbum, Ramoncín y W.C., la provocación era casi una necesidad biológica. ¿Se puede seguir siendo igual de punk a través de un ensayo literario que subido a un escenario, o la palabra escrita es ahora tu arma más peligrosa?

En aquel álbum había canciones que trataban de los problemas mentales, de la homosexualidad, del abuso, del machismo, del asesinato de una mujer en una habitación de un hotel... Parece mentira que hoy tengamos que seguir hablando de esto. En estas fechas hay tantas mujeres asesinadas por sus novios, ex novios, maridos... Una cosa durísima, porque piensas que aquello que hacías formaba parte de todo lo que se intentaba hacer para que el mundo cambiara, pero ves que no. Yo creo que provocar con una imagen es muy pueril. Si te fijas, cuando se habla de la provocación con una canción en la tele en 1978 que se llama Marica de terciopelo, lo que provocaba más era el aspecto. En un país de treinta y cinco millones de habitantes nos vieron veinticinco millones y medio de personas. Eso es tremendo, es estar hablándole al país entero, pero, ¿en qué se fijó la gente? Yo creo que es muy difícil provocar una sensación así socialmente. Hoy en día las cosas han cambiado mucho, cuesta más que tiempo, cuesta un esfuerzo multiplicado. ¿Cómo llegas a veinticinco millones de personas? Si no llega ni siquiera una final de un mundial hoy en día. Está todo dividido en muchas cosas, en los medios tradicionales, en las radios, en las redes. Es complicadísimo, ahora un millón de algo nos parece muchísimo.

Dices que este show es «sin trampa ni cartón». En un mundo de autotune y pistas pregrabadas, ¿es el rock and roll el último reducto de la verdad absoluta?

Pues no, no creo que sea el reducto de la verdad absoluta, pero hay dos maneras de entender la música o entender el espectáculo. El espectáculo pueden ser las canciones exclusivamente. Vas a ver a Dylan y el espectáculo son las canciones. O puedes ir a ver un show si vas a ver a Taylor Swift. Cada uno está en una cosa distinta. ¿Qué es mejor o peor? No lo sé, pero a mí que me busquen...Yo prefiero ver a alguien que me guste en un sitio donde quepan tres mil personas que no quepan treinta mil. No lo desdeño, pero al último concierto grande que fui, al estadio del Atlético de Madrid, miraba alrededor y miraba a todas partes y todo el mundo tenía un teléfono en la mano, la gente estaba con el teléfono enfocando las pantallas. Veían pantallas a través de una pantalla, y solo los que están ahí delante, los pocos que de verdad se acercan a las primeras filas, estaban viendo de verdad al artista y a los músicos sudar, hablar y mirarse a los ojos. Yo prefiero eso muchísimo más.

Fuiste el cronista del Madrid de los márgenes. Publicaste el Tocho Cheli para recoger un lenguaje que se perdía. ¿Crees que hoy hablamos un castellano más pobre o simplemente menos ‘peligroso’?

Hablamos cada vez peor. Yo en eso soy insoportable, lo reconozco, pero me paso la vida corrigiendo, por lo menos a la gente que me interesa. Yo me iré al otro barrio sin decir ‘chiques’, no pienso utilizar una aberración lingüística por mucho que signifique algo. Y el Tocho Cheli es el diccionario de jergas más extenso que se ha publicado en ninguna lengua conocida.

¿Qué hace tan especial tu repertorio para que siga conectando con el público pese al paso de los años?

Pues creo que es eso, es contar algo que tiene imágenes; es conseguir que la banda que va a tocar esas canciones contigo no solo las toque, no sea un grupo de mercenarios bien pagados, y hay buenos músicos que hacen eso. No es eso, es gente que está implicada en las canciones, que las entiende, que sabe quién eres, por qué las he escrito, qué querías decir... Algunos acababan de nacer cuando escribí alguna de esas canciones, y ahora tienen que tocarlas y defenderlas, y solo lo harán si creen en ellas, si las sienten suyas.

En Putney Bridge hablabas de Londres y la soledad. ¿Sigue siendo el rock una vía de escape o se ha convertido en un refugio de nostalgia?

Bueno, depende. Cuando uno oye el último disco de Black Crows, dice «huy, aquí ha pasado algo», porque es un disco de rock puro. Cuando oye alguien el último disco de Los Stones, señores de ochenta años, es rock. Cuando la gente va a ver a AC/DC y durante dos o tres horas no para de saltar, de botar, y salen de allí y se van felices, pues qué maravilla, ¿no? Es que todo es pasado, vamos a hablar del reggaetón en pasado dentro de nada, por otras tendencias. ¿Es nostalgia ver Casablanca o es disfrutar de un clásico? ¿Es nostalgia ponerte a leer a Hamlet o es disfrutar de uno de los mejores libros que se han escrito? Yo creo que simplemente la cultura está completamente viva, que la cultura es maravillosa.

Lo que no voy a hacer nunca jamás es decir algo contrario a lo que creo y a lo que pienso porque estoy en un medio u otro

Tu faceta de tertuliano te ha traído tantos aplausos como críticas feroces. ¿Se puede ser libre en una mesa de debate hoy en día sin que te caiga la etiqueta de un bando u otro?

Yo odio la palabra ‘tertuliano’. Me parece repugnante. Yo soy analista. La diferencia es que un analista estudia de lo que tiene que hablar, se prepara y tiene una voz propia. Creo que la diferencia entre el analista y el tertuliano está básicamente ahí, en tener una voz propia. Tengo clarísimo quién soy, lo que soy, pero lo que no voy a hacer nunca jamás es arrodillarme. Y lo que no voy a hacer nunca jamás es decir algo contrario a lo que creo y a lo que pienso porque estoy en un medio u otro. Y el que me quiera ahí, me tendrá. Y si no, me quedaré en mi casa, me da igual.

Has vivido la censura de la dictadura, la de la transición, y ahora la de las redes sociales. ¿Cuál de todas te parece más peligrosa para un artista?

La peor censura es la falta de difusión. Esa es la peor, la más inteligente desde un punto de vista malvado. Bueno, hay una peor, o es lo mismo prácticamente: si vacías el estómago, cierras la boca. Y eso lo ha sabido el poder siempre y lo ha sabido todo el mundo. ¿Por qué cuando llega, especialmente la derecha, empieza a censurar, a quitar a la gente su puesto de trabajo, a cambiar al director general de la compañía de teatro, al presentador de la tele...? Porque si le dejas fuera y se encuentra con que se le vacía el frigorífico es a lo mejor más fácil domesticarla, ¿ no? Estamos hablando de algo que es una necesidad vital; esa es la gran censura, esa censura es demoledora, y la conocen muy bien desde hace mucho tiempo, desde hace siglos.

A menudo dices lo que piensas sin filtros. ¿Sale caro ser Ramoncín en la España actual? ¿Cómo ha cambiado el significado de la palabra ‘libertad’ para ti en estos 50 años?

No, no, yo digo lo que pienso, pero no eso de «¡mira, no tiene filtro!», no. Yo pienso mucho antes lo que voy a decir, y luego digo lo que pienso. Primero, yo nunca voy contra el que está enfrente y dice algocón lo que yo no estoy de acuerdo. Yo hablo siempre del concepto. He llegado hasta aquí sin ponerme jamás de rodillas, no tengo por qué decir nada. Cuando la palabra ‘libertad’ se convierte en lo que algunos la han convertido, entonces la gente que tenemos una idea progresista, progresista de verdad, de la vida, lo que debemos hacer es utilizar la palabra ‘Justicia’. ¿Qué es más importante, la libertad para tomarse cañas o la justicia de que todo el mundo tenga un lugar donde vivir y tengan la posibilidad de acceder a una vivienda en alquiler o en compra sin que eso les cueste la vida o no puedan hacerlo nunca? Pues cuando alguien se adueña de la palabra ‘libertad’ para entenderla como se entiende ahora, de hecho, hay un momento en el que a un montón de niñas se les pone el nombre de Libertad, porque durante cuarenta años estuvo prohibido poner a los niños ese nombre, Cuando alguien habla de libertad y aquellos años, se ponen nostálgicos. Yo prefiero decir que lo nuestro es la justicia.

El escenario es un lugar sagrado, es como el vientre materno, el lugar del que no te quieres ir nunca

Tras medio siglo en la brecha, ¿sientes que el rock te ha mantenido joven de espíritu o que ha sido la literatura la que te ha ayudado a entender quién era realmente ese chico que grabó su primer disco hace cinco décadas? Después de tantos años sobre los escenarios, ¿cómo ha cambiado tu manera de vivir los conciertos? ¿Qué se encontrará el público que vaya a verte en Murcia? ¿Con 70 años, la ‘rabia’ puede transformarse en ironía o lucidez?

Me siento joven, me siento todo lo joven que me permite sentirme el haber vivido tantos años ya, y además varias vidas con la intensidad con que yo las he vivido. Para mí los conciertos son un encuentro... No quiero utilizar palabras espirituales, pero es un encuentro emocionalmente importantísimo, porque te encuentras con gente que lleva mucho tiempo siguiéndote, o que acaba de llegar y que les ha llevado su hermano o su madre o su padre, que te han oído en el coche y han dicho, «mira, papá, quíta ya a este» y les han contestado, «no, tienes que ir un día a verle en directo», y te llevan ahí y te ven y te miran y dicen «hostia». Y te escuchan. El escenario es un lugar sagrado, es como el vientre materno, el lugar del que no te quieres ir nunca. Y yo sentía eso entonces y lo siento ahora, y cuando la gente vaya a vernos en este concierto de Murcia se van a encontrar eso, van a encontrar a una banda de rock de verdad, que hace música de verdad, que las canciones son de verdad, y que mezcla la rabia, la ironía y la lucidez; está muy bien que vayan juntas.

¿Cuándo? Sábado 18, 21.00 horas

¿Dónde? Sala Garaje Beat Club, Murcia

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¿Precio? 33 euros