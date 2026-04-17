El esperpento de Ramón María del Valle-Inclán cobra vida en el Teatro Romea

Una adaptación contemporánea de una de las grandes obras del teatro español: Los cuernos de Don Friolera, de Ramón María del Valle-Inclán, dirigida por Ainhoa Amestoy, sube el telón del Teatro Romea, en una única función, el próximo sábado 18 de marzo. La producción, impulsada por Teatros del Canal y la Comunidad de Madrid, llega a la Región de Murcia dentro de su gira nacional tras el éxito de su estreno en Madrid y su paso por diversos teatros del país.

La obra, considerada por la crítica especializada como uno de los mejores montajes teatrales del pasado 2025, es otra apuesta del Teatro Romea por traer a la Región lo mejor del teatro nacional a su escenario a través del Programa Platea.

Considerada una de las piezas esenciales del esperpento y perteneciente a la trilogía Martes de Carnaval, la obra ofrece una mirada ácida, grotesca y profundamente crítica sobre una sociedad dominada por el honor, la apariencia y el peso del juicio colectivo. Valle-Inclán construye, a través de la deformación y el humor negro, un retrato implacable de las estructuras sociales y morales que conducen a la violencia

La historia sigue al teniente Friolera, quien, tras recibir un aviso anónimo que pone en duda la fidelidad de su esposa, se ve atrapado en una espiral de celos, presión social y obsesión por la honra. El rumor, el miedo al qué dirán y la rigidez de los códigos de masculinidad y honor desencadenan una tragedia que, más de un siglo después, mantiene una inquietante vigencia.

En esta versión, el montaje subraya la conexión con problemáticas contemporáneas como la desinformación o la violencia estructural.

La propuesta escénica de Ainhoa Amestoy apuesta por una lectura actual sin renunciar al espíritu original del autor. El esperpento funciona aquí como un espejo deformante que revela las contradicciones y miserias de la sociedad.

Además, la estructura dramática del montaje permite que los distintos personajes y situaciones se entrelacen de forma ágil, construyendo un relato coral en el que el conflicto se amplifica progresivamente. Esta dinámica escénica contribuye a reforzar el peso del rumor y la presión social como motores de la acción, elementos clave en el desarrollo de la historia.

El montaje cuenta con un elenco de primer nivel formado por Miguel Hermoso, Armando del Río, Lidia Otón, Ester Bellver, Pablo Rivero, José Bustos, Miguel Cubero e Iballa Rodríguez, que dan vida a los múltiples personajes de esta tragicomedia coral, que transitan durante la representación entre el humor, la sátira y el drama

Tras su estreno en los Teatros del Canal de Madrid, donde obtuvo una excelente acogida de público y crítica, la producción continúa su recorrido por el circuito nacional consolidándose como una de las propuestas más destacadas de la temporada teatral.

Con la programación de Los cuernos de Don Friolera, el Teatro Romea reafirma su compromiso con la difusión de los grandes textos del repertorio español a través de montajes contemporáneos que acercan los clásicos al público actual. Una oportunidad para redescubrir el universo valleinclanesco en toda su fuerza, vigencia y capacidad crítica.

¿Cuándo? Sábado 18, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Romea, Murcia ¿Precio? Desde 15 euros

'Domte': Mito, equilibrio y fuerza colectiva

En lo que respecta a otras obras programadas en la Región para este fin de semana, la Cía. Nacho Flores presenta Domte, una pieza de circo contemporáneo de calle que combina poesía visual, humor y música en directo para explorar la tensión entre dominación y colaboración. Inspirado en un imaginario mitológico, el espectáculo sigue el viaje de transformación de un protagonista que, junto a un minotauro, desafía el equilibrio físico y simbólico mientras el público participa activamente dando vida a la escena.

¿Cuándo? Viernes 17, a las 19.00 horas ¿Dónde? Jardín de la Constitución, Cabezo de Torres ¿Precio? Gratuito

'La premiére': El caos creativo convertido en espectáculo

Cuatro artistas, de personalidades completamente opuestas, se enfrentan en La premiére al proceso de creación escénica mostrando sin filtros sus emociones, conflictos y vulnerabilidades. A medida que se ‘desnudan’ para dar vida a sus personajes, el público asiste no solo al resultado final, sino al camino caótico y humano que hay detrás de cualquier espectáculo.

A medio camino entre el circo contemporáneo y el teatro, la propuesta combina exigencia física, intensidad emocional y un marcado lenguaje cómico.

¿Cuándo? Viernes 17, a las 19.30 horas ¿Dónde? Auditorio Margarita Lozano, Lorca ¿Precio? Desde 6 euros

'Titiritando': Títeres de cinco países llenan Molina de Segura de teatro

Por último, este fin de semana —viernes, sábado y domingo— tendrá lugar la IV Muestra Internacional de Teatro de Títeres, Objetos y Visual - Ttitiritando 2026, que se celebra en Molina de Segura. La programación tendrá lugar en el Teatro Villa de Molina y en la Plaza de Europa, con una propuesta que combina espectáculos, talleres y actividades participativas.

Durante tres días se ofrecerán siete representaciones —dos escolares y cinco familiares—, además de talleres de construcción de títeres dirigidos a niños a partir de seis años.

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Entre las propuestas destacan Mundo Bilina, de la Compañía Nacional de Fósforos; Que viene el lobo, de Mondomeraki; La niña jaguar, de Mosaico Cultural; El pequeño niño de la selva, de La Carreta, y El viaje extraordinario, de The Fifth Weell. Una programación diversa que apuesta por acercar las artes escénicas a todos los públicos.