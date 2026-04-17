El Hermosa Fest regresa en octubre a La Manga con Boney M, La Casa Azul y Sidecars tras la cancelación por la dana

La costa de Cartagena recupera uno de sus festivales de referencia. El Hermosa Fest anuncia su regreso para los días 10 y 11 de octubre de 2026 en el Trips Summer Club de La Manga, después de que la pasada edición tuviera que cancelarse por la dana Alice. El evento, que nació en 2022 y se ha consolidado como uno de los festivales boutique más singulares del Mediterráneo español, presenta un primer avance de cartel que mezcla iconos de la música disco internacional con algunos de los directos más sólidos del panorama indie y rock nacional.

La elección de fechas no es casual. El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, cae en lunes festivo, lo que convierte el fin de semana del festival en un puente largo especialmente propicio para el desplazamiento de público de fuera de la Región.

Un cartel entre la nostalgia y el presente

El nombre más llamativo del cartel es el de Boney M, el legendario grupo de eurodisco creado en 1975 por el productor alemán Frank Farian, responsable de himnos como Rasputin, Rivers of Babylon o Daddy Cool. Conviene precisar, sin embargo, que la formación que actúa hoy en los festivales europeos es la liderada por Maizie Williams, única integrante original superviviente del grupo clásico, que sigue defendiendo en directo el repertorio dorado de aquellos años setenta.

En el terreno nacional, el cartel presenta dos propuestas de trayectoria contrastada. La Casa Azul, proyecto del madrileño Guille Milkyway, es uno de los nombres más reconocibles del pop electrónico español de las últimas dos décadas, con una fórmula que combina sintetizadores ochenteros y letras festivas que han encontrado en los festivales su hábitat natural.

Sidecars, por su parte, representan el rock más directo y sin artificios: la banda madrileña lleva más de quince años labrándose una reputación de directo solvente y fiel a una audiencia que premia la honestidad por encima de las modas.

Completan este primer avance Vinila Von Bismark DJ —uno de los nombres más versátiles del circuito clubber y festival nacional—, SAO, Adiós Noviembre, Second DJs, Bicicleta y Cycle. El cartel permanece abierto y el festival anuncia que se irán incorporando nuevos nombres en las próximas semanas.

Festival boutique con vocación de permanencia

El Hermosa Fest se celebra en las instalaciones del Trips Summer Club, a unos veinte minutos de Cartagena, lo que promete ofrecer algo difícil de combinar: la atmósfera de un festival al aire libre con todos los servicios y la infraestructura de un recinto permanente, incluyendo espacios tanto en exterior como en interior. Es precisamente esa comodidad la que, según sus organizadores, lo diferencia de los macrofestivales de acampada.

El Ayuntamiento de Cartagena figura como patrocinador principal de esta edición. El concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, ha subrayado el valor del festival como herramienta de desestacionalización turística, al generar actividad cultural en La Manga y Cabo de Palos más allá de los meses de verano.

Noticias relacionadas

Los abonos y abonos VIP están disponibles a precio de lanzamiento en www.hermosafest.com.