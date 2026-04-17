Hens y Paula Mattheus, platos fuertes de la agenda de conciertos en salas en Murcia este fin de semana

La escena de salas toma el pulso este fin de semana a la Región de Murcia con una programación que va del pop urbano más coreable al jazz contemporáneo, pasando por el rock alternativo, el soul y el flamenco de autor. Murcia capital concentrará buena parte de la oferta con nombres como Hens, Paula Mattheus, Alejandro Astola, Periferia, Le Mur, Volavent o la cita compartida de Copenhage y Rusel, mientras que Algezares y Abarán sumarán a la agenda las actuaciones de Manon Mullener Trio y Soul Teller. Un cartel variado que confirma el buen momento de la música en directo en los pequeños y medianos recintos, convertidos un fin de semana más en refugio para descubrir nuevas voces, reencontrarse con artistas consolidados y medir la temperatura real del público frente al escenario.

El cantante Hens / L.O.

Hens, energía de festival

El madrileño Hens es uno de los nombres clave de la nueva ola pop urbana española. Con letras directas sobre amistad, amores que se encienden y se apagan y noches de ciudad, combina guitarras luminosas con bases contemporáneas y estribillos que se quedan. Su música se mueve entre el pop y el rock, con letras que conectan con lo cotidiano.

Tras formar parte del colectivo Go Roneo, inició su carrera en solitario con Tu historia y la mía, un tema viralizado, inicio de un repertorio convertido en diario generacional. En enero de 2026 presentó Una mudanza, su tercer álbum, y el primero independiente. Producido por el cartagenero Lalo GV (nominado a los Grammy con Arde Bogotá) y Liam Garner (Walls, Álvaro de Luna), tiene un sonido más currado, elegante e infeccioso, y se adentra en territorios alternativos sin perder la emoción.

Viernes 17, 21.00 horas. Sala REM, Murcia. Desde 25 euros

Paula Mattheus presenta en Murcia los temas de su último disco, Todo lo alto que quiera / L.O.

Paula Mattheus se abre en canal

En su nuevo (tercer) álbum, Todo lo alto que quiera, Paula Mattheus, con su voz rota y dulce al mismo tiempo, cuenta con colaboraciones de Mikel Izal, Íñigo Quintero, Yarea y Mafalda Cardenal. Las canciones nacen de la introspección, la vulnerabilidad y la necesidad de reconectar y conocerse a uno mismo, con mirada urgente al pasado. Tras Mi concierto en el balcón (2022) y Bailando bajo la tormenta (2024), la vizcaína se abre en canal para reencontrarse consigo misma.

El álbum se divide en dos mitades: Morirte ya coloca frente al vértigo del cambio y a la herida que deja el tiempo; Vivir para siempre es un espacio para dedicarse a uno mismo, para el reencuentro con nosotros mismos y con el mundo. Veranos infinitos, juventud desbordada, días eternos, besos robados en portales. Enseña a volar, pero también a volver a casa, a reconocernos entre el caos, a dejarnos abrazar por lo que sentimos, a encontrar belleza en la imperfección.

Viernes 17, 21.00 horas. Sala Mamba, Murcia. Desde 25 euros

Manon Mullener / L.O.

Manon Mullener Trio: El futuro del jazz europeo

La pianista Manon Mullener (1997), joven promesa del jazz europeo, tras formarse en Suiza y participar en el programa internacional Focusyear en Basilea, ha desarrollado un estilo que combina el lirismo del jazz contemporáneo con la fuerza rítmica de las músicas afrocubanas.

Con su trío (Rodrigo Aravena, bajo eléctrico; Lucien Mullener, batería) ha actuado en escenarios de referencia como el festival Jazz à Vienne. Sus composiciones son diarios de viaje que fusionan ecos de escenas de todo el mundo, desde Nueva York hasta La Habana, pasando por festivales europeos. Stories (2025), su segundo álbum, grabado en Nueva York, está inspirado en las conmovedoras historias de personas que ha conocido alrededor del mundo.

Sábado 18, 22.00 horas. Jazzazza Jazz Club, Algezares. Desde 15 euros

Astola desembarca en la sala Mamba este sábado / L.O.

El flamenco underground de Alejandro Astola

Alejandro Astola lleva casi 25 años escribiendo canciones. Su paso por proyectos como Fondo Flamenco y Astola y Ratón ha dejado momentos importantes. Desde que comenzó, a los 12 años, ha recorrido un extenso camino, con 13 discos editados entre Fondo Flamenco —con temas como Mi estrella blanca o Escúchame mujer— y Astola y Ratón, además de numerosos proyectos inéditos, y su evolución como artista sigue siendo fascinante. En 2025, volvió a sus raíces, recomenzando más libre y auténtico.

En esta nueva aventura en solitario va con su guitarra y su cuaderno, disparando palabras al corazón; sin banda, sin artificios y sin más refugio que una guitarra, la voz y un sofá colocado en mitad del escenario como si fuera el salón de su casa.

Sábado 18, 22.00 horas. Sala Mamba, Murcia. Desde 25 euros

Soul Teller, pionero del Soul en España / L.O.

Soul Teller: Contando historias con alma

Con más de tres décadas de trayectoria y una docena de discos publicados, Miguel Ángel Julián es considerado un pionero del soul en España. A lo largo de su carrera ha trabajado con Bonnie Tyler, Paul Carrack, Solomon Burke o Rod Stewart, además de colaborar con productores vinculados a Aretha Franklin, Al Green o Bruno Mars. Según el reconocido periodista musical Juan de Pablos, «no hay audiencia que se le resista», lo cual resume la capacidad de Soul Teller para conquistar al público en cada actuación. Su carrera profesional tiene más de 30 años de trayectoria.

En 2003 formó en Inglaterra un nuevo proyecto, Soul Tellers. Con ellos volvió al soul de ritmos pegadizos.

Sábado 18, 20.00 horas. Teatro Cervantes, Abarán. Desde 10 euros

Vega Baja Invasión con Copenhage y Rusel

Rusel es una de las propuestas más emocionantes y potentes de la nueva ola del indie rock. Tomando el nombre del filósofo Bertrand Russell, la banda de la Vega Baja se formó a finales de 2023 y ha evolucionado con intensidad, logrando un equilibrio único entre melodía y rabia contenida. Su música es una explosión de pasiones, amores y desesperaciones, convertida en canciones íntimas y universales al mismo tiempo. Fueron semifinalistas del International Songwriting Competition (ISC) que se celebra anualmente en Estados Unidos con su primer tema, Descubrí.

Copenhage, banda emergente de Alicante, debutó con un primer single, Nadie podrá detenernos, que captura la esencia indie fusionada con el rock y pop de los 80 y 90. Producido por Antonio Illán (Viva Suecia, Second), refleja influencias nostálgicas, mientras se sienten frescos y originales en su enfoque. Este himno de perseverancia y amor por la vida muestra el compromiso de conectar a través de líricas sinceras y melodías pegajosas.

Viernes 17, 21.00 horas. La Yesería, Murcia. Desde 8 euros

La banda murciana Le Mur, integrada por Elsa Yepes a la voz, Carlos Barceló, Pedro J. Carrillo y Juan Carlos Becerra / L.O.

Periferia y Le Mur, en el centro del huracán

Tras un 2025 imparable, con más de 30 conciertos y el cartel de sold out colgado en prácticamente todas las salas de su gira, Periferia ha demostrado su conexión con el público. Lo que arrancó con Rincones de nadie ha evolucionado hacia su último disco, Lo que queda por sentir, nuevo paso al frente para un joven grupo que no ha hecho más que crecer con cada trabajo, sumando más de 8,5 millones de reproducciones en Spotify. El rock alternativo, el hardcore melódico y los dejes grunge conviven en equilibrio perfecto.

Desde Murcia, Le Mur (Elsa Yepes a la voz, Carlos Barceló al bajo, Pedro J. Carrillo a la guitarra y Juan Carlos Becerra a la batería) presentan su nuevo EP, BRUTO (Spinda Records), producido por Santi García (Ultramarinos Costa Brava), que supone la primera referencia del grupo con el sello andaluz. El rock alternativo con ritmo urgente de Le Mur transita entre el metal, el punk, el math rock y el post-rock, con letras agudas, introspectivas y emocionalmente directas. rentes del underground estatal.

Viernes 17, 20.30 horas. Garaje Beat Club, Murcia. Desde 15 euros

Los miembros del grupo valenciano Volavent / L.O.

Volavent, pop eléctrico de emociones a flor de piel

El sexteto valenciano Volavent, una de las grandes revelaciones del pop independiente nacional, abraza el vértigo en su recién estrenado álbum Caída Libre, que ahora presentan tras varios lanzamientos, en clara trayectoria ascendente.

Invita a reflexionar sobre el ritmo acelerado de la sociedad actual, marcada por el estrés, la sobreexposición y la obsesión por el futuro. Bajo el lema El vértigo es solo el principio, el disco plantea la vida como un salto al vacío: puede generar miedo e incertidumbre, pero con el tiempo se transforma en una aventura con luces y sombras donde el amor, los vínculos y los momentos compartidos son los puntos de apoyo.

Noticias relacionadas

Sábado 18, 21.30horas. La Yesería, Murcia. Entradas agotadas.