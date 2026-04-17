Buscan los mejores relatos sobre vino: así es el concurso literario de La Diligente en Murcia

La Diligente Compañía de Vinos ha lanzado la quinta edición de su Concurso de Microrrelatos y Relatos Cortos, una iniciativa que busca fomentar la creación literaria y poner en valor la lectura a través de la cultura del vino.

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años y contempla dos modalidades: microrrelato, con una extensión máxima de 100 palabras, y relato corto, de hasta 1.000 palabras. Las obras, que deberán ser originales, inéditas y estar escritas en castellano, tendrán que incluir el vino como elemento vertebrador de la narración. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 9 de junio de 2026 y las bases pueden consultarse en la página web de La Diligente.

Durante la presentación, el pasado miércoles en la Cárcel Vieja de Murcia, el gerente de La Diligente, Andrés Gómez, subrayó el valor simbólico del tiempo tanto en el vino como en las distintas disciplinas artísticas. En este sentido, destacó la capacidad evocadora de este producto en el ámbito literario. "El vino puede ser catalizador de grandes momentos de la vida, y en la literatura puede inspirarnos para crear historias que ocupan un momento y que este se haga eterno en los ojos del lector", afirmó.

Uno de los momentos más llamativos del acto fue el degüelle en directo de una botella de Aurus 2000, un vino con 26 años de antigüedad. La demostración, de carácter simbólico, sirvió como preludio al brindis compartido junto al diseñador del cartel, Eloy González, y varios integrantes del jurado del certamen.

Andrés Gómez, junto a Eloy González, autor del cartel del concurso / L.O.

Un concurso con alcance nacional

Con esta quinta edición, el certamen reafirma su proyección más allá de la Región de Murcia. La participación de autores procedentes de distintas comunidades autónomas en convocatorias anteriores confirma la dimensión nacional de una propuesta que ha logrado crecer gracias a una estrategia de comunicación sostenida y al respaldo de colaboradores como The Wine Studio, centro de formación que apoya la difusión del concurso desde sus inicios.

Un cartel de inspiración noir

Bajo el lema "Contar mucho con pocos elementos", el ilustrador y diseñador murciano Eloy González ha sido el encargado de firmar la imagen oficial de esta edición. Su propuesta, inspirada en el universo estético de Sin City, apuesta por el blanco y negro, el alto contraste y una atmósfera de cine negro para trasladar al plano visual la esencia del microrrelato.

El cartel representa a un personaje sosteniendo unas tenazas para degollar botellas, una herramienta tradicional utilizada para abrir vinos de gran antigüedad. La imagen juega con la ambigüedad y sugiere una tensión narrativa que pretende despertar la imaginación del espectador, del mismo modo que lo hace el propio certamen con el uso de pocas palabras para construir una historia completa.

Un jurado vinculado a la literatura, la gastronomía y la cultura

La organización ha reunido un jurado multidisciplinar que combina perfiles del ámbito literario, gastronómico y cultural, con el objetivo de valorar tanto la calidad narrativa de los textos como la adecuada integración del universo del vino en las obras presentadas. Además, el comité se reserva la posibilidad de declarar desiertos los premios si los trabajos no alcanzan el nivel exigido.

El jurado está formado por la escritora y psicóloga Ana Ballabriga; la editora y divulgadora Mariluz Piñeiro; el periodista y escritor David Cano; el crítico gastronómico Pachi Larrosa; el cocinero y director de Revista Gastrónomo, Joaquín Reyes; la librera Ana Escarabajal; y la doctora en Bellas Artes y gestora cultural Amber Kay.

'Vinestesia' cerrará la edición

El fallo del jurado se dará a conocer el próximo 19 de junio en el Palacio del Almudí, en una cita que coincidirá con la celebración del décimo aniversario de La Diligente. La jornada se enmarcará en 'Vinestesia', un evento de artes interdisciplinares en el que música y vino dialogarán como parte de una propuesta cultural conmemorativa.

"Quiero celebrar y compartir diez años de pasión y cultura del vino desde una expresión de mestizaje del vino y la música", señaló Andrés Gómez. La velada concluirá con una cena tipo cóctel que, según el organizador, "llenará de letras y vino la fachada del Almudí”".

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Ubicada en el Plano de San Francisco, frente al Mercado de Verónicas, La Diligente se ha consolidado en la ciudad de Murcia como un espacio dedicado a la divulgación de la cultura vitivinícola a través de catas, experiencias gastronómicas y eventos.