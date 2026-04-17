Videopodcast
Agnès Marquès, en el pódcast del suplemento ABRIL: “Yo no sé si voy a volver a acabar una novela”
La escritora y periodista, que ha recibido el último Premi Ramon Llull con ‘La segunda vida de Ginebra Vern’, es la protagonista del episodio de esta semana de ‘Libros y Cosas’
María Soto
Con su segunda novela, ‘La segunda vida de Ginebra Vern’, la periodista y escritora Agnès Marquès (Barcelona, 1979), que tiene una larga trayectoria en la radio y en la televisión en Cataluña y es colaboradora de ‘El Periódico’, ha sido galardonada con el prestigioso Premi Ramon Llull 2026.
De los retos y las oportunidades que este galardón plantea para su carrera literaria habla esta semana con Álex Sàlmon e Inés Martín Rodrigo en ‘Libros y Cosas’, el videopódcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica.
Durante el episodio, Marquès desgrana las claves del libro, protagonizado por una periodista en horas bajas (la Ginebra Vern del título) que recibe el encargo de escribir un artículo viral sobre un anuncio insólito publicado por un periódico local de Texas en el que una mujer felicita a su marido y a la amante de éste por el hijo que esperan.
A la pregunta de “¿y ahora qué?”, planteada por Martín Rodrigo, la autora responde que está “en el punto de inicio” de un nuevo libro, aunque confiesa que no sabe si volverá a acabar una novela: “Yo sigo siendo periodista y escritora, con el periodismo delante, que es mi tarea cotidiana, pero sí que detecto que hay alguna cosa que ha empezado a trabajar. Yo de momento sólo con entretenerme en imaginar ya me siento como muy viva y con ganas de tirar un poco más del hilo, así que espero que salga una bonita historia”.
- Murcia se mete en el western: el rodaje de ‘Phil Weasley’ en Tabernas reabre el desierto al cine
- Ropa Nike y Adidas, a pocos minutos de Murcia: abre este fin de semana una gran feria outlet con descuentos de hasta el 80%
- Críticas a los conciertos sobre el río Segura durante las Fiestas de Primavera de Murcia
- El nuevo hito del Corredor Mediterráneo con el viaducto de Totana superando las pruebas de carga con camiones: 'Es espectacular
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador antiácaros más completo del mercado: esteriliza con luz UV y cuesta menos de 30 euros
- Una oportunidad única en la Región de Murcia: el primer festival de España de conserva gourmet llega con tapas, degustaciones y showcookings
- Los autónomos se van a poder poner enfermos': la Región de Murcia pagará su cuota durante los dos primeros meses de baja
- Suspendido un tercer debate entre candidaturas de la UMU tras la polémica del último encuentro