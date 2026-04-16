Música
Quique González, una cita con el rock en equilibrio entre introspección y energía
El cantautor madrileño llega al Teatro Circo con un directo que combina nuevos temas y clásicos en una gira marcada por la madurez sonora
Quique González regresa a Murcia. El cantautor madrileño residente en Cantabria presentará su último disco, 1973 (Cultura Rock), en el que combina electricidad, paisajes calmos y coros gospel; 11 canciones que consolidan una lírica y un sonido de enorme calado junto a su banda de confianza. Terciopelo azul y De verdad lo siento (junto a Gorka Urbizu) son una buena muestra.
Con 15 discos publicados, Quique González sigue demostrando que es una de las voces más respetadas del panorama español. El público podrá disfrutar en directo de un repertorio que combina nuevas composiciones con algunos de sus temas más emblemáticos. Este disco lo reivindica como gran compositor, combinando la tradición del rock norteamericano con la sensibilidad del trovador mediterráneo.
Se muestra satisfecho tras una grabación accidentada: rechazó la mitad del repertorio registrado junto a Mark Howard (ingeniero de sonido de Daniel Lanois, Neil Young, Tom Waits, Lucinda Williams...), y tuvo que volverlo a grabar. Al final, las grabaciones en La Mina (Granada), Estudio Uno (Madrid), Gaua Estudios (Bizkaia) y Audiomatic (Madrid) cayeron en las manos y oídos de Jordi Mora y Toni Brunet, que una vez más vuelven a producir y grabar guitarras eléctricas, acústicas y coros.
Para esta gira se incorpora Karlos Arancegui (batería). Además estarán los músicos que han grabado 1973: Jacob Reguilón (bajo y contrabajo), Raúl Bernal (piano, órgano Hammond, sintes y coros) y Toni Brunet (guitarras y coros)—, una banda de alta precisión que aporta carácter, profundidad y química, lo que se traduce en un directo poderoso y emocionante. Desde Salitre 48 o Daiquiri Blues a himnos como Vidas cruzadas o Dallas-Memphis, González ha construido una carrera sólida y coherente. Ahora da un paso más con una banda en estado de gracia y un repertorio que equilibra introspección y energía. El concierto promete ser una cita especial para reencontrarse con un artista que ha sabido construir, disco a disco y escenario a escenario, una relación de fidelidad y complicidad con su público.
Sábado 18, 20.00 horas. Teatro Circo, Murcia. 30 euros
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