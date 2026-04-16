Murcia se mete en el western: el rodaje de ‘Phil Weasley’ en Tabernas reabre el desierto al cine

El desierto de Tabernas vuelve a convertirse en territorio de forajidos. La productora independiente AP-7 Estudios ha iniciado el rodaje de Phil Weasley, un cortometraje de ficción que recupera el imaginario del western en uno de sus escenarios más reconocibles: el set de Mini Hollywood, en pleno corazón de Almería. Este es el mismo enclave donde Sergio Leone construyó su trilogía del dólar en los años sesenta. Detrás del proyecto hay nombres murcianos: el director Barto Muñoz, de Lorca; el productor y guionista Fran Marín y el director de fotografía Raúl Pelegrín, ambos de Murcia capital.

Phil Weasley sitúa su historia en el final del Viejo Oeste. A partir de la huida de un forajido en sus últimos días, la narración se construye desde una mirada contenida, donde el paisaje árido, los silencios y la tensión interna del personaje marcan el ritmo. Lejos del espectáculo clásico, la propuesta opta por una aproximación más introspectiva al género, conectando con la tradición del spaghetti western, pero desde una sensibilidad actual. La dirección corre a cargo de Barto Muñoz, acompañado por el director de fotografía Raúl Pelegrín, en un equipo con recorrido por festivales como San Sebastián o Málaga.

La elección de Tabernas no es decorativa: la Academia de Cine Europeo reconoce el desierto almeriense como "tesoro de la cultura cinematográfica europea", y el enclave acumula más de 400 producciones internacionales desde los sesenta. Este espacio ha sido escenario de algunas de las producciones más representativas del western europeo, y su reutilización en proyectos contemporáneos muestra el vínculo entre el patrimonio cinematográfico de Almería y las nuevas narrativas.

Rodaje del cortometraje 'Phil Weasley'. / PHIL WEASLEY

La producción está liderada por Fran Marín, junto a los productores almerienses Candela Lobo y Yoel Martínez, en una apuesta clara por el talento local y por el uso del territorio como elemento narrativo.

Un reparto con recorrido en cine y televisión

El cortometraje cuenta con un elenco con presencia en cine, televisión y teatro. Entre ellos, Toni Medina, vinculado a series como Los hombres de Paco o Entrevías; Roger Berruezo, conocido por Acacias 38 o Gavilanes y por su trayectoria en el musical; y Amaia Miranda, con trabajos en Amar es para siempre o Escándalo, relato de una obsesión.

El reparto se completa con Cristina Ruiz, actriz formada en la ESAD de Murcia y vinculada a proyectos cinematográficos recientes, consolidando un equipo interpretativo con perfiles diversos dentro del audiovisual español. Ruiz también firma la coproducción con New Drama.

Imagen durante el rodaje en Tabernas. / L. O.

En el plano formal, Phil Weasley se construye desde una estética austera, apoyada en el uso de luz natural y en una narrativa depurada. A nivel técnico, incorpora además un diseño de sonido en Dolby Atmos, una tecnología poco habitual en el formato cortometraje en España y que apunta a una experiencia sensorial más inmersiva en algunos pases. El estándar casi exclusivo del largometraje y las grandes salas que sigue siendo una rareza en el cortometraje español. Aplicarlo a un western —género donde el silencio, el viento y los pasos en la arena son tan protagonistas como los actores— no parece un capricho técnico, sino una apuesta consciente.

Una productora en crecimiento

El nombre de la productora es una declaración de origen. AP-7 Estudios nace de la autopista que conecta Murcia y Almería, y su equipo viene exactamente de esos dos extremos. Las productora AP-7 Estudios y la coproductora New Drama son íntegramente murcianas, pero dos de los productores que conforman el equipo son almerienses. Los murcianos son Barto Muñoz (Lorca), Fran Marín y Raúl Pelegrín (Murcia) junto a los almerienses Candela Lobo (Garrucha) y Yoel Martínez (Mojácar).

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Con apenas doce meses de recorrido, AP-7 tiene ya un historial que muchas productoras con más recorrido envidiarían. Su primer cortometraje, Parpadear, ganó el premio al Mejor Guion Internacional en el Dunwich Horror Fest y ha pasado por festivales de Canadá, Reino Unido, México, Italia y Chile. El segundo, Perseidas, en coproducción con New Drama, se llevó el Premio del Público en el Universae Film Lab del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El tercero, Maniquíes, lleva tres meses en distribución y ya acumula finales en el Festival de Málaga y en Murcia Fantástica.