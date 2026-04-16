Goya y Velázquez toman el paseo de Alfonso X: el Prado llega a Murcia en formato de calle

No hace falta viajar a Madrid para disfrutar de las obras del Museo del Prado. Desde este miércoles y hasta el 10 de mayo, el paseo de Alfonso X el Sabio de Murcia alberga algunas de las obras más reconocibles de la historia del arte occidental expuestas en la pinacoteca madrileña. Las Meninas, los Caprichos de Goya, las carnaciones de Rubens o la luminosidad mediterránea de Sorolla conviven ahora con los murcianos en plena calle, a través de 50 reproducciones fotográficas de gran formato que conforman la muestra itinerante El Prado en las Calles.

La exposición fue inaugurada este miércoles por el director general de Patrimonio Cultural regional, Patricio Sánchez, junto al concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento, Diego Avilés; el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, y representantes del Museo del Prado y la Fundación Iberdrola España, promotora de la iniciativa.

El recorrido incluye maestros de escuelas pictóricas y épocas muy distintas: de Durero y El Bosco al naturalismo de Caravaggio, pasando por Rembrandt, Tiziano, El Greco, Goya y Velázquez. Cada panel es bilingüe e incorpora códigos QR que amplían la información sobre las colecciones de la pinacoteca, convirtiendo el paseo en una experiencia tan apta para ser difrutada por el visitante ocasional como por el aficionado al arte más exigente.

Ramón Gaya, el murciano que llevó el Prado a los pueblos de España

Para presentar el acto, el concejal Avilés recurrió a una cita del pintor murciano Ramón Gaya: "Cuando se piensa en el Prado desde la distancia, no se percibe como un museo, sino como una auténtica patria". En esa misma línea, el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, subrayó que la muestra ofrece una aproximación “didáctica” a los grandes maestros “de todas las épocas y de todas las escuelas”.

La elección de la cita del responsable de Cultura no fue casual ni meramente retórica. El propio Prado considera que Gaya fue probablemente el artista del siglo XX más concernido por la importancia del museo. La historia del vínculo entre el museo y el pintor murciano arranca con una beca municipal. A los diecisiete años, el Ayuntamiento de Murcia le concedió una beca de estudios que le permitió viajar a Madrid, visitar el Prado por primera vez y conocer a Juan Ramón Jiménez y a casi toda la Generación del 27.

Algunos viandantes observando las obras expuestas. / Juan Carlos Caval

Cuatro años después, en 1932, Gaya participó en las Misiones Pedagógicas de la Segunda República realizando copias de obras del Prado —entre ellas Los fusilamientos de Goya y La maja vestida— para llevarlas por los pueblos de España en lo que se llamó el Museo Ambulante. Era, en esencia, la misma idea que hoy materializa esta exposición itinerante: acercar el arte clásico a quien no puede ir a buscarlo. El carné de copista de Gaya en el Prado, con el número 1683, se conserva en el Museo Ramón Gaya de Murcia.

El círculo se cerró recientemente cuando el Prado incorporó a su colección permanente la obra Doña Mariana (1990) del pintor murciano, un homenaje a Velázquez que ocupa la sala 101 de la pinacoteca, donada por la viuda del artista, Isabel Verdejo.

La segunda parada en la Región, con Lorca y San Javier por delante

Murcia no es la primera ciudad murciana en acoger la muestra en esta edición. La gira regional arrancó en Cehegín del 6 de marzo al 5 de abril, y continuará después en Lorca y San Javier. Más allá del formato divulgativo, la muestra plantea una lectura del Prado fuera de sus salas, en un contexto urbano que modifica la experiencia habitual del espectador y la relación con las obras.

Como apuntó el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, el proyecto busca llevar el arte “a espacios públicos y abiertos” para facilitar el acceso al legado de la pinacoteca.

Noticias relacionadas

Con esta parada en Murcia, El Prado en las Calles continúa un recorrido que traslada parte de la colección del museo a espacios cotidianos, donde la experiencia artística se integra en el tránsito diario de la ciudad. A escala nacional, desde 2019 la exposición ha recorrido comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y la Comunidad Valenciana, acumulando presencia en 58 municipios. Los datos de asistencia avalan el interés: en su paso por Castellón, la muestra recibió más de 20.000 visitantes en un mes, con una media cercana a las 800 personas diarias.