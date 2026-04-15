El músico que entró a los 17 años en la Filarmónica de Berlín actúa este jueves en Murcia

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia presenta este jueves 16 de abril a las 20.00 horas en el Auditorio Víctor Villegas el octavo concierto de abono de su temporada, protagonizado por uno de los casos más extraordinarios de la música clásica contemporánea. El contrabajista venezolano Edicson Ruiz se convirtió a los 17 años en el músico más joven en ingresar como miembro titular a la Orquesta Filarmónica de Berlín, siendo además el primer latinoamericano en lograrlo. Formado desde los once años en el programa El Sistema de Venezuela, ganó a los 15 el primer premio del Concurso Internacional de Contrabajistas de Indianápolis, convirtiéndose en el laureado más joven de esa competición en toda su historia.

Ruiz llega a Murcia con una obra que le pertenece de manera especial: el Concierto para contrabajo del compositor uruguayo-venezolano Efraín Oscher, pieza creada específicamente para él y que ya ha interpretado en escenarios como la Orquesta Sinfónica de Minería de México. El primer movimiento está inspirado en una guaracha de los años sesenta; el segundo es una milonga con aire a Piazzola; el tercero evoca los tambores de San Millán, tradición venezolana; y el último es un joropo pajarillo que lleva al contrabajo al nivel del violín, el arpa y el cuatro, combinado con elementos de flamenco. Un recorrido por el mapa sonoro latinoamericano desde un instrumento que Ruiz ha dedicado su vida a reivindicar como voz solista.

La batuta del concierto la llevará el maestro venezolano Christian Vásquez, figura habitual de los grandes escenarios internacionales. Vásquez fue Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Stavanger entre 2013 y 2019, y ha trabajado con la Philharmonia Orchestra, la Orquesta de la Suisse Romande, la Sinfónica de la Radio de Viena, la Filarmónica de Tokio y la Sinfónica de Singapur, entre otras muchas formaciones. Forma parte de una generación de directores surgida de El Sistema que, junto a Gustavo Dudamel, ha puesto a Venezuela en el centro del mapa musical mundial.

Segunda parte

La segunda parte de la noche la protagonizará la propia orquesta con Sherezade de Nikolái Rimski-Korsakov, suite sinfónica basada en los relatos de Las mil y una noches y una de las obras más ricas y exuberantes del repertorio ruso. En ella, el papel solista recae sobre el concertino de la OSRM, Darling Dyle, cuyo violín encarna la voz narradora de la legendaria Sherezade a lo largo de los cuatro movimientos.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que “este concierto vuelve a reflejar el compromiso de la Sinfónica regional con la diversidad estética y la excelencia interpretativa, combinando el talento de un gran solista internacional con dos obras que transportarán al público a un viaje sonoro entre el virtuosismo contemporáneo y el exotismo sinfónico”.

Antes del concierto, a las 19:15 horas, tendrá lugar una charla preconcierto con los protagonistas en la que se abordarán detalles de las obras, sus compositores y curiosidades del programa. Al término, el público podrá utilizar la Línea Sinfónica, el autobús gratuito que traslada a los asistentes hasta el centro de Murcia con paradas en las principales avenidas de la ciudad.

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Las últimas entradas están disponibles en la taquilla del Auditorio (968 343 080) y en auditoriomurcia.org y bacantix.com.