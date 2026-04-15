Lorca se convierte en un nuevo escenario de la industria audiovisual regional

Lorca acaba de abrir oficialmente sus puertas a la industria audiovisual tras formalizar su adhesión a la Región de Murcia Film Commission, una red que ahora agrupa a 39 de los 45 municipios de la Comunidad Autónoma y que convierte a la región en uno de los territorios con mayor cobertura cinematográfica de España.

El acuerdo, rubricado este martes por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y el alcalde lorquino, Fulgencio Gil, establece un marco de colaboración para agilizar los permisos para rodajes de largometrajes, series, documentales y campañas publicitarias. Con esta incorporación, el 100% de la franja costera murciana y el 95% de la superficie total de la región quedan ya cartografiadas como localizaciones para cine y televisión.

Un catálogo con vocación internacional

Lorca aporta a la Film Commission un patrimonio singular y de difícil réplica. La Fortaleza del Sol, declarada Bien de Interés Cultural, es uno de los complejos defensivos medievales mejor conservados del sureste peninsular, con una extensión que supera las cuatro hectáreas. A ella se suman espacios como los palacios Guevara y Huerto Ruano —exponentes del barroco tardío— y un litoral prácticamente virgen que incluye las playas del Siscal, de los Hierros, Baño de las Mujeres y Puntas de Calnegre, integradas en el paraje natural de Cabo Cope.

Las administraciones de la Región de Murcia ponemos alfombra roja a los rodajes

La diversidad de estos enclaves permite a los equipos de producción replicar escenarios de alta demanda en el mercado audiovisual internacional: desde las arquitecturas de Oriente Medio y la costa norafricana hasta los paisajes desérticos propios del género western —nicho que la región ya explotó durante el auge del llamado spaghetti western en las décadas de 1960 y 1970, con rodajes históricos en zonas limítrofes de Almería— o los interiores palaciegos necesarios para las producciones de época.

Imagen del acto de adhesión del Ayuntamiento de Lorca a la Región de Murcia Film Commission. / CARM

Una red en expansión

La Región de Murcia Film Commission fue creada con el objetivo de centralizar la captación de rodajes y reducir las trabas administrativas que históricamente han dificultado el trabajo de los equipos cinematográficos en España. Desde su puesta en marcha, ha ido incorporando municipios de forma progresiva hasta configurar la red actual, que incluye desde capitales como Murcia y Cartagena hasta pequeños municipios del interior como Ojós, Ulea o Villanueva del Segura, pasando por enclaves turísticos consolidados como Águilas, Mazarrón o San Javier.

"Las administraciones de la Región de Murcia ponemos alfombra roja a los rodajes", señaló Conesa durante la firma del acuerdo, subrayando el compromiso institucional con un sector que, según datos del Ministerio de Cultura, genera un impacto económico indirecto significativo en los territorios que acogen producciones, tanto por el gasto directo de los equipos como por el efecto de promoción turística derivado de las localizaciones en pantalla.

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El siguiente paso, según fuentes de la Consejería, pasa por integrar las nuevas localizaciones de Lorca en el catálogo digital de la Film Commission, herramienta con la que los responsables de scouting (proceso de buscar y analizar información para tomar decisiones estratégicas) de todo el mundo pueden consultar y comparar los espacios disponibles para rodar en Murcia.