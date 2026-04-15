‘L’Eccezione Italiana: 1725-2026’, seis maneras para entender la magnitud de la Virgen de las Maravillas de Cehegín

En el atrio del convento de San Esteban en Cehegín se ha celebrado la presentación del ciclo de conferencias titulado 'L’Eccezione Italiana: 1725-2026. Tres siglos de una obra maestra en Cehegín. La Virgen de las Maravillas', una iniciativa cultural y académica que se desarrollará entre los meses de abril y mayo y que supone un hito en la difusión y estudio del patrimonio histórico y artístico de la localidad.

Una iniciativa cultural y académica que se desarrollará entre los meses de abril y mayo y que supone un hito en la difusión y estudio del patrimonio

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, quien quiso mostrar su apoyo a este importante proyecto cultural, así como representantes del ámbito académico, investigador y patrimonial, junto a miembros de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas. También estuvieron presentes en la presentación el Presidente de la Hermandad, Tomás Noguerol; los ponentes María José Sánchez Fernández y Martín Noguerol García; el Cronista Oficial y director del Archivo Municipal, Francisco Jesús Hidalgo García y el concejal de Cultura, Lolo García.

Este ciclo de conferencias nace con la vocación de profundizar en el estudio de una de las obras más significativas del patrimonio ceheginero

Este ciclo de conferencias nace con la vocación de profundizar en el estudio de una de las obras más significativas del patrimonio ceheginero, poniendo en valor su dimensión histórica, artística y espiritual, así como su proyección internacional.

Durante la presentación se puso en valor la participación de investigadores y especialistas cehegineros como, destacando su contribución a la conservación y difusión del patrimonio local.

Centro de Estudios

Este ciclo de conferencias se enmarca en un proyecto más amplio que aspira a la creación de un futuro Centro de Estudios permanente, destinado a la investigación, conservación y difusión de la obra de la Virgen de las Maravillas.

En palabras de la organización, esta iniciativa supone “una oportunidad única para reflexionar sobre cómo el arte barroco italiano llegó a Cehegín en 1725 y se convirtió en una de sus señas de identidad más profundas”.

Programa de conferencias

Programación / La Opinión

La programación dará comienzo el próximo 28 de abril, con la ponencia ‘Nicola Fumo y la Escultura Barroca Mediterránea’, a cargo de Pablo González Tornel, director del Museo de Bellas Artes de Valencia y profesor titular en la Universitat Jaume I de Castellón. Seguirá el 8 de mayo, con ‘María en la Galilea del siglo I’, por María José Sánchez Fernández, arqueóloga e historiadora.

El 15 de mayo será el turno de ‘Religiosidad popular y el pulso de una época: Cehegín a través de los testamentos (S. XVII-XVIII)’, a cargo de Martín Noguerol García, artista plástico y ensayista. El cronista oficial del municipio y archivero impartirá, el 22 de mayo, ‘El camino de la Virgen de las Maravillas, desde Cartagena a Cehegín, en 1725’. El día 29 será el turno del ‘Análisis del sistema constructivo de la Virgen de las Maravillas y su contraste con la escultura murciana del siglo XVIII’, a cargo de Juan Antonio Fernández Labaña, licenciado en Bellas Artes, especialista en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Por último, se ha previsto una conferencia extraordinaria, que correrá a cargo del director de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra, Ricardo Fernández Gracia, con fecha por determinar.

Las conferencias se realizarán en la Parroquia de Nuestra Señora de las Maravillas. Convento de San Esteban. Todas las ponencias se celebrarán a las 20:30 h.