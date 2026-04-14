‘Versos con limón’: la Biblioteca Regional lanza un ciclo dedicado a la poesía

La Biblioteca Regional de Murcia pone en marcha Versos con limón, un nuevo ciclo centrado en la poesía que se desarrollará a lo largo de los próximos meses con distintas sesiones dedicadas a autores y tradiciones literarias.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, subraya que el objetivo es “dar a la poesía el protagonismo que merece”, especialmente en una región donde este género mantiene una presencia destacada tanto entre lectores como entre autores, algunos de ellos reconocidos en certámenes como el Premio Adonáis o el Premio Nacional de Poesía.

El primer encuentro será el 16 de abril y tendrá como eje la figura de Federico García Lorca, coincidiendo con el 90 aniversario de su muerte. El profesor de la Universidad de Murcia José Belmonte será el encargado de abrir el ciclo con una intervención centrada en la obra del poeta granadino, una de las referencias imprescindibles de la literatura española del siglo XX.

Homenaje a José María Álvarez

La segunda sesión tendrá lugar el 4 de junio y estará dedicada al poeta cartagenero José María Álvarez, en el segundo aniversario de su fallecimiento. El encuentro girará en torno a algunos de los temas centrales de su obra, como la música, las ciudades —con referencias a Roma, Estambul o París— y el amor.

Las lecturas correrán a cargo de Juan de Dios García, Noelia Illán y Ricardo Serrano, en un acto que propone una aproximación a la trayectoria de una de las voces más singulares de la poesía española contemporánea.

Poesía hispanoamericana en octubre

El ciclo se cerrará el 13 de octubre con una sesión dedicada a la poesía hispanoamericana, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. El catedrático Vicente Cervera Salinas, también de la Universidad de Murcia, participará junto a alumnos de la Facultad de Letras en una lectura compartida que ampliará el foco hacia otras tradiciones del idioma.

Algunas de las sesiones contarán además con el acompañamiento al piano de Pilar Valero, en una combinación de palabra y música que muestra el carácter abierto del ciclo. La propuesta se inserta así en la programación de la Biblioteca Regional como un punto de encuentro entre textos, voces y público, sin grandes artificios, pero con la voluntad de sostener la escucha y la lectura en el tiempo.

Patricio Sánchez señala que iniciativas como esta refuerzan el papel de la Biblioteca Regional como espacio de encuentro entre creadores, lectores y ciudadanía en torno a la literatura, dentro de una programación que incorpora nuevas propuestas vinculadas a la poesía.

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La iniciativa forma parte de la programación cultural impulsada por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.