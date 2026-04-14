La UCAM entra en el tablero del cine con una nueva Escuela Internacional

La Universidad Católica de Murcia ha presentado este martes su nueva Escuela Internacional de Cine, un proyecto formativo que nace con el objetivo de conectar la enseñanza con la práctica profesional en un momento de crecimiento del sector audiovisual en la Región de Murcia. El acto de presentación se ha celebrado en la Filmoteca Regional Francisco Rabal y ha reunido a representantes de la industria a nivel regional y nacional.

La iniciativa se apoya en un contexto marcado por la llegada de producciones y el desarrollo de infraestructuras como Murcia Film Studios, el HUB Audiovisual de Murcia o la Región de Murcia Film Commission, que han contribuido a situar a la Región como un espacio cada vez más activo en el mapa del cine y la producción audiovisual.

El director de la Escuela Internacional de Cine de la UCAM, Juan Francisco Hernández, explicó durante el acto que “vamos a impartir programas formativos realmente relevantes y necesarios para profesionalizar a nuestros estudiantes de manera que puedan incorporarse con las máximas garantías a este sector”. La propuesta académica incluye grados, másteres y programas especializados, diseñados en colaboración con profesionales en activo y orientados a facilitar la inserción laboral tanto a nivel regional como nacional e internacional.

Formación conectada con la industria

Uno de los ejes del proyecto es la vinculación directa con el tejido profesional. Entre los docentes figura Antonio Giménez-Palazón, director del Máster en Marketing y Comunicación para la Industria del Entretenimiento UCAM/Bext, integrado en la escuela, y con experiencia en la estrategia de marketing de producciones como Frankenstein y F1, ambas reconocidas en los Oscar 2026.

El audiovisual vive un momento ilusionante para todos Manuel Cebrián

Durante la presentación también intervino el director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), Manuel Cebrián, quien subrayó el momento que atraviesa el sector: “El audiovisual vive un momento ilusionante para todos. Este año se han vuelto a batir récords de rodaje de producciones, series, largometrajes y publicidad; estamos muy contentos”.

El acto contó además con la participación del decano de la Facultad de Comunicación de la UCAM, Pablo Blesa, y del director de Cinemur, Alejandro Rius, en un encuentro que reunió a profesionales del ámbito cinematográfico y audiovisual.

Una estructura orientada a la empleabilidad

La nueva escuela cuenta con el respaldo de asociaciones del sector como Cinemur, Apromur, Artv, Amma y Uram, con el objetivo de reforzar su integración en la industria. La estructura académica está diseñada para ofrecer una formación actualizada y adaptada a las demandas del mercado, combinando competencias técnicas, creativas y profesionales.

Los programas están pensados para incorporarse con garantías al sector, aseguran

El objetivo, según los responsables del proyecto, es cubrir la necesidad de perfiles cualificados en un sector que ha incrementado su actividad en los últimos años, pero que todavía presenta carencias en cuanto a formación especializada.

Una oportunidad para nuevos profesionales

Entre los asistentes al acto también había estudiantes interesados en este nuevo itinerario formativo. Es el caso de Abril Elorza, procedente de San Sebastián, quien destacó que ha elegido Murcia para formarse porque “Murcia da un montón de oportunidades a la industria del entretenimiento; muchas producciones están viniendo a España, pero faltan profesionales, ya que no existía hasta ahora la formación necesaria”.

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La Escuela Internacional de Cine de la UCAM se incorpora así a un ecosistema en transformación, en el que la formación comienza a desempeñar un papel clave para sostener el crecimiento de la industria audiovisual y facilitar el acceso de nuevos perfiles a un sector cada vez más competitivo.