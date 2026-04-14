La Muestra de Teatro Edmundo Chacour llega a su XXIII edición con Chéjov como hilo conductor

Beniaján se convierte del 17 al 28 de abril en uno de los epicentros del teatro regional con la XXIII Muestra de Teatro Edmundo Chacour, el encuentro escénico que desde 2002 rinde homenaje al dramaturgo y pedagogo argentino Edmundo Chacour: nacido en La Matanza (Buenos Aires) en 1933, exiliado de Argentina tras el golpe militar de 1976 y afincado en Beniaján desde 1979, donde desarrolló importantes proyectos de teatro social hasta su muerte en el año 2000. La Muestra, que desde entonces dirige su viuda Manuela Sevilla Moreno, suma esta edición 6 funciones, un taller de escritura dramática y una mesa redonda, y se autofinancia en buena medida con las giras de la compañía por los municipios de la Región.

La inauguración tendrá lugar este viernes 17 de abril en el Auditorio de Beniaján, con la presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, y el pedáneo de Beniaján, José Francisco Nicolás Martínez,. Tras el acto institucional se representará De amor y desamor, a cargo del Coral Vía Musicalis & Teatro Edmundo Chacour.

Chéjov, protagonista de la edición

El dramaturgo ruso Antón Chéjov articula buena parte del programa con dos montajes de distinta factura. El sábado 18 llega Las tres hermanas a cargo de Arena Teatro Danza: una versión libre con dramaturgia y dirección de María Rodríguez, estrenada en el Teatro Circo Murcia en 2024, que captura la esencia de las tres hermanas atrapadas entre el anhelo de un futuro que no llega y la nostalgia de un pasado que se desvanece.

El montaje está protagonizado por tres actores —Marcos Montagud, Mario Salas de Rueda y José Ortuño— y funde tradición rusa y española en una puesta en escena que mezcla coplas flamencas, bailes rusos, piñatas y marchas fúnebres. La segunda cita chejoviana la protagoniza la propia compañía anfitriona: el viernes 24, Teatro Edmundo Chacour presenta Chéjov x2, con las dos farsas cortas del dramaturgo de Taganrog, Petición de mano y El oso, dos piezas en las que el autor desplegó su mejor vena cómica.

La presencia de Chéjov se extiende también al debate intelectual. El miércoles 22 de abril, en el Centro de Desarrollo Intercultural La Estación (Fundación CEPAIM), se celebra la mesa redonda Antón Chéjov y la Revolución, con la participación del profesor de la ESAD y la Universidad de Murcia Aurelio Rodríguez, el Catedrático de Filología Francesa Francisco Torres y la directora Manuela Sevilla.

Función escolar, creación emergente y grupo sénior

El jueves 23 por la mañana, en sesión reservada para centros educativos, se representará Ausencia, de Suerte Guapa Producciones, obra ganadora del Primer Premio de Artes Escénicas del CreaMurcia 2025 —el certamen municipal que distingue la creación emergente en la Región, dotado con 2.500 euros en esta categoría—. La pieza, cocreada e interpretada por Sofía López Vidal y Álvaro López, ambos formados en la ESAD de Murcia, es un teatro de máscaras sin palabras que sigue a dos personajes a lo largo de una historia de amor y pérdida a través del tiempo.

El programa se completa con En el corazón del sueño, nadie puede borrar la semilla de Federico, a cargo de la Asociación Cultural VOGOT, homenaje a Federico García Lorca, y con Cosas de mayores el martes 28, función de cierre a cargo del grupo sénior de Teatro Edmundo Chacour.

Taller de escritura dramática

Los sábados 18 y 25 de abril, la profesora de la ESAD Sofía Eiro impartirá en La Estación el taller de Escritura Dramática, que consolida la vocación formativa de la Muestra, no solo escaparate sino laboratorio teatral abierto a la comunidad.

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La XXIII Muestra está organizada por Teatro Edmundo Chacour, el Auditorio de Beniaján y la Junta Municipal de Beniaján, con la colaboración de la Fundación CEPAIM. La casi totalidad de su financiación depende del esfuerzo de los propios integrantes de la compañía, cuyas representaciones por la Región hacen posible que este encuentro, que lleva casi un cuarto de siglo honrando la memoria de un emigrante argentino que eligió Beniaján para hacer teatro social, siga siendo una cita ineludible en el calendario cultural de Murcia.