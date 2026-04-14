El cine murciano llega a Beijing: ‘Lionel’ competirá en un gran festival asiático

El largometraje Lionel, debut del cineasta murciano Carlos Saiz, tendrá su estreno internacional en el Beijing International Film Festival, donde competirá en la sección Forward Future, dedicada a nuevas voces del cine contemporáneo. La película llega a China tras su paso por la Seminci (Semana Internacional de Cine de Valladolid), donde obtuvo una Mención Especial del Jurado.

Con esta selección, la cinta inicia su recorrido fuera de España en uno de los festivales más relevantes del panorama asiático, una cita que en los últimos años ha contado con la participación de cineastas y figuras internacionales como Béla Tarr, Juliette Binoche o Darren Aronofsky.

Lionel sigue a un padre y a su hijo durante un viaje por carretera entre España y Francia. Ambos se interpretan a sí mismos en una propuesta que parte de su relación real y que se construye a partir de situaciones cotidianas, silencios y conflictos que surgen durante el trayecto.

Una escena de la pelicula 'Lionel'. / L. O.

La película se sitúa en un territorio híbrido entre la ficción y el cine documental, una línea de trabajo habitual en el cine europeo contemporáneo, donde la experiencia personal se convierte en material narrativo. El viaje funciona como estructura, pero también como espacio de observación de un vínculo marcado por la distancia, la comunicación y las tensiones no resueltas.

Presencia en Beijing

El director viajará a China junto al protagonista, Lionel, para acompañar la proyección y participar en encuentros con el público y medios. En paralelo, se ha desarrollado una línea específica de materiales bajo el concepto 'China Edition', pensada para contextualizar la película en su presentación internacional.

El Beijing International Film Festival, fundado en 2011, se posiciona como una de las principales plataformas de exhibición cinematográfica en Asia, con una programación que combina grandes producciones, cine de autor y secciones competitivas centradas en nuevos realizadores.

Trayectoria de Carlos Saiz

El director murciano Carlos Saiz / L. O.

Nacido en Murcia en 1991, Carlos Saiz desarrolla su trabajo en la intersección entre lo real y lo ficcionado. Sus proyectos han pasado por festivales como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Clermont-Ferrand o Slamdance.

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Lionel, su primer largometraje, ha sido reconocido tanto en la Seminci como en el Festival Márgenes, donde obtuvo premios que han impulsado su proyección en el cine independiente.