Música
Ave Alcaparra, Blue Cheese y Perdón se juegan un puesto en el cartel del Warm Up
La Sala REM acogerá la final de Región de Murcia Suena este jueves, donde los tres finalistas competirán por un puesto en el Warm Up Estrella de Levante 2026
L. O.
La escena musical murciana tiene cita este jueves 16 de abril en la Sala REM de Murcia. Ave Alcaparra, Blue Cheese y Perdón se disputarán en la gran final de la segunda edición de Región de Murcia Suena un puesto en el cartel del Warm Up Estrella de Levante 2026, el premio más codiciado de la plataforma impulsada por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes y el propio festival.
Las tres bandas han sido seleccionadas entre las 65 propuestas recibidas en esta segunda edición de ‘Región de Murcia Suena’ y este jueves, 16 de abril, disputarán la gran final en la Sala REM de Murcia, donde optarán a un pase directo al cartel del Warm Up Estrella de Levante 2026.
La consejera, Carmen Conesa, destacó “la ebullición de la escena musical regional” y recordó que el objetivo es “dar voz a los talentos emergentes y apoyarlos para que avancen en su profesionalización, brindándoles oportunidades como compartir cartel con bandas del panorama nacional e internacional”.
Las tres bandas han sido escogidas entre 65 propuestas
Tras una fase de votaciones que ha combinado la participación del público y la valoración de un jurado profesional formado por Víctor Escandell (Producciones Baltimore), el periodista y crítico musical Alberto Frutos y Guille Solano (Sistema Nervioso, banda ganadora de la primera edición de ‘Región de Murcia Suena’), fueron seleccionados Ave Alcaparra, Blue Cheese y Perdón. En la final, las formaciones defenderán sus propuestas en directo y el jurado determinará el proyecto ganador.
Además del reconocimiento, cada una de las bandas finalistas recibirá un premio en metálico, mientras que la banda ganadora pasará a formar parte del cartel del Warm Up Estrella de Levante 2026, compartiendo programación con artistas como The Kooks, Guitarricadelafuente, Bloc Party, Lori Meyers o Ultraligera.
En su segunda edición, ‘Región de Murcia Suena’ se convierte en una plataforma para la visibilidad y proyección de artistas emergentes, conectando el talento local con la industria musical y el público, y reforzando su papel dentro del desarrollo cultural y creativo del territorio.
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