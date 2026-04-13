Luz Casal, Rocío Molina y un 'Hamlet' que ha conquistado Londres, en el Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier

El 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, que se celebrará del 31 de julio al 23 de agosto, ha presentado un avance de programa que reúne cinco propuestas de naturaleza muy dispar, pero con un denominador común: la ambición artística como argumento. El programa completo se conocerá el próximo 20 de mayo en el Museo de Bellas Artes de Murcia. En total, 14 espectáculos, 11 en el Auditorio Parque Almansa y el resto en espacios exteriores.

La apuesta teatral más contundente llega de la mano de Sergio Peris-Mencheta, que vuelve al festival con Blaubeeren (8 de agosto). El director regresa a la escena tras un largo periodo de enfermedad que le llevó a recibir un trasplante de médula contra la leucemia que padecía. Su vuelta no podía ser más exigente: el texto, de Moisés Kaufman y Amanda Gronich, fue finalista del Premio Pulitzer de Teatro en 2024 y parte de un hallazgo documental real. Un álbum de fotografías de la Segunda Guerra Mundial, nunca antes vistas, llegó al Museo del Holocausto de Estados Unidos mostrando a los oficiales que administraban Auschwitz en su tiempo libre: una realidad cotidiana construida a metros del mayor campo de exterminio de la historia.

La obra no muestra el horror directamente, sino que se cuela por las grietas de lo cotidiano —meriendas campestres, canciones, posados sonrientes— dejando la brutalidad fuera de campo, pero nunca ausente. Peris-Mencheta firma dirección, traducción y adaptación, al frente de un elenco coral de ocho actores en el que figuran Clara Alvarado y Víctor Clavijo.

El otro gran retorno teatral lo protagoniza Lydia Bosch, que llega el 22 de agosto con Fedra, en los infiernos, con texto y dirección de José María del Castillo. El dato habla por sí solo: la actriz vuelve al teatro 37 años después. El montaje, que se estrenará antes en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, propone una Fedra contemporánea que, atormentada por su amor prohibido hacia su hijastro Hipólito, pacta con Las Moiras una segunda oportunidad para reescribir su historia. Lydia Bosch ha definido el reto como la creación de un personaje a la vez humano, vulnerable, poderoso, dubitativo y libre.

Un 'Hamlet' que ha conquistado cinco continentes

Uno de los espectáculos con mayor recorrido internacional de cuantos pasarán por San Javier es el Hamlet de la compañía peruana Teatro La Plaza (14 de agosto). Tras agotar entradas en el Festival Internacional de Edimburgo y un estreno triunfal en el Teatro Shakespeare de Chicago, la compañía ha recorrido cinco continentes y más de 37 ciudades, pasando por Bélgica, Polonia, China, Alemania, Colombia, Escocia y Francia. El espectáculo obtuvo el Premio del Público en el MIT de Ribadavia en 2022 y fue la primera producción peruana en actuar en el Teatro Barbican de Londres en sus 43 años de historia.

La obra, escrita y dirigida por Chela De Ferrari, es un tejido entre el texto de Shakespeare y la vida de sus intérpretes, tomando como punto de partida la pregunta existencial del célebre monólogo: ¿Ser o no ser? El reparto lo forman ocho actores con síndrome de Down —Octavio Bernaza, Jaime Cruz, Lucas Demarchi, Manuel García, Diana Gutiérrez, Cristina León Barandiarán, Ximena Rodríguez y Álvaro Toledo— cuyo proyecto nació del encuentro entre De Ferrari y Jaime Cruz, que llevaba años trabajando como acomodador en el propio teatro La Plaza de Lima antes de que la directora le viera con la corona de Hamlet.

Luz Casal cierra el festival

Actuación de Luz Casal en la segunda semifinal del Benidorm Fest. / Efe

El cierre del festival, el 23 de agosto, correrá a cargo de Luz Casal, que presentará en directo Me voy a permitir, su decimoséptimo álbum de estudio, publicado a finales de 2025. Comandante de las Artes y las Letras de Francia —la máxima distinción cultural del país galo— y Premio Nacional de las Músicas Actuales, la cantante gallega recibió en junio de 2025 el título nobiliario de marquesa de Luz y Paz, concedido por el rey Felipe VI.

El disco es un homenaje en forma de gira por el cancionero de mujeres que la han inspirado. En Lágrima, uno de los fados más emblemáticos de Amália Rodrigues, la voz de Casal suena desnuda y contenida sobre el acompañamiento de una guitarra portuguesa. Las versiones incluyen también Todo cambia, de Mercedes Sosa; Bravo, popularizada por la cubana Olga Guillot, y Te mereces un amor, de la mexicana Vivir Quintana. La única colaboración vocal del álbum la pone Carla Bruni, con quien interpreta Ella, la versión en castellano del clásico de Charles Aznavour que dio la vuelta al mundo como banda sonora de Notting Hill. Cierra el disco El blues de la cebolla, composición original de Chris Barron —vocalista de Spin Doctors— producida por Paul 'Wix' Wickens, músico habitual de Paul McCartney, a la que Casal puso letra en español. En el concierto de agosto se espera también un repaso a los grandes éxitos de su larga carrera.

Rocío Molina y su flamenco de combustión lenta

En el apartado de danza destaca Rocío Molina con Calentamiento (16 de agosto). La bailaora y coreógrafa malagueña acumula el Premio Nacional de Danza, el León de Plata de la Bienal de Venecia de 2022 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, además de cinco Premios Max. El espectáculo, estrenado el pasado noviembre en el Centro Danza Matadero de Madrid con todas las entradas agotadas, cuenta con la codirección y textos de Pablo Messiez y la dirección musical de Niño de Elche.

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Durante los primeros 35 minutos de la función Molina está sola en escena, desplegando lo que la crítica especializada ha descrito como un tratado físico sobre el flamenco que deriva en reflexión filosófica sobre el tiempo, el cansancio y el arte de empezar. La pieza se estructura en dos partes: una primera centrada en la soledad del cuerpo y el virtuosismo, y una segunda en la que la experiencia se comparte con la comunidad, con Molina acompañada por un coro de cantaoras. La propia artista lo resume sin artificios: es una combustión lenta, es sudor, respiración, fiesta, ausencia, amor y, sobre todo, alivio.