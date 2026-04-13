Juanes cerrará su gira española en el Festival Sal de Música

El Mar Menor se convierte este verano en el escenario de uno de los grandes reclamos del turismo musical de la Región. San Pedro del Pinatar acogerá el próximo 13 de agosto al colombiano Juanes en el Festival Sal de Música, dentro de su gira mundial Juanes World Tour 2026, en lo que será su última actuación en España antes de continuar hacia Norteamérica.

Considerado por Billboard como el mejor artista latino de rock y pop del siglo XXI, Juanaes llega al festival murciano avalado por una trayectoria sin parangón en la música en español: 29 gramófonos en total entre sus reconocimientos —4 Grammy anglos y 25 Latin Grammy—, con canciones como La camisa negra, Mala gente o A Dios le pido en su repertorio. La gira recorre durante este año México, España, Alemania, Finlandia, Francia, Marruecos y Portugal, entre otros países, antes de continuar en septiembre y octubre por Estados Unidos y Canadá.

El concierto en San Pedro del Pinatar servirá también como presentación de su último álbum, JuanesTeban, coproducido junto a Nico Cotton, en el que el artista explora la dualidad entre luz y oscuridad, cumbia y rock, y espiritualidad y romance a través de dos alter egos: el Juanes cercano y conocido mundialmente, y Teban, una versión más intrépida e íntima.

Un festival que crece

El Festival Sal de Música llega a su quinta edición —del 12 al 16 de agosto— con un cartel que apuesta por la variedad y acumula ya más de 70.000 espectadores en sus cuatro años de historia.

El programa arrancará el 12 de agosto con Los Morancos, quienes traerán a San Pedro del Pinatar su sátira su humor para todos los públicos. Tras el turno de Juanes el día 13, seguirá la noche más nostálgica del cartel con algunas de las bandas más icónicas del país. Duncan Dhu, Nacha Pop y Los Rebeldes se reunirán en un concierto donde revivirán himnos musicales de las últimas décadas. El 15 de agosto será el turno del pop actual con Maldita Nerea y Leire Martínez, y el 16 cerrará la edición la joven promesa del flamenco-pop Marta Santos.

Noticias relacionadas

Las entradas para el concierto de Juanes estarán disponibles desde este martes 14 de abril a las 12.00 horas en sanpedrodelpinatar.servientradas.net.