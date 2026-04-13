Un grupo murciano busca extras para el videoclip de su nuevo single

La escena musical murciana vuelve a ponerse delante de una cámara. Una de las bandas más prometedoras del indie regional pone en marcha el rodaje del videoclip de su próximo single y abre las puertas a cualquiera que quiera formar parte de él, con una sola condición: que le apetezca de verdad.

Sistema Nervioso —el proyecto surgido en 2023 en torno al cantautor y productor Guille Solano junto a Pedro Quílez (guitarra y saxo), Álvaro Meca 'Twenty' (bajo y batería) y Daniel Palomo 'Palomo Palomo' (guitarra)— tiene nueva canción y quiere que sus seguidores sean parte de ella. La convocatoria es tan directa como su música: si quieres salir en el videoclip, deja tu nombre y correo electrónico y la banda te comunicará sitio, hora y condiciones. Las condiciones laborales, advierten ellos mismos entre risas, "serían un par de botellines de agua por persona, como mucho".

Los componentes de Sistema Nervioso: Dani Carrillo, Guille Solano, Ángel y Álvaro Meca. / L. O.

La nueva canción, primer single del segundo LP de la banda, describe así la propia formación: "poperilla pero bailonga". Llevan tocándola todo el año pasado en directo, lo que en su particular escala de valores equivale a un marchamo de calidad —o de lo contrario—. "La tenemos más quemada que nada, quizá incluso no sea tan buena canción, la verdad es que es un poco mierda", ironizan, "por eso necesitamos que vengáis para que sea un poco menos mierda". Acto seguido matizan: "tampoco os sintáis obligados, os tiene que hacer ilusión a vosotros sobre todo".

La Banda

Detrás de la autoironía hay un currículo que se sostiene solo. Sistema Nervioso nació en primavera de 2023 como proyecto paralelo de Guille Solano y desde el principio tuvo claras sus coordenadas: pop/rock de raigambre dance, ascendencia punk y arraigo en la melodía, con referentes que van de Talking Heads y Golpes Bajos a LCD Soundsystem o Bloc Party. En 2024 llegó su primer mini álbum, S/N, que les valió el CreaMurcia, el Rendibú y actuaciones en escenarios como el Sound Isidro de Madrid o el Warm Up Estrella de Levante. Para el Warm Up llegaron tras ganar la primera edición del Región de Murcia Suena, compartiendo cartel con Franz Ferdinand, Mando Diao o Carolina Durante.

Noticias relacionadas

Para apuntarse al rodaje del lunes 20 de abril basta con enviar nombre y correo electrónico a través de los canales de la banda en redes sociales. El sitio y la hora exacta se comunicarán una vez confirmada la participación.