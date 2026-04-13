La gira ‘lorquiana’ en Oriente Medio, captada en un documental

Las mujeres del poeta Federico García Lorca han conquistado los festivales de teatro en Oriente Medio. Kuwait, Jordania, Egipto, Omán... Durante más de una década las hijas de Bernanda Alba, Yerma o la novia de 'Bodas de Sangre' cobraron vida en el montaje 'Federico entre los dientes', una iniciativa educativa nacida en Murcia de la que formaron parte solamente alumnas de la Escuela Superior de Arte Dramático —más tarde incorporaría un actor— y dirigió una de sus profesoras, Sonia Murcia Molina (Cartagena, 1969), quien estuvo a cargo de la institución entre 2014 y 2022.

Era un empeño de Murcia Molina con una compañía ‘amateur’ que daban, así lo llama, un "‘collage’ de pequeños fragmentos de obras" del granadino más universal. Preparaban la representación para un festival concreto sin que supusiera ningún coste. El "boca a boca" hizo que recorrieran el mundo árabe, recuerda la directora de la ESAD en una entrevista.

Cuando se cumplen diez años de su primera representación, Sonia Murcia dirige un documental sobre esta "gran vivencia y experiencia humana, tanto para las estudiantes como para los profesores". Bajo el mismo título que aquel montaje escénico e idénticos malabares para conseguir financiación, la cinta de 45 minutos se preestrenará el 18 de abril, a las 20 horas, en el Teatro de Invierno de San Javier, el primer municipio que apostó por ellos: "Decimos que éramos un teatro ‘amateur’ porque no estaba liderado por una compañía profesional, sino que era un proyecto educativo, pero el trabajo sí que lo era".

María Martínez, Noelia Vega y Sonia Murcia, en el Foro Romano de Cartagena. / Sonia Murcia

El pianista Isaac Villalba, la cantaora Belén Alaminos y los bailarines Miguel Ángel Serrano y María Jesús Oporto ofrecerán una intervención escénica como antesala de la proyección.

La película muestra escenas grabadas en la última casa familiar donde estuvo el poeta

El documental está producido por La Llita Producciones, de Juan Carlos Martínez y se vertebra con entrevistas a las actrices que han dado vida a esta misión cultural lorquiana. También aparecen los profesionales que hicieron posible el milagro escénico; incluso, el pintor blanqueño Pedro Cano. "Ha querido unirse a este homenaje porque en 2017 colaboramos con su fundación para celebrar el séptimo aniversario de la misma. Hicimos una intervención artística con sus cuadros para dar al documental una visión también plástica", cuenta Sonia Murcia.

Los últimos ecos de Lorca

San Javier y varios teatros de la Región están entre las localizaciones donde han grabado, pero la casa de Huertas de San Vicente de la familia García Lorca tiene una presencia capital en el documental. Allí donde el poeta pasó su último verano. "Grabar en la casa de Lorca era darle la oportunidad de que su voz siguiera viva; la extraíamos directamente de su piano, de las paredes...", evoca.

Miguel Ángel Serrano actúa en la casa lorquiana de Huerta de San Vicente. / Sonia Murcia

La cinta da fe de la creación, evolución y consolidación de esta obra audiovisual que nació como un proyecto académico y acabó por tomar la forma de un álbum de recuerdos sobre la gira de la compañía. "No ha sido un documento escrito, sino un documento gráfico que recoge, desarrolla y aporta elementos nuevos al proceso de creación", afirma la directora de la ESAD.

La propuesta escénica de la película evolucionó a una nueva escritura de guión dramático donde se despliega danza, flamenco y teatro. Estas manifestaciones creativas se nutren del poemario 'Diván de Tamarit, una de las obras más simbólicas y enigmáticas de Lorca'. La primera obra que pusieron en escena. De sus versos brotó el nombre del espectáculo y el título del documental: "Un colibrí de amor entre los dientes; es una especie de susurro con el que Federico García Lorca está siempre permanente".

Un fenómeno oriental

Detrás del éxito de 'Federico entre los dientes' en el mundo árabe se confabulan varios aciertos. El primero, el del profundo conocimiento de García Lorca de la poesía oriental. 'Diván de Tamarit' está estructurados en gacelas y casidas, versos autóctonos de la cultura árabe. El segundo, la interpretación que hizo Murcia Molina de las obras: "Quisimos que fuera bastante plástica para que se pudieran entender bien en cualquier lugar", reconoce.

Pedro Cano conversa con Sonia Murcia en el Teatro Victoria de Blanca. / Sonia Murcia

Federico García Lorca es el segundo autor español más traducido en el mundo, pero solo con estas iniciativas internacionales se da cuenta de la medida de su universalidad: "En estos países árabes hay numerosos foros de reunión donde se habla sobre Lorca: en el ámbito universitario, congresos, jornadas... Durante diez años hemos visto que es un referente actual".

La película abre las puertas al centenario de la Generación del 27 a la que perteneció el granadino. Y es que en el último año Federico García Lorca ha estado muy presente en la escena cultural. En noviembre de 2025 se descubrieron imágenes inéditas con su compañía ‘La Barraca’ y el periodista Víctor Fernández acaba de reeditar 'No te olvides de escribir. La familia García Lorca en sus cartas' (Akal), que reúne más de 220 cartas familiares. "Todo ha caminado en la misma dirección, es un cierre muy bonito. Yo estoy segura de que Lorca aún tiene mucho que decir", concluye Sonia Murcia.