El festival ‘Lalavand’ desplegará más de una treintena de actividades convirtiendo a Moratalla en referente turístico

El festival ‘Lalavand’ 2026 “volverá a transformar a Moratalla en un gran escenario donde confluyen cultura, tradición, innovación y emprendimiento, y se consolida como un ejemplo de destino turístico sostenible vinculado al territorio”, según expuso la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, que presentó la tercera edición de este evento con el alcalde de Moratalla, Juan Soria.

La programación de ‘Lalavand’ se desarrollará entre el 24 de abril y el 29 de noviembre

La programación de ‘Lalavand’ se desarrollará entre el 24 de abril y el 29 de noviembre y amplía su alcance con más de una treintena de actividades distribuidas por todo el término municipal, superando la programación del año anterior e incluyendo propuestas de carácter cultural, turístico, medioambiental, socioeconómico y de ocio.

Tras el éxito de la anterior edición, que reunió a 22.000 visitantes y más de 8.000 participantes en actividades

Tras el éxito de la anterior edición, que reunió a 22.000 visitantes y más de 8.000 participantes en actividades, se prevé que este año el festival continúe creciendo tanto en impacto como en participación.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Consejería de Turismo y se desarrolla en coordinación con el Ayuntamiento de Moratalla y una amplia red de agentes locales, entre ellos asociaciones, agricultores, emprendedores, cuadrillas de animeros y colectivos culturales, cuyo número se ha incrementado en esta edición.

Durante la presentación, Conesa destacó que ‘Lalavand’ “es mucho más que un festival; es un modelo de dinamización rural basado en la emoción, la creatividad y la participación ciudadana que ha contribuido a transformar el municipio y a consolidarlo como Territorio Lavanda”.

En este sentido, subrayó la capacidad de este acontecimiento “para atraer a visitantes en temporada baja en la comarca del Noroeste, dinamizar el comercio local y generar sinergias con otros sectores, especialmente el primario”.

Programación 2026

Presentando la programación / Enrique Soler

La programación incluye una amplia variedad de propuestas, como rutas eco-científicas, ornitológicas y micológicas, experiencias entre campos de lavanda, talleres educativos como ‘Esencias de aprendizaje’, propuestas inmersivas como la ‘Ruta de las Esencias’ o el ‘Tren turístico de la Floración’, así como actividades familiares, cine temático y de verano y observaciones astronómicas.

El festival también contará con una feria del libro, romerías históricas, desfiles tradicionales, encuentros de cuadrillas, noches de ronda, conciertos y eventos como Benizarte

Además, el festival también contará con una feria del libro, romerías históricas, desfiles tradicionales, encuentros de cuadrillas, noches de ronda, conciertos y eventos como Benizarte, además de jornadas literarias y celebraciones populares que ponen en valor la identidad del territorio y pruebas deportivas como el Gran Premio Lalavand 2026- Rally Subida Casa de Cristo o la XXIX edición de la Clásica Internacional Sierras de Moratalla.

De igual modo, el programa contempla actuaciones dirigidas al impulso rural y laboral, como una feria de empleo y orientación juvenil, encuentros de emprendimiento, congresos especializados (como el II Congreso de Turismo Rural Ruralmur y el Congreso de Formación Investigación y Turismo), actividades formativas y promoción de la gastronomía, la artesanía y los productos locales como motores de desarrollo económico.

Estas actividades se integran en la propuesta global de ‘Territorio Lavanda’, un producto turístico que articula experiencias durante todo el año, desde la floración estival hasta el otoño científico, combinando naturaleza, patrimonio y tradiciones. La programación completa puede consultarse en la web oficial www.territoriolavanda.es .

Consolidación de la identidad turística de Moratalla

La consejera Carmen Conesa, durante la presentación de la programación / Enrique Soler

Carmen Conesa destacó que Moratalla “ha reforzado en los últimos años su posicionamiento como destino vinculado a la naturaleza y a las experiencias sostenibles, con hitos como su adhesión a la plataforma ‘España en Floración’ o la puesta en marcha de infraestructuras como 28 kilómetros de rutas ciclables señalizadas y digitalizadas, así como el Centro Multifuncional Territorio Lavanda, en el Campo de San Juan.

Por su parte, el regidor moratallero, Juan Soria, destacó que “el producto que hemos creado con ‘Territorio Lavanda’ responde a un turismo sostenible y respetuoso con el medio”, en este sentido destacó los objetivos fundamentales como son “generar empleo, riqueza y sobre todo fijar población al terreno”.

Asimismo, ha impulsado iniciativas de investigación y promoción, como el I Congreso Internacional ‘Moratalla-Territorio Lavanda’, con participación de productores y expertos nacionales e internacionales.

Además, el municipio se integra este año en el nuevo producto turístico regional ‘All you need is flow(ers)’, que agrupa las principales floraciones de la Región (lavanda en Moratalla, melocotón en Cieza, almendro en Mula y azahar en el Valle de Ricote), configurando una oferta turística única y desestacionalizada.