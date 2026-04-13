Literatura
Los clubes de lectura estrenan más de 50 nuevos títulos de diferentes géneros en todo el municipio de Murcia
Más de 500 miembros podrán disfrutar de los 53 nuevos títulos para la veintena de reuniones literarias del municipio entre 14 bibliotecas
L.O
Una nueva remesa de títulos llegan a los 19 clubes de lectura del municipio de Murcia, desde abril a junio, en las 14 Bibliotecas municipales que los acogen. Cerca de 500 lectores participan en estas sesiones que exploran desde el cómic y la poesía hasta el ensayo y la narrativa internacional.
Los diferentes clubes, organizados por la concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, se han consolidado como uno de los pilares de la vida cultural y social de los barrios y pedanías de Murcia.
53 nuevos títulos en un programa de lectura que rompe las barreras temporales y de género
En concreto, disfrutarán de 53 nuevos títulos en un programa de lectura que rompe las barreras temporales y de género. 'Los combates cotidianos' de Manu Larcenet y 'Persépolis' de Marjane Satrapi son algunas de las lecturas dentro del género de la novela gráfica.
Además, se abordarán los títulos de poesía 'Las personas del verbo' de Jaime Gil de Biedma, 'La rama verde', del murciano Eloy Sánchez Rosillo y 'Los lagos de Norteamérica' de José Daniel Espejo. En el ensayo destacan 'Las sinsombrero' de Tania Balló, 'Sin relato' de Lola López Mondéjar y 'V13' de Emmanuel Carrère.
Entre las últimas novedades adquiridas por la RMBM para los clubes de lectura destacan 'Baumgartner', de Paul Auster; 'Trilogía de Copenhague', de Tove Ditlevsen; 'Yo estoy en la imagen', de Miguel Ángel Hernández; 'La balada del café triste', de Carson McCullers, y 'Los siguientes' de Pedro Simón.
Cada una de las sesiones cuenta con una media de 25 participantes. Los clubes de lectura se encuentran en las Bibliotecas de Beniaján, Cabezo de Torres, El Palmar, Espinardo, Javalí Nuevo, José Saramago, Puente Tocinos, La Alberca (con 3 grupos activos), El Carmen (2 grupos), Río Segura (2 grupos) y San Basilio (2 grupos).
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