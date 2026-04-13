El ciclo ‘Cine y Trabajo’ arranca el segundo trimestre de la Filmoteca en Cartagena

La Filmoteca de la Región de Murcia ‘Francisco Rabal’ retoma su actividad gratuita en Cartagena el próximo jueves con una programación que en el segundo trimestre del año estará protagonizada por la ya celebrada conmemoración del centenario del nacimiento de Paco Rabal y por el ciclo ‘Cine y trabajo’, en el que se proyectan películas con temática social y laboral. Se podrá disfrutar cada jueves a las 18.30 horas, en la sala de la Fundación Mediterráneo (calle Mayor, 11) de forma gratuita hasta completar aforo.

El próximo 16 comienza con la película iraní 'Sangre y oro', de Jafar Panahi, estrenada en 2003 y que critica ferozmente la desigualdad social y la injusticia en Teherán.

Arrancarán las sesiones del ciclo con 'Chavalas', de Carol Rodríguez

Con la siguiente cita, el 23 de abril, arrancarán las sesiones del ciclo ‘Cine y trabajo’ —diseñado con la colaboración de Comisiones Obreras Región de Murcia— con 'Chavalas', de Carol Rodríguez. El mes concluye el jueves 30 con la colaboración de la Peña Flamenca Antonio Piñana en la proyección de 'Antonio, el bailarín de España', de Paco Ortiz.

Las cuatro sesiones de mayo son 'Subsuelo', de Fernando Franco, del ciclo ‘La sala de los cineastas’; 'La colmena', de Mario Camus, del ‘Centenario de Paco Rabal’; 'Andy Warhol: American Dream', de Lubomir Silvka, en el marco de la ‘Muestra de Cine Lgtbi’; y 'Pride', de Matthew Warchus, de ‘Cine y trabajo’. En cuanto a junio, dentro del ciclo ‘Centenario Paco Rabal’ se podrá disfrutar de 'La Lola se va a los puertos', de Josefina Molina, y '¡Átame'!, de Pedro Almodóvar; y dentro de ‘Cine y trabajo’ se podrá ver 'No estás sola: La lucha contra la Manada', de Almudena Carracedo.