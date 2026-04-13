Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Niña desaparecida en MurciaMédicos fuera del centro de MurciaAlcaraz contra SinnerViolencia en la cárcel de Campos del RíoAhora Sí
instagramlinkedin

Actividades culturales

El ciclo ‘Cine y Trabajo’ arranca el segundo trimestre de la Filmoteca en Cartagena

Películas de temática social y laboral se alternarán con títulos para conmemorar el centenario de Francisco Rabal y de la muestra de cine Lgtbi

Carolina Yuste y Vicky Luengo en ‘Chavalas’.

Carolina Yuste y Vicky Luengo en ‘Chavalas’. / La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España

L.O

La Filmoteca de la Región de Murcia ‘Francisco Rabal’ retoma su actividad gratuita en Cartagena el próximo jueves con una programación que en el segundo trimestre del año estará protagonizada por la ya celebrada conmemoración del centenario del nacimiento de Paco Rabal y por el ciclo ‘Cine y trabajo’, en el que se proyectan películas con temática social y laboral. Se podrá disfrutar cada jueves a las 18.30 horas, en la sala de la Fundación Mediterráneo (calle Mayor, 11) de forma gratuita hasta completar aforo.

El próximo 16 comienza con la película iraní 'Sangre y oro', de Jafar Panahi, estrenada en 2003 y que critica ferozmente la desigualdad social y la injusticia en Teherán.

Arrancarán las sesiones del ciclo con 'Chavalas', de Carol Rodríguez

Con la siguiente cita, el 23 de abril, arrancarán las sesiones del ciclo ‘Cine y trabajo’ —diseñado con la colaboración de Comisiones Obreras Región de Murcia— con 'Chavalas', de Carol Rodríguez. El mes concluye el jueves 30 con la colaboración de la Peña Flamenca Antonio Piñana en la proyección de 'Antonio, el bailarín de España', de Paco Ortiz.

Noticias relacionadas y más

Las cuatro sesiones de mayo son 'Subsuelo', de Fernando Franco, del ciclo ‘La sala de los cineastas’; 'La colmena', de Mario Camus, del ‘Centenario de Paco Rabal’; 'Andy Warhol: American Dream', de Lubomir Silvka, en el marco de la ‘Muestra de Cine Lgtbi’; y 'Pride', de Matthew Warchus, de ‘Cine y trabajo’. En cuanto a junio, dentro del ciclo ‘Centenario Paco Rabal’ se podrá disfrutar de 'La Lola se va a los puertos', de Josefina Molina, y '¡Átame'!, de Pedro Almodóvar; y dentro de ‘Cine y trabajo’ se podrá ver 'No estás sola: La lucha contra la Manada', de Almudena Carracedo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents