Fotografía
El apagón del 28 de abril, imagen del año en el VI Premio Nacional de Fotoperiodismo Carlos Gallego
La exposición con el centenar de obras premiadas y finalistas puede visitarse desde este lunes en la Sala Carlos Gallego del Centro Cultural Luzzy de Cartagena hasta el 17 de mayo
L. O.
Una de las imágenes que mejor resumió el apagón eléctrico del pasado 28 de abril acaba de recibir uno de los galardones más importante del fotoperiodismo regional. La fotografía Apagón, del madrileño José María Moya Casares 'Chema Moya', que muestra a los asistentes al Mutua Madrid Open abandonando la Caja Mágica en el momento en que el suministro eléctrico se cortó en toda la Península, se ha alzado con el Gran Premio Carlos Gallego y con el primer premio en la categoría de Información General y Política en la VI edición del certamen, celebrada este lunes en Cartagena.
El acto de entrega de premios, presidido por la alcaldesa Noelia Arroyo y con la presencia del consejero de Presidencia Marcos Ortuño, sirvió también para inaugurar la exposición que reúne el centenar largo de obras presentadas al concurso, firmadas por una treintena de profesionales de la prensa de toda España.
La muestra puede visitarse en la Sala Carlos Gallego del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy —el espacio que lleva el nombre del fotógrafo homenajeado desde 2018— hasta el 17 de mayo, de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas y sábados de 9:30 a 13:30 horas.
Los ganadores y sus fotografías
Además del Gran Premio, el jurado —integrado por la historiadora del Arte Isabel Belizón, el fotoperiodista del Ayuntamiento de Cartagena Felipe García Pagán, el director del LIFUM de la Universidad de Murcia Fernando Vázquez Casillas, la periodista María del Mar Adame y el fotoperiodista Julián Rojas— reconoció a otros tres profesionales en sus respectivas categorías, todas dotadas con 2.000 euros:
En Deportes, el premio fue para José Luis Ros Caval (Región de Murcia) por una imagen en la que un corredor del equipo Euskaltel-Euskadi continúa la carrera tras sufrir una caída durante la subida a La Cresta del Gallo en la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 2025.
En Cultura y Espectáculos, el galardón recayó en Marc Asensio Clupés (Barcelona) por una fotografía de una costalera en la procesión del Viernes Santo en Barcelona.
El Premio Región de Murcia fue para Vicente Vicens Pérez con Zeus 4, que documenta una protesta de trabajadores de Navantia en Cartagena ante la sede de la Federación Regional de Empresarios del Metal.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla exprés más completa del mercado: compatible con inducción y por menos de 37 euros
- El Ayuntamiento de Lorca 'recluta' a medio centenar de vencejos para luchar contra plagas de insectos
- Alta tensión en la cárcel de Campos del Río: denuncian situaciones muy violentas, actuaciones arbitrarias y faltas de respeto del director
- Un incendio en un restaurante del Infante Juan Manuel de Murcia obliga a desalojar a varios vecinos
- La lluvia no frena al Entierro en su 175 aniversario
- La lluvia no disuade a los murcianos que aprovechan para llenar las barracas en su último día
- El Castillo de Lorca será sometido a una transformación paisajística integral
- Del aislamiento a la competitividad: la apuesta por los caminos rurales en la Región de Murcia