El apagón del 28 de abril, imagen del año en el VI Premio Nacional de Fotoperiodismo Carlos Gallego

Una de las imágenes que mejor resumió el apagón eléctrico del pasado 28 de abril acaba de recibir uno de los galardones más importante del fotoperiodismo regional. La fotografía Apagón, del madrileño José María Moya Casares 'Chema Moya', que muestra a los asistentes al Mutua Madrid Open abandonando la Caja Mágica en el momento en que el suministro eléctrico se cortó en toda la Península, se ha alzado con el Gran Premio Carlos Gallego y con el primer premio en la categoría de Información General y Política en la VI edición del certamen, celebrada este lunes en Cartagena.

El acto de entrega de premios, presidido por la alcaldesa Noelia Arroyo y con la presencia del consejero de Presidencia Marcos Ortuño, sirvió también para inaugurar la exposición que reúne el centenar largo de obras presentadas al concurso, firmadas por una treintena de profesionales de la prensa de toda España.

'Apagón'. de José M. Moya Casares. / José M. Moya Casares

La muestra puede visitarse en la Sala Carlos Gallego del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy —el espacio que lleva el nombre del fotógrafo homenajeado desde 2018— hasta el 17 de mayo, de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas y sábados de 9:30 a 13:30 horas.

Los ganadores y sus fotografías

Además del Gran Premio, el jurado —integrado por la historiadora del Arte Isabel Belizón, el fotoperiodista del Ayuntamiento de Cartagena Felipe García Pagán, el director del LIFUM de la Universidad de Murcia Fernando Vázquez Casillas, la periodista María del Mar Adame y el fotoperiodista Julián Rojas— reconoció a otros tres profesionales en sus respectivas categorías, todas dotadas con 2.000 euros:

En Deportes, el premio fue para José Luis Ros Caval (Región de Murcia) por una imagen en la que un corredor del equipo Euskaltel-Euskadi continúa la carrera tras sufrir una caída durante la subida a La Cresta del Gallo en la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 2025.

En Cultura y Espectáculos, el galardón recayó en Marc Asensio Clupés (Barcelona) por una fotografía de una costalera en la procesión del Viernes Santo en Barcelona.

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