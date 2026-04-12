Malva, grupo de música: "Decía Keith Richards que esta es una profesión donde eres niño todo el tiempo"

El ascenso imparable de Malva: rock, vanguardia y sensibilidad. Hoy recibimos a una de las mentes más inquietas y brillantes de la nueva ola del pop-rock en España. Hablar de Carlos Segura es hablar de Malva, un proyecto que, tras casi diez años de trayectoria, ha sabido evolucionar del descaro juvenil a la madurez artística más absoluta. 2025 marcó un antes y un después en su carrera. Con su álbum debut, Contenido Sensible, Malva logró lo que pocos consiguen a la primera: el respeto unánime de la industria y su primera nominación a Mejor Álbum Pop-Rock por la Academia de la Música de España. Pero lejos de acomodarse en el éxito, Carlos sigue expandiendo su universo creativo.

Recientemente incorporado como compositor a las filas de Warner Chappell Music, Malva se encuentra ahora en plena ebullición creativa. Su último single, Los Alpes, es el brillante adelanto de su segundo álbum, nuevamente producido por Ricardo Ruipérez (M-Clan). Malva eleva su narrativa y su sonido a una dimensión más cinematográfica y emocional. Conversamos con Carlos Segura sobre el peso de las nominaciones, el arte de componer para otros y el viaje sonoro que nos espera en esta nueva etapa.

En Los Alpes, nuevo adelanto del que será tu segundo disco, exploras nuevos territorios sonoros y estéticos. ¿Hay giro estilístico, cómo lo describes? ¿Qué representa la montaña en esta canción?

En mi caso, los giros estilísticos no suelen ser algo premeditado. Siempre he sido muy inquieto musicalmente, y lo que más me ha gustado siempre es el simple hecho de hacer canciones y vestirlas con el «traje» que siento más adecuado en ese momento. Los Alpes nace un poco de eso: mantiene ciertas bases electrónicas que ya había explorado, pero lo que realmente destaca es la crudeza de la letra y el mensaje. Me gusta que cada persona interprete las metáforas a su manera y las lleve a su propio universo, porque creo que esa es la verdadera magia de una canción.

Vienes de un camino intenso desde Factor X, ya publicaste tu primer LP, Contenido Sensible, y vas camino del segundo. ¿Qué queda de aquel chico que conocimos en televisión, y cuánto hay de este nuevo Carlos en tu segundo disco?

Queda absolutamente todo, aunque en aquella época tenía apenas 18 años y ahora voy camino de los 28. Le llaman el «retorno de Saturno», y en mi caso, es un retorno que me pilla con cierta experiencia, pero sigo sintiéndome un eterno aprendiz: cada día aprendo algo nuevo. Lo más bonito de esta profesión, como me enseña tanta gente, es que por muchos años que lleves, siempre te sigues reinventando y aprendiendo cosas nuevas. Y, por supuesto, me encanta contar mis cosas en las canciones. Es mi vía de expresión, mi manera de comunicarme con el mundo. Creo que es el único lugar donde me expreso con absoluta conexión con mi yo interior. Aunque, muchas veces, las canciones están ahí y nosotros somos solo meros transmisores de ellas.

Contar con Ricardo Ruipérez (M-Clan) y Raúl de Lara en la producción es jugar en las grandes ligas del rock nacional. ¿Qué es lo que más te ha «explotado la cabeza» de trabajar con ellos en el estudio?

Con Ricardo llevamos produciendo ya bastante tiempo, y Raúl, la verdad, ha aportado un sonido y un directo maravillosos. Poder contar con él ha sido increíble. Ricardo es parte fundamental de este proyecto. También me gustaría destacar la labor de Mario Vigara, que ha sido clave en todo este trabajo, tanto en el primer disco como en los últimos ‘singles’ que hemos ido sacando. Lo que más destaco de ellos, más allá de su calidad musical, es su calidad humana.

Tu segundo disco asoma con fuerza. ¿Qué concepto quieres explorar en este nuevo trabajo que no pudimos ver en el primero?

Mi idea es simplemente seguir haciendo buenas canciones, aunque, al final, quien decide eso es el público. Lo que yo puedo hacer es intentar sacar las mejores canciones que haya hecho hasta ahora. Nunca me han valido las medias tintas: hasta que no estoy 100% convencido de todo, no muestro nada. Lo que quiero explorar es seguir haciendo música, seguir experimentando con universos sonoros, pero siempre dando prioridad a la canción en sí.

Me apasiona la idea de poder cantar en otras lenguas; adapté un tema del superartista italiano Alfa

En Navidad dejaste como tarjeta de felicitación Champagne Barato. Creo que desde la discográfica te animaron a hacer tu reinterpretación de Last Christmas. ¿Cómo se consigue llevar un clásico tan pop al terreno de Malva sin perder la esencia?

Es un tema del que me siento muy orgulloso. Siempre me habían chirriado un poco las fechas navideñas. No es que odie la Navidad, pero para mí eran unas fechas muy familiares, y conforme fue desapareciendo gente de mi vida, dejaron de tener tanto sentido. Diría que hubo incluso un punto un poco oscuro. Cuando surgió la propuesta, siempre he admirado muchísimo a George Michael y a Wham!, y además estaba muy enganchado a su documental en Netflix y Movistar.

Te hemos visto muy conectado con Colombia últimamente. ¿Cómo surge la colaboración con Jules (ex Ventino) para Necesito Curarme, y qué te ha aportado el sonido de Medellín/Bogotá?

Jules es una artista fascinante que le dio a Necesito Curarme un ‘punch’ y una verdad preciosa que desde el principio nos encantó a todos los que trabajamos en la canción. La gente me había escrito por las redes, pero su incorporación fue algo mágico. Es una chica espectacular, una gran artista, y conectamos muchísimo. No descarto seguir haciendo colaboraciones con Colombia, me apetece mucho pasar una temporadita allí y en otros países de Latinoamérica. Siempre he sentido una conexión muy especial, y estas colaboraciones con Argentina, México y Colombia reflejan esa conexión.

Ciao Amore se ha convertido en un himno, pero además nos sorprendes con un remix electrónico. ¿Las canciones tienen que mutar para sobrevivir en la pista de baile?

Te agradezco mucho las palabras sobre Ciao Amore. Creo que las canciones tienen que volar y dejar que sea la gente la que las descubra. Estamos en un mundo donde, a veces, se insiste demasiado con «escucha mi canción, escucha mi canción», y aunque entiendo que forma parte del juego y de la promoción, también creo que hay que darle al público un poco de respiro y libertad. Sacamos este remix por una inquietud personal. Me gusta explorar nuevos territorios sonoros y siempre he admirado a los artistas que llevaban sus temas a un rollo de club electrónico. Surgió la oportunidad y pude, de alguna manera, quitarme esa espinita.

Te has incorporado a Warner Chappell Music como compositor. ¿Cómo cambia tu forma de escribir cuando sabes que lo que creas puede terminar en la voz de otro artista?

La incorporación a Warner Chappell Music ha sido un soplo de aire fresco brutal para mí. Estoy superagradecido al equipazo que forman; desde el primer momento me trataron como parte de la familia. Ahora mismo estamos trabajando mucho en adaptaciones para Italia, y eso me enorgullece muchísimo como autor. Igual que siento una conexión especial con Latinoamérica, también la siento con Italia. Llevo un tiempo estudiando italiano, y me apasiona la idea de poder cantar en otras lenguas. Adapté un tema de Alfa, un superartista que se llama Il Filo Rosso, es un ‘hit’. Poder ponerme en la piel de otro artista, entender su perspectiva y sentir lo que él siente es algo que me gusta muchísimo y, al mismo tiempo, me libera un poco de mí mismo. La composición, junto al escenario, es de las cosas que más disfruto en la vida.

¿Ahora escribes con más libertad, o con más responsabilidad al tener el respaldo de una de las editoriales más grandes del mundo?

Precisamente pienso que son grandes porque te dan libertad absoluta. Yo jamás he escrito condicionado ni he hecho una canción pensando en un estilo concreto o en una letra determinada, para nada. Sí me gusta mucho trabajar en equipo e implicar a mi equipo en el proceso creativo y artístico, porque si estás en tu propio egotrip todo el tiempo, no siempre eres del todo objetivo con tus cosas. Pero siempre he compuesto desde la libertad y desde lo que yo sentía, y eso seguirá siendo así.

Después de recorrer tantos escenarios y evolucionar de banda a proyecto personal, ¿qué es lo que te hace sentir que has encontrado tu sonido?

Siento que mi sonido lo voy encontrando constantemente con cada grabación, con cada ensayo, con cada concierto. Estoy contentísimo con la banda que hemos formado: llena de unos musicazos brutales, con un sonido muy poderoso y un directo orgánico. Creo que encontrar un sonido como artista es algo que al final te da el tiempo, la trayectoria y los discos. Me alegro de seguir descubriéndome, porque eso te mantiene en una búsqueda constante. Para mí, lo bonito de la música es no sonar repetido y poder sorprender a la gente.

Encontrar un sonido como artista es algo que te da el tiempo, la trayectoria y los discos

Tras 10 años de carrera, de «concursante de TV» a «compositor serio y respetado», ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Los Stones han quedado muy atrás? ¿Qué has aprendido?

Esto es un camino donde no se trata de ganar ni de perder. Simplemente, quizás, de ir combinando las dos cosas. Los Stones siguen siendo una influencia brutal para mí, si llevo tatuado «Dead Flowers» [risas]. Al final es como decía Keith Richards sobre esto, ¿no? Es una profesión donde estás siendo un niño todo el tiempo, y eso es maravilloso: esa fascinación por cada cosa que te ocurre es increíble. Para nada los Stones han quedado atrás; los admiro cada día más, y pienso verlos, tanto si vuelven a España como si tengo que coger un avión para verlos. Para mí son maestros, y lo que me gustaría seguir haciendo es canciones, que la gente siga descubriéndome y poder subirme a escenarios hasta los 105 años, porque sin duda siento que mi vida está ahí.

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La verdad, donde me veo al 100% es en la música, pero el periodismo de calidad lo admiro mucho: es algo que me toca de cerca, y creo que es de las labores más importantes sin duda alguna, sobre todo hoy, con tantas ‘fake news’ y tanta impostura.