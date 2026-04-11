Víctor Javier Martínez: “En la muestra vamos a tener la oportunidad de escuchar y contemplar el sonido original de todos los instrumentos”

El Ayuntamiento de Cehegín acoge la exposición De la palabra a la música. Instrumentos musicales históricos para honrar la llegada de la Virgen de las Maravillas a la villa de Cehegín, un ambicioso proyecto cultural ideado y dirigido por el doctor Víctor Javier Martínez López, organizado desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cehegín, que dirige Lolo García, y que une fe, historia, arte y música en el marco del Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas, con motivo del 300 aniversario de la llegada de la Patrona al municipio.

La muestra propone un diálogo único entre tratados fundamentales de organología, elaborados entre los siglos XVI y XIX, y una cuidada selección de instrumentos musicales originales de incalculable valor histórico y artístico, auténticas joyas sonoras que han sobrevivido al paso del tiempo y que hoy vuelven a cobrar protagonismo.

La muestra se puede visitar hasta el mes de julio en el Ayuntamiento de Cehegín

La exposición podrá contemplarse hasta el mes de julio y se enmarca en una propuesta cultural que refuerza el compromiso del Consistorio con la conservación, el estudio y la difusión del patrimonio histórico, situando a Cehegín como referente cultural a nivel regional y nacional.

¿En qué consiste el proyecto De la palabra a la música. Instrumentos musicales históricos para honrar la llegada de la Virgen de las Maravillas a la villa de Cehegín?

Cehegín celebra un año muy especial con el trescientos aniversario de la llegada de la Virgen de las Maravillas y el centenario de su coronación canónica. Para ello, el Consistorio ha preparado un completo programa de actividades, entre las que destaca esta exposición, que ha pasado por sedes como Valladolid, Mazarrón o el castillo de Santa Bárbara en Alicante, superando las doscientas mil visitas.

La muestra ha crecido tanto en visitantes como en número de instrumentos, hasta llegar a Cehegín con la mayor colección de instrumentos musicales históricos originales, junto a tratados organológicos de gran interés. Estos dialogan con los instrumentos reales, originales y datados entre el siglo XVI y finales del XIX.

Todos han sido cuidadosamente restaurados y estudiados, y la mayoría están en uso, lo que permitirá también escuchar su sonido original.

¿Qué instrumentos vamos a conocer en esta exposición histórica?

Son instrumentos que van desde el siglo XVI hasta el XIX, y hay instrumentos tan significativos e importantes como campanas, campanillas litúrgicas flamencas de Johann Eindhoven, que era el fundidor de Carlos V del siglo XVI, con una decoración renacentista preciosa. Podemos contemplar, por ejemplo, un clavicordio original de 1720, un clavicordio alemán, muy parecido al que tocaba Mozart en sus diversos viajes por las cortes europeas.

Estos instrumentos han sido todos cuidadosamente restaurados, estudiados, y casi todos están en estado de uso

También tenemos en la muestra un pianoforte de mesa de Juan del Mármol, que era el ‘pianero’ real de Carlos III y Carlos IV. Podemos observar unas arpas de acción simple, una de Holland y otra de Charlios, que son una auténtica delicia para los sentidos, así como otros muy raros, como un arpa-laúd, que se pone muy de moda al inicio del siglo XIX.

Hay una guitarra del siglo XVII, de las más antiguas que se conservan en estado de uso, con una roseta espectacular. Es un recorrido histórico por la música europea impresionante.

Afinando uno de los instrumentos / Enrique Soler

¿Cómo ha sido el proceso para conseguir esa cantidad de instrumentos?

Todo viene de mi experiencia como restaurador de instrumentos musicales históricos durante más de 20 años. Esto me ha permitido conocer y reunir instrumentos realmente excepcionales, que he estudiado, restaurado y recuperado. Ahora los presento en exposiciones para que el público pueda observarlos y disfrutarlos, porque considero que forman parte de nuestro patrimonio cultural.

Además, ofrecen una oportunidad poco habitual: poder escuchar estos instrumentos tal y como sonaban en los siglos XVI, XVII y XVIII.

¿Cómo es el proceso de restauración?

Cuando se realiza el estudio previo y la restauración, lo primero que se hace es llevar a cabo una restauración responsable, donde el 100% de los elementos originales que conserva se mantienen y luego se utilizan exactamente las mismas técnicas y materiales para neutralizar aquellas partes faltantes, con lo cual tenemos exactamente el instrumento que tenía en las manos el músico, por ejemplo, en un pianoforte de mediados del XVIII.

Durante mi tesis doctoral catalogué todos los instrumentos musicales que aparecen en los cuadros del Museo del Prado

¿Cómo descubres este mundo de la restauración y puesta en valor?

Estudié Historia del Arte mientras cursaba el Conservatorio de Música, y pronto me interesaron los instrumentos antiguos. Durante mi tesis doctoral catalogué los instrumentos representados en los cuadros del Museo del Prado, lo que me permitió conocer las colecciones españolas y su estado de conservación.

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Después me especialicé en su restauración, un campo sin cátedra específica, que exige años de trabajo y una alta especialización. Se trata de un proceso muy riguroso, que respeta al máximo el instrumento original y emplea técnicas y materiales adecuados para conservar su valor como documento histórico.