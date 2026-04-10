Soziedad Alkoholika, Diego Torres y Santiago Campillo, entre los conciertos del fin de semana en Murcia

El metal, el pop latino y el rock sureño marcan la agenda musical de Murcia este fin de semana con tres nombres propios: Soziedad Alkoholika, referente indiscutible del metal estatal; Diego Torres, icono internacional del pop en español; y Santiago Campillo, uno de los músicos más respetados del panorama nacional. Junto a ellos, propuestas como Poética Sonora, Shakira Martínez, Asere o Brath completan una programación diversa que combina directos en salas, tradición, experimentación y nuevas tendencias.

Soziedad Alkoholika, libres y fieles a sí mismos

Tras la suspensión hace unos meses de su concierto en el Pirata Festival, Soziedad Alkoholika vuelve por aquí para actuar en Antioxidante. A lo largo de toda su trayectoria han mantenido una fidelidad inquebrantable a sus principios fundamentales, y el nuevo álbum no es una excepción. La banda de Gasteiz no levanta el pie del acelerador ni un milímetro; continúan sin ceder ni un ápice en intensidad, ni en la contundencia que les caracteriza. Se han sobrepuesto y han salido reforzados de la censura, de los boicots, el rechazo y el ninguneo de algunos medios, para mantenerse, año tras año, como imprescindibles del metal en España.

Los vitorianos llevan casi tres décadas repartiendo puñetazos sonoros, ejerciendo de mosca cojonera del establishment. Fueron pioneros en introducir el thrash metal y el hardcore más burro en una escena donde predominaban el punk y el rock radikal. Rápidamente, se convirtieron en banda de referencia, y con el tiempo han ido creciendo y perfeccionando lo que ahora es una mezcla casi perfecta de hardcore, thrash y groove metal. Sus fundamentos siempre han sido potencia y velocidad, con influencias amplias y textos corrosivos repletos de compromiso social. Esta irreverente actitud les ha acarreado problemas promovidos desde los sectores más conservadores. Desde el comienzo no han dejado indiferente a nadie.

Siete años después de su último álbum de estudio (Sistema Antisocial) y de dos directos (En Bruto XIX, Mendizorrotza 2022), la banda regresa con su esperado nuevo disco, el décimo de estudio, Confrontación —producido por Jimmy SA, mezclado por Haritz Harreguy y con diseño gráfico de Néstor Urdanpilleta—.

Soziedad Alkoholika ya no necesita demostrar nada, ni rendir cuentas a nadie. Se han mantenido libres y fieles a sí mismos durante toda su trayectoria, una garantía de autenticidad y calidad que transmiten tanto en directo como en estudio. Confrontación es el testimonio de que la rabia y la energía siguen intactas. Su agresividad vocal y contundencia sónica siguen traspasando los límites convencionales. Sus seguidores volverán a disfrutar de la implacable base rítmica, los riffs afilados y las letras incómodas de este necesario y ruidoso altavoz. Completan cartel los grupos Cockoroch y Nohmad.

Sábado 11. CC Almazara (Bullas). 21.00 h. 25 euros.

Poética Sonora, emoción y contracultura

Poética Sonora es el proyecto del escritor y actor Roberto Gallego y el músico Fito Mansilla, una puesta en escena de primer nivel que conjuga en perfecta sincronía interpretación, crítica, proyecciones, poesía y canción de autor; un espectáculo mordaz, íntimo y diferente, que brilla al margen del circuito. Poética sonora: contracultura.

Roberto Gallego es narrador y poeta, autor de la novela El jardinero de estrellas, en colaboración con la ONG Save the Children, y de Cierra los ojos y mira, donde demuestra que a veces lo visible distrae de lo esencial. Además, ha publicado los poemarios Manual de maletas y sueños y Vía Jamás. Su disco Viral, fusión de rock y poesía, dio lugar a un musical homónimo.

Fito Mansilla es un auténtico trovador. La atmósfera que crea sobre el escenario es única en el circuito nacional. Su forma de tocar la guitarra, desde la víscera, empuja al público a escuchar cada canción con intensidad. Ha compartido escenario con artistas como Jarabe de Palo, Jorge Drexler o Coque Malla, y ha girado por Latinoamérica.

“Poética sonora” fusiona teatro, poesía y canciones en vivo para alcanzar la emoción más profunda del espectador, donde la verdad desnuda se sitúa por encima de cualquier moda.

Viernes 10. La Puerta Falsa. 21.30 h. 15/18 euros.

Fito Mansilla y Roberto Gallego. / L. O.

Diego Torres, icono del pop latino

Diego Torres regresa a los escenarios españoles tras un largo periodo sin actuaciones en vivo, lo que ha generado una gran expectativa entre sus fans. Tras lanzar el pasado noviembre su nuevo álbum, Mi Norte & Mi Sur (Sony Music), que da nombre también a su próxima gira, el argentino anunció su esperado regreso a los escenarios españoles en 2026 con una serie de conciertos que celebran tres décadas de una carrera ininterrumpida y llena de clásicos.

A 30 años de su debut discográfico, Diego Torres —que conquistó el éxito con Color esperanza en 2001— ha acumulado ocho nominaciones al Latin Grammy, tres al Grammy americano y numerosos premios MTV, y sigue pisando fuerte en el panorama musical español, reafirmando un vínculo sólido y duradero con el público que lo ha acompañado generación tras generación. En esta gira no solo presenta un nuevo trabajo; también conmemora su trayectoria con las canciones que marcaron época y hoy siguen vigentes.

Mi Norte & Mi Sur contiene destacadas colaboraciones: Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco, demostrando, una vez más, la vocación de Torres por tender puentes entre géneros y culturas y celebrar quiénes y cómo somos. El 'focus track' del álbum, Vas a quedarte, junto a Manuel Carrasco, es una poderosa balada de amor con un videoclip oficial grabado en España. El álbum refleja la energía renovada de Diego Torres tras varios años de giras, colaboraciones y exploraciones artísticas. Con esta nueva etapa, este ícono del pop latino se muestra más libre y curioso que nunca, experimentando con géneros como el pop alternativo, la bachata y los sonidos acústicos contemporáneos, sin dejar de lado la esencia emotiva y optimista que caracteriza su obra.

Viernes 10. Auditorio Parque Fofó. 21.00 h. 16 euros.

El músico argentino Diego Torres. / L. O.

Asere, innovador enfoque del flamenco urbano

Los sevillanos ASERE han vuelto al directo este 2026. Tras el éxito de su primera gira Nuestra Primera Cita, continúa su crecimiento sobre los escenarios. Están en la carretera con su nueva gira, Hasta por la mañana, mientras trabajan en nuevos temas para un repertorio que ya ha conquistado al público en plataformas digitales y en directo. Desde que se hicieron virales con su versión de La Rizos, han ido consolidando su propio estilo.

Álvaro, Julio, Miguel y Carlos presentan un innovador enfoque del flamenco, actual y urbano, fusionándolo con sonidos rumba-pop y creando una propuesta fresca y muy personal. En sus conciertos, el baile y la fiesta son los grandes protagonistas.

Viernes 10. Sala Musik. 22.00 h. 15 euros.

El grupo sevillano Asere. / L. O.

Santiago Campillo, melódicas guitarras sureñas

Santiago Campillo es uno de los guitarristas españoles más prestigiosos. Siempre ha tenido influencias del rock sureño, de las grandes bandas americanas, de Allman Brothers... Suele ir todos los años a Texas, donde en Austin sobre todo ya lo conocen bien. Tras los festivales de estrellas del rock realizados con Los Aliados de la Noche (Javier Andreu, Sherpa, Al Dual, Shuarma, Josele Santiago, Aurora Beltrán, Javier Ojeda, Pike Cavalero…), planea sacar un DVD, y prepara una gira por teatros y salas, en solitario o acompañado por algún otro guitarrista; también tiene en mente otro disco con Buddy Whittington en directo, aunque ahora está centrado en nuevas canciones para un próximo disco acústico.

El reputado guitarrista murciano, que obtuvo el galardón Leyenda en los Premios Yepes, estará este domingo en La Boca del Lobo haciendo lo que más le gusta en el mundo: tocar. Quien se deje arrastrar por sus melódicas guitarras sureñas terminará viviendo una noche apoteósica.

Domingo 12. La Boca del Lobo. 20.00 h. 5/7 euros

El guitarrista Santiago Campillo. / L. O.

Shakira Martínez, la nueva voz del flamenco-pop

Shakira Martínez es una conocida cantaora flamenca y bailarina de ballet, la nueva estrella del flamenco-pop. Su formación flamenca en el Conservatorio bajo la tutela del prestigioso profesor Curro Piñana la ha moldeado como una verdadera intérprete del género. Shakira M viene a presentar su nuevo EP y su gira Abrázame; comenzó a labrar su camino en la música desde joven. Sus versiones, virales en YouTube, que rápidamente acumulaban millones de reproducciones, fueron su carta de presentación. En 2022 recibió el Premio Odeón a la Mejor Artista Revelación Flamenca, reconocimiento que marcó el inicio de una carrera en ascenso.

A sus 24 años, la joven cantante de Elda está conquistando el panorama musical español con su inconfundible voz, que en tiempo récord le ha permitido colocarse entre los grandes del género como una de las voces más prometedoras del flamenco contemporáneo, colarse en las listas y colaborar con referentes de la música nacional como Maki, Manuel Cortés, Nyno Vargas, Kiko Rivera y Decai. Ya tiene tres discos de oro y una gran cantidad de sencillos que han calado profundamente entre sus seguidores.

Los asistentes al concierto descubrirán que Shakira Martínez, la ‘otra Shakira’, no se limita al flamenco. De hecho, ella no hace flamenco; se nutre de él para crear una música única, adornada con toques de soul y bachata. Es una de las revoluciones musicales más notorias de los últimos tiempos, una forma de hacer música libre de etiquetas.

Viernes 10. Sala REM. 21.00 h. 20€

La eldense Shakira Martínez. / L. O.

Brath, música de profunda raíz gallega

Brath se formó en 1980 y se dio a conocer por su capacidad de innovar dentro de la tradición, incorporando instrumentos de rock (batería, la guitarra eléctrica) al folk gallego. Desde entonces, la banda lucense ha mezclado la música de su tierra con estilos diversos (rock, pop, flamenco, ritmos africanos, electrónica...), sin perder la esencia celta y gallega que define su sonido. Nacieron con la filosofía de acercar a la gente joven una nueva música gallega, toda una revolución, aportando una visión moderna e internacional que les valió ser llamados a los más importantes escenarios internacionales de música folk, céltica y étnica, e iniciaron un camino que poco a poco recorrerían la mayoría de los grupos gallegos.

Ya en 1975, Eloi Caldeiro fundó el primer grupo de rock gallego, Tebras, donde, además de cantar en gallego, mezcló por primera vez la gaita con la batería y las guitarras eléctricas, en lo que se denominó rock progresivo. En 1980 fundó Brath, abandonando los textos en las canciones. Ha grabado 13 álbumes y varias bandas sonoras para cine y televisión, participando también en discos colectivos y recopilatorios. En 2001 fue nominado a los Premios de la Música de la SGAE con el tema Burka —una denuncia de la situación de las mujeres afganas—, como mejor canción en gallego.

Brath ha compartido cartel y escenario con la mayoría de los artistas de folk y otras músicas de reconocimiento internacional: Alan Stivell, Gwendal, Boys of the Lough, Oskorri, Júlio Pereira, Davy Spillane, Omara Portuondo, Pat Metheny, Joe Satriani... Celebran sus 45 años de trayectoria con un nuevo disco que combina tradición, experimentación y una profunda conexión con la memoria colectiva: “45 OLD”, aludiendo a esos años por los escenarios de medio mundo. Tiene como hilo conductor las bases electrónicas y la música clásica, mezcladas con melodías tradicionales de su tierra sobre historias y lugares que forman parte del imaginario gallego y su diáspora. Una vez más, Eloi Caldeiro sorprende con una música de profunda raíz gallega, pero impregnada de una actualidad asombrosa.

El primer adelanto del álbum fue el single No pasamento, una reflexión sobre el tránsito inevitable del mundo de los vivos al más allá. Inspirado en el mítico río del olvido, el Limia, temido por los romanos al llegar a Galicia.

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La banda gallega Brath. / L. O.

Viernes 10. Garaje Beat Club. 20.30 h.