Presentaciones, charlas, mesas redondas y proyecciones centran la programación del Día del Libro en la comarca del Noroeste

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha presentado la programación especial organizada con motivo de la Semana del Libro 2026, que se celebrará del 20 al 24 de abril con una variada oferta de actividades dirigida a todos los públicos.

El concejal de Cultura, Joaquín Zaplana, junto al responsable técnico del área, Juan Aznar, ha dado a conocer esta iniciativa que convierte a la ciudad en un punto de encuentro para los amantes de la lectura, los libros y la cultura.

La programación incluye encuentros con autores, actividades infantiles, propuestas radiofónicas y cine y una mesa redonda, con el objetivo de acercar la lectura a la ciudadanía y poner en valor el papel de los libros como herramienta de conocimiento, entretenimiento y desarrollo personal.

En este sentido, el concejal Joaquín Zaplana ha destacado que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una programación cultural anual diversa y de calidad que, a través de la Biblioteca Municipal, fomenta el hábito lector en todas las edades y convierte este espacio público en un verdadero motor cultural durante todo el año”.

Asimismo, el edil ha subrayado “el importante papel que desempeñan los clubes de lectura, cine y escritura, que mantienen una actividad constante en la biblioteca y que reflejan el creciente interés de la ciudadanía por la cultura y la participación en torno a los libros”.

CartelSemanaDelLibro2026Caravaca / La Opinión

Las actividades arrancarán el lunes 20 de abril con el encuentro ‘Cuentos desde Eslovaquia’, en el que participará el embajador de este país en España, Juraj Tomaga, junto a alumnado de distintos centros educativos del municipio. La cita tendrá lugar a las 13:00 horas en la Casa de la Cultura.

El profesor y divulgador científico Ignacio Martín Lerma, autor de obras como ‘La prehistoria en la mochila’, será uno de los autores participantes

El martes 21 de abril será el turno del divulgador científico Ignacio Martín Lerma, autor de obras como ‘La prehistoria en la mochila’ y ‘Prehistoria’, quien mantendrá un encuentro con el público a las 19:00 horas. Esta actividad surge a propuesta del club de lectura infantojuvenil ‘El Palacio de los libros’, consolidando así la participación activa de estos colectivos en la programación cultural.

El miércoles 22 de abril se celebrará el taller infantil ‘Yoga y cuentos’, dirigido a niños y niñas de entre 8 y 12 años. Esta actividad combina la narración con técnicas de relajación y meditación, ofreciendo una experiencia educativa y lúdica en torno a la lectura.

Coincidiendo con el ‘Día del Libro’, el jueves 23 de abril se desarrollará un programa especial de radio en colaboración con Caravaca Radio, en el que participarán bibliotecarios y miembros de los clubes de lectura. Por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar el cuentacuentos ‘La magia de los libros’, dirigido al público infantil.

La programación concluirá el viernes 24 de abril con una mesa redonda sobre el libro organizada por el IES San Juan de la Cruz, en la que participarán distintos profesionales del sector literario, y con una sesión especial del Club de Cine con la proyección de una película basada en una obra literaria.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz reafirma su compromiso con la promoción de la lectura y la dinamización cultural, ofreciendo actividades que invitan a descubrir, imaginar y compartir el valor de los libros como parte fundamental del desarrollo personal y colectivo.

La Concejalía de Cultura de Cehegín presenta una completa programación para celebrar el Día del Libro 2026

Programación Cehegín / La Opinión

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cehegín, Lolo García, ha dado a conocer la amplia y variada programación organizada con motivo del Día del Libro 2026, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la lectura, la creatividad y la participación ciudadana, implicando a vecinos de todas las edades y a la comunidad educativa del municipio.

La programación arranca el próximo 13 de abril con el taller de ilustración “Dibujar, diversión y pensamiento”

La programación arranca el próximo 13 de abril con el taller de ilustración “Dibujar, diversión y pensamiento”, que será impartido por los reconocidos profesionales Juan Álvarez Montalbán y Jorge Juan Gómez en la Biblioteca Municipal, dirigido a jóvenes a partir de 10 años.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra también la actividad “Cuéntame tu historia”, una iniciativa intergeneracional que busca recoger vivencias y recuerdos de las personas mayores del municipio para la elaboración de un libro colectivo, que posteriormente será presentado en el Centro Cultural Adolfo Suárez.

El 17 de abril tendrá lugar “Maridaje de las letras” con Pablo Albo, una original velada en la que literatura y vino se unirán a través de una cata guiada con productos de la tierra, ofreciendo una experiencia sensorial única.

El propio 23 de abril, Día del Libro, se desarrollarán varias actividades, como “Cita a ciegas con un libro”, donde los lectores podrán descubrir nuevas lecturas sin conocer previamente su título, y la iniciativa “Biblioteca sorpresa” en la calle Mataró, que acercará los libros a la ciudadanía de una forma innovadora. Ese mismo día, por la tarde, se celebrará la entrega del carné de biblioteca y un libro a los nacidos en 2025, junto con un cuentacuentos para los más pequeños.

La programación continuará el 24 de abril con un Picnic Literario en el Parque Juan Carlos I, pensado para niños de hasta 10 años, que transformará la lectura en una experiencia al aire libre. Asimismo, se desarrollará un taller creativo, impartido por María Ángeles Ibernón de Escritura Creativa, dirigido a mayores de 50 años los días 24 de abril, 8 y 15 de mayo, centrado en la escritura y la memoria. Dentro de esta propuesta se incluye también un ciclo de tres encuentros en la Biblioteca Municipal, concebido como un espacio de disfrute de la escritura a través de juegos, dinámicas y recuerdos personales. Tendrá lugar de 18:00 a 19:00 horas, está dirigido a personas a partir de 50 años y no requiere experiencia previa. Las plazas son limitadas y las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 968 74 08 37.

En el ámbito educativo, se han organizado diversas actividades en colaboración con los centros escolares, como el cuentacuentos inclusivo “Anoche soñé”, desarrollado por alumnos de APCOM, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de abril, o la presentación del libro “El Castillo Encantado”, orientada a alumnos de Primaria y centrada en la prevención del acoso escolar.

La Biblioteca Municipal pone en marcha un programa de visitas guiadas dinámicas dirigido a escolares, con el objetivo de acercar este espacio a los más jóvenes y fomentar el hábito lector

Además, la Biblioteca Municipal pone en marcha un programa de visitas guiadas dinámicas dirigido a escolares, con el objetivo de acercar este espacio a los más jóvenes y fomentar el hábito lector durante todo el curso.

El concejal de Cultura, Lolo García, ha destacado que “esta programación refleja el compromiso del Ayuntamiento con la cultura y la educación, apostando por actividades inclusivas, participativas y dirigidas a todos los públicos, haciendo del Día del Libro una verdadera fiesta en Cehegín”.

Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a participar en estas actividades y a disfrutar de la lectura como una herramienta de crecimiento personal y colectivo.

Bullas presenta la programación del Día del Libro con actividades para todas las edades

El concejal de Cultura junto con las bibliotecarias sosteniendo el cartel / La Opinión

El Ayuntamiento de Bullas, a través de la concejalía de Cultura, ha presentado la programación con motivo del Día del Libro, que se conmemora el próximo 23 de abril, y que este año se desarrollará del 15 de abril al 22 de mayo con una amplia variedad de actividades dirigidas a todos los públicos.

La iniciativa tiene como principal objetivo fomentar el hábito lector y acercar el mundo de la lectura a personas de todas las edades, a través de propuestas lúdicas, educativas y culturales.

La programación arrancará el miércoles 15 de abril con la visita de la Escuela Infantil Garabatos a la Biblioteca Municipal. A lo largo de las semanas, se sucederán actividades como talleres de lectura, cuentacuentos, encuentros con autores, rutas culturales y propuestas creativas.

Entre las citas destacadas se encuentra el taller de lectura junto a un escape room titulado “La cueva del tiempo”

Entre las citas destacadas se encuentra el taller de lectura junto a un escape room titulado “La cueva del tiempo”, previsto para el viernes 17 de abril, dirigido a alumnado de 3º y 4º de Primaria. El sábado 18 de abril tendrá lugar una doble actividad infantil con “Érase una vez el libro de las tradiciones” especial San Marcos, en el Centro Social de La Cruz, y “Sábados Sabáticos especial Día del Libro” en la Biblioteca Municipal.

El martes 21 de abril se celebrará un cuentacuentos especial en el Auditorio de la Casa de la Cultura para alumnado de Infantil y primeros cursos de Primaria. El propio 23 de abril, Día del Libro, tendrá lugar una actividad dirigida a la tercera edad con la participación de la Banda Villa de Bullas y alumnado del IES Los Cantos en la Biblioteca y la presentación en las redes sociales de la Biblioteca Municipal del primer Club de Lectura de 8 a 12 años, con Ana y Atenea.

Además, los días 22 y 23 de abril se desarrollará la actividad “Conoce Bullas”, una ruta por el casco antiguo guiada por el historiador José Luis García Caballero, dirigida a estudiantes de 3º de Primaria.

La programación continuará en mayo con propuestas como el taller de cómic y dibujo impartido por Juan Álvarez Montalbán (4 de mayo), el encuentro de autores “Hablemos de literatura” (15 de mayo), y finalizará el 22 de mayo con un cuentacuentos en la Biblioteca Municipal. Además, también en este mes hay programado un encuentro entre usuarios de los clubes de lectura de Mula y Bullas, en Mula para conocer su casco histórico y el Convento de San Francisco.

El concejal de Cultura, Antonio José Espín, ha destacado la importancia de esta programación como herramienta para promover la lectura y dinamizar la vida cultural del municipio, invitando a vecinos y vecinas a participar en las distintas actividades organizadas, así como ha agradecido a las dos bibliotecarias su trabajo en la elaboración de esta variada programación.