Pablo Erroz, diseñador de moda destacado por Vogue y Forbes, protagonizará un desfile en Meet Fashion Talent

El evento 'Meet Fashion Talent', organizado en el marco de la plataforma 'Meet Fashion Región de Murcia', reunirá en una misma jornada desfiles en pasarela, dos propuestas expositivas y la presentación de los diseñadores premiados en el certamen Meet Fashion Impulsa. Tutelado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes el Anexo del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas se transformará, el próximo 18 de abril , en escenario de la moda regional.

El nombre propio de la jornada es Pablo Erroz. El diseñador mallorquín, considerado una de las voces más prometedoras del panorama nacional según Vogue, Harper's Bazaar y Forbes —que lo incluyó en su lista de los más creativos en el mundo de los negocios en 2025— protagonizará un desfile exclusivo.

Formado en las filas de Inditex y creador de su firma homónima en 2012, Erroz fue elegido mejor diseñador masculino español en el Woolmark Prize International en 2017 y ha desfilado en plataformas como MBFWMadrid y la Vienna Fashion Week. Su propuesta se articula en colecciones anuales que prescinden de la división por temporadas, con una apuesta por la sostenibilidad, la ausencia de género y lo que él mismo define como un proyecto multidisciplinar que conecta moda, interiorismo y producto.

Los ganadores de 'Meet Fashion Impulsa'

La pasarela también dará voz a los diseñadores premiados en el certamen Meet Fashion Impulsa. En la categoría de Diseñadores Emergentes, Mariano Moreno presentará las colecciones Les Fleurs du Mal y Groundbreaking, que le valieron el galardón. En la de Diseñadores Noveles, Ana Gabarrón —firma Funny Swing, premio a la Mejor Colección por Archivo—, Paula Jiménez —reconocida por el Mejor Dossier de Presentación con Tradición & Anarkia— y Rosana Cerón —marca TIU, distinguida por el Mejor Plan de Comunicación con Golden Hour— completarán el programa de desfiles. A ellos se suman otros proyectos seleccionados por su calidad conceptual: Anvor Studios, Ángel Paretti, Duality, Pascual Caballero, Ramil & Pujalte y Zanami.

Como no solo de pasarela vive la moda, el Meet Fashion Talent propone dos exposiciones que amplían el relato. La primera recupera la muestra presentada en Madrid con motivo del lanzamiento de Meet Fashion Región de Murcia, en la que firmas como Devota & Lomba, Duyos, Oteyza, De La Cierva & Nicolás y Mariano Moreno crearon piezas exclusivas inspiradas en la identidad regional, desde la gastronomía hasta el Mar Menor.

La segunda es Insectum, una propuesta inédita de fotografía de moda y belleza desarrollada bajo la dirección artística de Andrés Medina, con maquillaje de José Méndez, estilismo de Andy Sánchez y fotografía de José David Sánchez. Inspirada en la naturaleza, plantea una explosión cromática en la que belleza y estética visual se funden en un único concepto.

La consejera Carmen Conesa subrayó que el evento nace con vocación de "lanzadera clave para el desarrollo profesional de nuevos creadores", dentro de una plataforma que busca proyectar el talento de la Región de Murcia más allá de sus fronteras.

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Meet Fashion Talent se celebra el 18 de abril en el Anexo del Auditorio Víctor Villegas, con acceso libre hasta completar aforo.