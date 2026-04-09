Ocho mil jóvenes jueces esperan a los finalistas de los Premios Mandarache y Hache en Cartagena

Cartagena tiene esta semana una cita con los libros. Los autores finalistas de los Premios Mandarache y Hache 2026 recorren la ciudad entre el 8 y el 10 de abril en una agenda frenética de encuentros con estudiantes, clubes de lectura y talleres creativos. Al otro lado esperan más de 8.000 jóvenes lectores distribuidos en casi 1.400 comités de lectura, no solo en la Cartagena murciana sino también en las homónimas de Colombia y Chile. Son ellos quienes deciden: el mayor jurado literario del mundo abrirá sus votaciones el 10 de abril y las mantendrá abiertas hasta el 17.

Los finalistas del Hache tomaron El Batel

Ayer arrancó la semana con los tres finalistas del Premio Hache 2026, el galardón dedicado a la literatura juvenil. A las 9:30 horas, 1.400 estudiantes llenaron la Sala Isidoro Máiquez del Auditorio El Batel para un encuentro que no tenía nada de convencional.

El escenario se transformó en una plaza de barrio donde Beatriz Giménez de Ory, Pedro Mañas y May López hablaron de sus obras a través de juegos y dinámicas diseñadas para implicar al público desde el primer momento. La dinamización corrió a cargo de los creadores Estela Santos y Guillermo Carrasco, y al acto asistió el concejal de Juventud, José Martínez.

Quien se acercó ayer a El Batel se encontró con tres escritores de trayectorias muy distintas, pero con la capacidad de conectar con los lectores más jóvenes. Giménez de Ory (Madrid, 1972) es una de las voces más sólidas de la poesía infantil española, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2021 por Un hilo me liga a vos, una obra que combina mitos clásicos con poemas de gran belleza formal. A Cartagena llega con Las cien tormentas (Santillana, 2024).

Pedro Mañas (Madrid, 1981) es el creador de algunas de las series más vendidas del país —Anna Kadabra, Princesas Dragón, Marcus Pocus—, ganador del Premio Cervantes Chico 2023 y autor de una obra que ha sido traducida al francés, alemán, portugués, coreano y chino. Su candidatura es Un lobo dentro (Nube de Tinta, 2023). May López completa el trío con Lamusa (Editorial Crononauta, 2024), una propuesta que también ha movilizado a los comités de lectura a lo largo de todo el curso escolar.

El 10 de abril arrancan las votaciones, abiertas hasta el 17

El encuentro se retransmitió en directo por el canal de YouTube del Ayuntamiento de Cartagena, salvando así la diferencia horaria con los grupos lectores de América Latina que siguen el certamen de forma telemática.

Hoy, el turno del Mandarache

Esta mañana el testigo pasa a los cuatro finalistas del Premio Mandarache 2026, el certamen para lectores de entre 15 y 30 años que es, en cierto modo, el corazón del proyecto. El Batel vuelve a ser el escenario, esta vez convertido en lo que los organizadores describen como "un pueblo de lectores", una plaza pública donde reunirse a hablar de lo leído sin más protocolo que el de la conversación honesta entre autor y lector.

Las obras que compiten este año dibujan un panorama literario de notable diversidad. Borja Echeverría llega con Al universo no le interesa tu vida (Versátil, 2024), un libro de relatos que mezcla humor y absurdo para diseccionar con lucidez las obsesiones y rituales de la vida contemporánea. Maricela Guerrero, escritora mexicana de reconocido prestigio en el ámbito de la poesía experimental, presenta El sueño de toda célula (Kriller71, 2024), un poemario que entrelaza lo biológico y lo político desde la convicción de que los seres humanos somos, como ella misma ha explicado, "una multitud de seres" conectados por vínculos invisibles.

Foto de familia con los finalistas de los Premios Hache y el público asistente en El Batel. / Iván Urquízar

José A. Pérez Ledo y Álex Orbe firman juntos El invasor (Astiberri, 2024), una novela gráfica basada en hechos reales que narra la historia de un joven migrante y las redes de solidaridad que encuentra a su alrededor, una obra de trazo limpio y compromiso social que ha calado especialmente entre el alumnado participante.

Por la tarde, los autores del Mandarache continúan su agenda con una visita al Museo ARQVA en el marco del taller Libreta Mandarache y rematarán la jornada con un encuentro abierto al público general en la Fundación Mediterráneo a las 19:30 h, donde los clubes de lectura municipales tendrán la oportunidad de conversar con ellos y conseguir sus firmas.

En dos décadas el certamen ha crecido hasta convertirse en una referencia internacional del fomento lector, reconocida con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura en 2014 y con el sello europeo de Buenas Prácticas URBACT, que distingue a Cartagena por haber convertido a sus jóvenes en verdaderos agentes culturales. Su modelo ha llegado incluso a presentarse en la Feria Internacional del Libro de Bogotá como una experiencia exportable a otros territorios.

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Mañana 10 de abril arranca el periodo oficial de votaciones, que estará abierto hasta el 17 de abril. Los ganadores sabrán su suerte el 8 de mayo, cuando regresen a Cartagena para recoger sus premios en una gala multitudinaria en El Batel dirigida por la Compañía Las Monstruas.