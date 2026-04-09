Carmen López Brío convierte la herida de Portmán en cerámica y textil en el Centro Párraga

Hay lugares que cargan con una deuda que nadie ha terminado de saldar. La bahía de Portmán, en La Unión, acumula unos 60 millones de toneladas de residuos químicos minerales vertidos al mar entre 1957 y 1990, en lo que está considerado uno de los mayores desastres medioambientales del Mediterráneo. Tres décadas después de que cesaran los vertidos, la regeneración de la bahía sigue sin resolverse. Desde este jueves, a las 20.30 horas, la Sala de Máquinas del Centro Párraga inaugura Minados, la exposición con la que la diseñadora y artista murciana Carmen López Brío devuelve ese territorio dañado al centro del debate, esta vez a través de la cerámica y el textil.

La propuesta de López Brío parte de un gesto radical y preciso: recoger los óxidos y residuos de las minas abandonadas de Portmán y convertirlos en materia prima para esmaltes cerámicos y tintes textiles. Lo que la industria minera desechó —metales pesados, estériles, lodos— se transforma en las manos de la artista en color, textura y forma. La contaminación se hace visible no como denuncia directa sino como proceso material, como resultado de una investigación que vincula diseño, territorio y ecología.

Las piezas de Minados tienen algo de paradoja visual: sus formas son frías, geométricas, repetitivas —el mismo vocabulario que usó la industria extractiva durante décadas. Pero el esmalte y el tinte se comportan de otra manera: manchan, varían, escapan al control. En esa contradicción entre el orden impuesto y la materia que se resiste reside buena parte de la fuerza de la exposición. Los óxidos del subsuelo de La Unión, que durante treinta años tiñeron de negro y ocre la bahía, ahora tiñen piezas de cerámica y tejido en una suerte de segunda vida involuntaria.

De Eindhoven a Atelier la Paloma

López Brío (Murcia, 1986) se formó como Ingeniera Técnica en Diseño Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia antes de completar su formación en la Design Academy de Eindhoven, uno de los centros de referencia mundial del diseño conceptual y experimental. Esa etapa neerlandesa marcó el rumbo de su trabajo hacia proyectos que integran el medio natural y el entorno social en el proceso creativo.

Desde su regreso a Murcia dirige Atelier la Paloma, un estudio de diseño y artesanía centrado en materiales naturales y color, donde combina proyectos personales, comisiones y talleres abiertos al público trabajando principalmente con cerámica y textil.

Un archivo abierto de la materia dañada

La exposición organiza las piezas como un archivo y catálogo abierto, mostrando variaciones en cerámica y textil donde la materia desechada se convierte en color, textura y forma. No hay una única solución formal sino un proceso continuo de exploración material a partir de los restos de las minas. El resultado es una colección de objetos que invitan a releer el territorio desde la práctica material, y que proponen el diseño como herramienta crítica frente a retos medioambientales que siguen abiertos.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, subrayó que con exposiciones como esta el Centro Párraga "hace un importante trabajo de mediación cultural y apertura a la ciudadanía de las manifestaciones artísticas más experimentales e interesantes, además de apoyar a los talentos emergentes".

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Minados puede visitarse en la Sala de Máquinas del Centro Párraga hasta el 9 de mayo, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 21.00 horas. La inauguración tiene lugar este jueves a las 20.30 horas.